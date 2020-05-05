Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Компания покраски самолетов MAAS Aviation приступила к строительству покрасочного ангара в Каунасском аэропорту. По словам главы этого литовского аэропорта Каролиса Матулайтиса, будет создано более 400 мест для работников высокой квалификации.



"По существу аэропорт должен стоять на двух ногах – одна из них пассажирские перевозки, вторая – деятельность по перевозке грузов и техническому обслуживанию", – отметил К. Матулайтис в пресс-релизе.



Ангар из двух частей, которые планируется завершить до конца этого года, будет действовать в северной части аэропорта, сообщила компания-оператор трех аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai.



По словам К. Матулайтиса, часть рейсов в Каунасе сейчас осуществляется именно из-за потребности технического обслуживания, поэтому несколько сотен человек сохранили рабочие места. Компания покраски самолетов MAAS Aviation приступила к строительству покрасочного ангара в Каунасском аэропорту. По словам главы этого литовского аэропорта Каролиса Матулайтиса, будет создано более 400 мест для работников высокой квалификации."По существу аэропорт должен стоять на двух ногах – одна из них пассажирские перевозки, вторая – деятельность по перевозке грузов и техническому обслуживанию", – отметил К. Матулайтис в пресс-релизе.Ангар из двух частей, которые планируется завершить до конца этого года, будет действовать в северной части аэропорта, сообщила компания-оператор трех аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai.По словам К. Матулайтиса, часть рейсов в Каунасе сейчас осуществляется именно из-за потребности технического обслуживания, поэтому несколько сотен человек сохранили рабочие места. После возведения ангара в аэропорту одновременно можно будет приводить в порядок 11 пассажирских самолетов – вероятно, что это будут Airbus A320 и Boeing B737, которые чаще всего летают в Литву.



В данный момент в Каунасском аэропорт действует ирландская авиакомпания Ryanair, а также компании обслуживания самолетов FL Technics, DOT, Aviabaltika и OS Technics.



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Литовская и польская компании –операторы линий электропередачи Litgrid и PSE по существу договорились о работах в Балтийском море, связанных с прокладкой подводного кабеля Harmony Link стоимостью 683 млн евро.



Акционерам Litgrid 25 мая предлагается одобрить договор с PSE, предусматривающий условия реализации проекта, сообщила компания через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



Планируется, что Litgrid объявит конкурс подрядчика на прокладку кабеля постоянного напряжения (HVDC), а PSE – конкурсы подряда на строительство преобразовательных станций в Литве и в Польше, каждая компания будет выбирать подрядчиков, подписывать договора и реализовывать проекты.



Litgrid и PSE вместе будут закупать инженерные услуги в рамках проекта, заключат трехсторонний договор о подряде.



Проект финансируется за счет средств Механизма европейских инфраструктурных сетей (EITP, англ. Connecting Europe Facility– BNS). Компании Litgrid и PSE выделят и собственные или кредитные средства (каждая по 50%), координатором европейской помощи назначается PSE.



Решения об инвестициях Litgrid и PSE намерены принять до 31 мая 2021 года.



Litgrid покроет 100% расходов по оборудованию преобразовательной станции и прокладке кабеля по сухопутной территории страны, а PSE – затраты на эти работы в Польше. Затраты по прокладке морского кабеля компания разделят по 50%, также пополам им будет принадлежать сам морской кабель.



За получение разрешений на прокладку кабеля в экономической зоне Швеции в Балтийском море Litgrid и PSE будут отвечать вместе.



В отношении договора будет применяться польское право, а решение споров сторон предусматривается в Коммерческом арбитраже Стокгольмской торговой палаты.



Правительство Литвы в феврале объявило, что уже началось планирование территорий под строительстве перемычки, завершено исследование трассы морского кабеля, идёт подготовка к исследованию морского дна.



Морская перемычка – крупнейший проект по синхронизации Балтийских стран с материковой Европой.



Морскую перемычку постоянного тока (HVDC) до 700 мегаватт намечается прокладывать в 2021-2025 годах.



Весной будет подана заявка в Евросоюз на предмет финансирования второго этапа проекта синхронизации. Harmony Link и связанная с ней инфраструктура потребует самых больших инвестиций в проекте синхронизации. Стоимость всего проекта составляет около 1,6 млрд евро.



Страны Балтии пока работают в синхронном режиме в кольце BRELL (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и зависят от диспетчера в Москве и российской электросети, но стремятся синхронизировать сети с континентальной Европой к 2025 году.



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Предприятие наземных услуг авиации Baltic Ground Services (BGS) авиационной группы литовского капитала Avia Solutions Group, которое испытывает трудности в связи с сильно затронувшим мировую авиацию кризисом из-за коронавируса, увольняет 37 работников. Предприятие признает, что решение связано с заметным сокращением объемов его деятельности.



"Авиация и напрямую связанные с ней секторы первыми испытали негативное воздействие эпидемии на бизнес, и это воздействие очень сильно. Потока авиатранспорта критически уменьшились из-за кардинальных ограничений, связанных с безопасностью общества", - сообщила BNS компания BGS.



Компания сообщает, что обусловленная пандемией COVID-19 экстремальная ситуация оказывает на нее критическое воздействие.



"Клиенты компании, авиалинии вообще не могут осуществлять свою деятельность или осуществляют ее в ограниченном объеме, в связи с чем полеты самолетов массово отменяются, и в результате самолеты не нуждаются в условиях компании", - утверждает BGS.



Трудовые договоры с работниками компания планирует расторгнуть в мае-июле.



О намерениях сократить часть работников предприятие во вторник уведомило Службу занятости. По данным Фонда социального страхования, в BGS сейчас работает 288 человек.



100% акций BGS принадлежит зарегистрированной на Кипре Avia Solutions Group. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии