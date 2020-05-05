Страны Балтии должны договориться об общих принципах контроля инфекции – минздрав Литвы 🔊 Воспроизвести



Свободное передвижение между странами Балтии может быть восстановлено, если удастся договориться об общих принципах контроля инфекции, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.



"Завтра как раз у нас будет конференц-заседание министров Балтийских стран, мы обсудим возможность договориться о совместных принципах контроля", – заявил А. Верига журналистам в сейме в среду.



"Если мы будет контролировать внешние границы, договоримся об общем принципе, как отправлять прибывших на карантин и откуда, как их проверять или отслеживать, то сможем определиться по свободному передвижению", – сказал он.



По словам министра, если будет соглашение по этим пунктам, то Балтийские страны можно будет считать общим пространством, в котором можно никак не ограничивать и не контролировать передвижение.



А. Верига утверждает, что вряд ли до осени удастся полностью отказаться от мер безопасности.



"Я думаю, что действительно до осени мир будет жить в определенном интересном режиме. Будут ограничения передвижения, прочие ограничения, будет карантинирование, будет наблюдение, отслеживание – то, что действует в контроле над инфекциями", – сказал он.



Во вторник премьер Саулюс Сквернялис упоминал журналистам в сейме, что границы могут быть открыты не только между Литвой, Латвией, Эстонией, но и Польшей, поскольку в этих странах сходна ситуация с коронавирусом и применяемые меры. Свободное передвижение между странами Балтии может быть восстановлено, если удастся договориться об общих принципах контроля инфекции, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига."Завтра как раз у нас будет конференц-заседание министров Балтийских стран, мы обсудим возможность договориться о совместных принципах контроля", – заявил А. Верига журналистам в сейме в среду."Если мы будет контролировать внешние границы, договоримся об общем принципе, как отправлять прибывших на карантин и откуда, как их проверять или отслеживать, то сможем определиться по свободному передвижению", – сказал он.По словам министра, если будет соглашение по этим пунктам, то Балтийские страны можно будет считать общим пространством, в котором можно никак не ограничивать и не контролировать передвижение.А. Верига утверждает, что вряд ли до осени удастся полностью отказаться от мер безопасности."Я думаю, что действительно до осени мир будет жить в определенном интересном режиме. Будут ограничения передвижения, прочие ограничения, будет карантинирование, будет наблюдение, отслеживание – то, что действует в контроле над инфекциями", – сказал он.Во вторник премьер Саулюс Сквернялис упоминал журналистам в сейме, что границы могут быть открыты не только между Литвой, Латвией, Эстонией, но и Польшей, поскольку в этих странах сходна ситуация с коронавирусом и применяемые меры. Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 113 раз Комментарии