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Лукашенко пригласил Зеленского и Путина на парад Победы в Минск
Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил лидеров других государств, в том числе Украины и России, приехать в Минск на парад Победы 9 мая.
Об этом сообщает СТРАНА со ссылкой на агентство БелТА во вторник, 5 мая.
"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - сказал глава государства.
"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - подчеркнул белорусский лидер.
Напомним, вчера Александр Лукашенко заявил, что нет оснований переносить парад Победы и президентские выборы. По его мнению, это никак не повлияет на здоровье белорусов. Ранее глава Беларуси отказался отменять парад на День Победы.
Перед этим президент РФ Владимир Путин объявил о переносе парада Победы в Москве.
strana.ua
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