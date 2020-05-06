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Послом США в Белоруссии станет эксперт по организации «майданов»
Президент США Дональд Трамп официально предложил кандидатуру Джули Фишер на должность первого за последние 12 лет американского посла в Республике Беларусь, сообщает RN. Фишер никогда еще занимала публичных должностей, тем не менее, ее работа всегда была связана с политикой Вашингтона в отношении Москвы. Сейчас она занимает пост заместителя помощника госсекретаря в бюро европейских и евразийских дел.
Как отмечает Financial Times, в сферу ее ответственности входит направление «Белоруссия — Польша — Украина — Грузия».
Фишер работала в посольстве США в Киеве в годы президентства Виктора Ющенко и в Тбилиси, где при президенте Михаиле Саакашвили курировала политический отдел посольства и занималась стратегическим планированием. В 2019 году Фишер занимала должность временного поверенного в делах США в России — по сути, она была вторым человеком американской дипломатии в нашей стране.
Наконец, в В 2011–2013 годах будущий посол была заместителем директора Личного кабинета генерального секретаря НАТО, где занималась операционной политикой в сферах «обороны и сдерживания». В эти годы Альянс ввел активную политику усиления в Прибалтике и сближения с Грузией.
rusnext.ru
Ключевые слова: США, посол, Трамп, назначение
География: Белоруссия
Комментарии
Екатерина
6 мая, 08:48
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Видно скоро Белоруссии как Украине подойдет капут. Впереди скачки на майдане со всеми атрибутами небесными сотнями.
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