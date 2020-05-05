Независимость судей неотделима от ответственности – президент Литвы 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Литовский президент Гитанас Науседа считает необходимым укрепление доверие общества к профессии судьи и повышение ее привлекательности, одновременно подчеркивает, что независимость судей неотделима от ответственности.



"Независимость судов – необходимое условие для осуществления правосудия. Одновременно это существенная гарантия обеспечения прав и свобод человека, а также предпосылка для доверия судам. Независимость неотделима от ответственности", – отмечает президент, в пресс-релизе, распространенном администрацией главы государства.



Во вторник президент обсудил с председателем Судейского совета Альгимантасом Валантинасом работу судов в период карантина, а также проблемы, встающие перед судами. Литовский президент Гитанас Науседа считает необходимым укрепление доверие общества к профессии судьи и повышение ее привлекательности, одновременно подчеркивает, что независимость судей неотделима от ответственности."Независимость судов – необходимое условие для осуществления правосудия. Одновременно это существенная гарантия обеспечения прав и свобод человека, а также предпосылка для доверия судам. Независимость неотделима от ответственности", – отмечает президент, в пресс-релизе, распространенном администрацией главы государства.Во вторник президент обсудил с председателем Судейского совета Альгимантасом Валантинасом работу судов в период карантина, а также проблемы, встающие перед судами. "Глава государства обратил внимание председателя Судейского совета А. Валантинаса на длительные сроки рассмотрения дел в судах, большую трудовую нагрузку на судей и проблемы с соблюдением правил судебной этики, с которыми сталкиваются суды", – говорится в сообщении.



Президент утверждает, что руководители судов обязаны брать на себя ответственность за то, что происходит в подчиненных им судах, формировать культуру моральной ответственности и обеспечивать надлежащий психологический микроклимат.



"Он также призвал всю судейскую общественность не относиться терпимо к ненадлежащему соблюдению этических стандартов и прилагать все усилия для повышения доверия общества к судам", – отмечает администрация президента.



Г. Науседа утверждает, что для сокращения нагрузки, приходящейся на часть судов, необходимо поощрять судебную медиацию. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, коррупция, аресты, судьи, адвокаты География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии