Лукашенко пригласил Зеленского и Путина на парад Победы в Минск 🔊 Воспроизвести Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru



Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил лидеров других государств, в том числе Украины и России, приехать в Минск на парад Победы 9 мая.



Об этом сообщает



"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - сказал глава государства.



"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - подчеркнул белорусский лидер.



Напомним, вчера Александр Лукашенко заявил, что нет оснований переносить парад Победы и президентские выборы. По его мнению, это никак не повлияет на здоровье белорусов. Ранее глава Беларуси отказался отменять парад на День Победы.



Перед этим президент РФ Владимир Путин объявил о переносе парада Победы в Москве. Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил лидеров других государств, в том числе Украины и России, приехать в Минск на парад Победы 9 мая.Об этом сообщает СТРАНА со ссылкой на агентство БелТА во вторник, 5 мая."Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - сказал глава государства."Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - подчеркнул белорусский лидер.Напомним, вчера Александр Лукашенко заявил, что нет оснований переносить парад Победы и президентские выборы. По его мнению, это никак не повлияет на здоровье белорусов. Ранее глава Беларуси отказался отменять парад на День Победы.Перед этим президент РФ Владимир Путин объявил о переносе парада Победы в Москве. strana.ua Категории: политика, общество, в Европе, история Ключевые слова: Путин, акция, 9 мая, Лукашенко, ленточки, Зеленский, бессметртный полк — статья прочитана 95 раз Комментарии