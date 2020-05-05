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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Из-за коронавируса отменяется экспедиция Миссии Сибирь 2020 года
По причине коронавируса в этом году отменяется экспедиция "Миссии Сибирь", сообщили организаторы во вторник.
"Основные причины заключаются в том, что слишком много неясности в международном пространстве, не ясно, сколько времени будет продолжаться карантин в различных странах, сколько карантин продлится в самой Литве. Поскольку экспедиция требует большой подготовки, а всю информацию мы должны знать и обладать ею как можно раньше, было принято решение о том, что в этом году нет возможностей провести экспедицию", – сообщила BNS глава проекта Айсте Эйдукайтите.
"Мы начнем готовиться сразу к экспедиции 2021 года", – добавила она.
"В последние два году мы сталкивались с проблемой того, что не могли отправиться в Сибирь, поскольку российское посольство в Литве не давало виз, поэтому мы ездили в Казахстан, всегда находили способы, однако на сей раз это не получится", – сказала она.
Проект "Миссия – Сибирь" проводится с 2006 года. За этот период молодежные экспедиции посетили места ссылок и заключения литовцев в Сибири – в России, Казахстане и Таджикистане и привели в порядок более полутораста кладбищ. В целом было 18 экспедиций.
"В этом году мы отмечаем 15-летие своей деятельности. Впервые за эти годы экспедиция не состоится", – сказала А. Эйдукайтите.
В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было отправлено около 280 тысяч человек.
Ключевые слова: граница, контроль, отмена, карантин, распространение, коронавирус, миссия в сибирь
География: Литва
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