В июне стартует прокладка трассы GIPL под реками Нерис и Неман 🔊 Воспроизвести



В рамках проекта строительства магистрального газопровода GIPL, который соединит Литву и Польшу, в июне стартует один из наиболее сложных этапов работ - прокладка трассы газопровода под рекой Нерис, а позже - и под Неманом.



Глава компании-оператора газопередающей системы Amber Grid Нямунас Бикнюс говорит, что к работам по горизонтальному бурению под Нерис партнеры приступят в начале июня.



"Бурение, сами работы займут около месяца (...)", - сказал Н. Бикнюс на пресс-конференции во вторник.



По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, строительство газопровода намечается завершить в конце следующего года, как и планировалось.



"В этом году планируется проложить две трети этого газопровода (в Литве - BNS). Завершение прокладки газопровода - конец 2021 года. За первые четыре месяца сделано практически вдвое больше работ, чем планировалось", - сказал министр. В рамках проекта строительства магистрального газопровода GIPL, который соединит Литву и Польшу, в июне стартует один из наиболее сложных этапов работ - прокладка трассы газопровода под рекой Нерис, а позже - и под Неманом.Глава компании-оператора газопередающей системы Amber Grid Нямунас Бикнюс говорит, что к работам по горизонтальному бурению под Нерис партнеры приступят в начале июня."Бурение, сами работы займут около месяца (...)", - сказал Н. Бикнюс на пресс-конференции во вторник.По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, строительство газопровода намечается завершить в конце следующего года, как и планировалось."В этом году планируется проложить две трети этого газопровода (в Литве - BNS). Завершение прокладки газопровода - конец 2021 года. За первые четыре месяца сделано практически вдвое больше работ, чем планировалось", - сказал министр. По его словам, новый газопровод соединит страны Балтии, Финляндию и Польшу со всей Европой, а также обеспечит и безопасность поставок газа, и конкурентные цены на него, а также появится возможность поставлять газ и в Беларусь, и в Украину, и в другие страны.



Строительство GIPL, протяженность трассы которого в Литве - 165 км, стартовало в начале этого года.



По перемычке GIPL в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши - до 21 тераватт-часа в год, а газовые рынка стран Балтии станут частью единого газового рынка Евросоюза. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: газопровод, польша, строительство — статья прочитана 191 раз Комментарии