Послом США в Белоруссии станет эксперт по организации «майданов» 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп официально предложил кандидатуру Джули Фишер на должность первого за последние 12 лет американского посла в Республике Беларусь, сообщает



Как отмечает Financial Times, в сферу ее ответственности входит направление «Белоруссия — Польша — Украина — Грузия».



Фишер работала в посольстве США в Киеве в годы президентства Виктора Ющенко и в Тбилиси, где при президенте Михаиле Саакашвили курировала политический отдел посольства и занималась стратегическим планированием. В 2019 году Фишер занимала должность временного поверенного в делах США в России — по сути, она была вторым человеком американской дипломатии в нашей стране.



Наконец, в В 2011–2013 годах будущий посол была заместителем директора Личного кабинета генерального секретаря НАТО, где занималась операционной политикой в сферах «обороны и сдерживания». В эти годы Альянс ввел активную политику усиления в Прибалтике и сближения с Грузией. Президент США Дональд Трамп официально предложил кандидатуру Джули Фишер на должность первого за последние 12 лет американского посла в Республике Беларусь, сообщает RN . Фишер никогда еще занимала публичных должностей, тем не менее, ее работа всегда была связана с политикой Вашингтона в отношении Москвы. Сейчас она занимает пост заместителя помощника госсекретаря в бюро европейских и евразийских дел.Как отмечает Financial Times, в сферу ее ответственности входит направление «Белоруссия — Польша — Украина — Грузия».Фишер работала в посольстве США в Киеве в годы президентства Виктора Ющенко и в Тбилиси, где при президенте Михаиле Саакашвили курировала политический отдел посольства и занималась стратегическим планированием. В 2019 году Фишер занимала должность временного поверенного в делах США в России — по сути, она была вторым человеком американской дипломатии в нашей стране.Наконец, в В 2011–2013 годах будущий посол была заместителем директора Личного кабинета генерального секретаря НАТО, где занималась операционной политикой в сферах «обороны и сдерживания». В эти годы Альянс ввел активную политику усиления в Прибалтике и сближения с Грузией. rusnext.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, посол, Трамп, назначение География: Белоруссия — статья прочитана 214 раз Комментарии