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Сомнения по поводу действий должностных лиц не оправдались – глава ССР Литвы



Во вторник Служба спецрасследований (ССР) Литвы сообщила, что завершила внутреннюю проверку обстоятельств, связанных с содержанием переписки сотрудника службы Ренатаса Мартишюшса, однако нарушения не были выявлены.

"Сегодня, когда завершена внутренняя проверка, мы считаем, что сомнения по поводу действий работников ССР не оправдались", – отметил в пресс-релизе директор Службы спецрасследований Жидрунас Барткус.

Однако, он утверждает, что работники службы должны избегать личных просьб в отношениях с коллегами и прочими лицами.

"Несомненно, мы признаем факт того, что работники в отношениях между собой и в отношениях с другими лицами должны избегать личных просьб, которые бы допускали сомнения в их профессиональной этике. Об этом напоминается всем работникам службы", – отметил директор ССР.
ССР утверждает, что во время внутренней проверки не было выявлено фактов оказания влияния должностного лица на судей, незаконной передачи информации о досубедных расследованиях, которые ведет служба, также не было стремления к решениям, выгодным людям из близкого окружения.

"Мы понимаем, что публикация переписки без контекста вызывает вопросы. Вопросы возникли и у нас, поскольку мы хотим и должны быть уверены в том, что все сотрудники ССР осуществляют свою деятельность прозрачно и честно. Как только нас информировали о существовании такой переписки с третьими лицами, уже на следующий день мы начали внутреннюю проверку, чтобы всестороннее оценить действия сотрудников службы", – сказал Ж. Барткус.

В данный момент правоохранительные органы проводят расследование, в котором во влиянии на руководство ССР подозреваются адвокаты Гедрюс Данелюс, Валдас Ракаускас, Дайнюс Баронас и предприниматель (акционер компании Solis Tribus) Антанас Петрошюс. Все они фигурируют в досудебном расследовании дела о Национальном центре крови (НЦК).

Г. Данелюса правоохрана подозревает в незаконном воздействии на директора ССР Ж. Барткуса и следователя Вилию Кербелене, которая ведет дело НЦК.

Полученное BNS определение суда показало, что предъявленные адвокату Г. Данелюсу подозрения связаны с его намерениями использовать компрометирующую информацию о сотруднике криминальной разведки ССР Ренатасе Мартишюсе.

Г. Данелюс отрицает, что шантажировал Ж. Барткуса, и говорит, что ССР своими действиями "послужила перераспределению определенного рынка - передаче от одного предпринимателя другому", то есть в этом был заинтересован латвийский предприниматель Александр Цесас.

Адвокаты утверждают, что переписку сотрудника ССР Р. Мартишюса с другим сотрудником получил предприниматель А. Петрошюс от самого сотрудника.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: расследование, слежка, спецслужба, ССР, аресты, адвокаты
География: Литва
статья прочитана 171 раз
добавлена сегодня, 5 мая, 17:00

Комментарии

Дэн
5 мая, 18:23
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