Из-за коронавируса отменяется экспедиция Миссии Сибирь 2020 года 🔊 Воспроизвести



По причине коронавируса в этом году отменяется экспедиция "Миссии Сибирь", сообщили организаторы во вторник.



"Основные причины заключаются в том, что слишком много неясности в международном пространстве, не ясно, сколько времени будет продолжаться карантин в различных странах, сколько карантин продлится в самой Литве. Поскольку экспедиция требует большой подготовки, а всю информацию мы должны знать и обладать ею как можно раньше, было принято решение о том, что в этом году нет возможностей провести экспедицию", – сообщила BNS глава проекта Айсте Эйдукайтите.



"Мы начнем готовиться сразу к экспедиции 2021 года", – добавила она.



"В последние два году мы сталкивались с проблемой того, что не могли отправиться в Сибирь, поскольку российское посольство в Литве не давало виз, поэтому мы ездили в Казахстан, всегда находили способы, однако на сей раз это не получится", – сказала она.



Проект "Миссия – Сибирь" проводится с 2006 года. За этот период молодежные экспедиции посетили места ссылок и заключения литовцев в Сибири – в России, Казахстане и Таджикистане и привели в порядок более полутораста кладбищ. В целом было 18 экспедиций.



"В этом году мы отмечаем 15-летие своей деятельности. Впервые за эти годы экспедиция не состоится", – сказала А. Эйдукайтите.



В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было отправлено около 280 тысяч человек. По причине коронавируса в этом году отменяется экспедиция "Миссии Сибирь", сообщили организаторы во вторник."Основные причины заключаются в том, что слишком много неясности в международном пространстве, не ясно, сколько времени будет продолжаться карантин в различных странах, сколько карантин продлится в самой Литве. Поскольку экспедиция требует большой подготовки, а всю информацию мы должны знать и обладать ею как можно раньше, было принято решение о том, что в этом году нет возможностей провести экспедицию", – сообщила BNS глава проекта Айсте Эйдукайтите."Мы начнем готовиться сразу к экспедиции 2021 года", – добавила она."В последние два году мы сталкивались с проблемой того, что не могли отправиться в Сибирь, поскольку российское посольство в Литве не давало виз, поэтому мы ездили в Казахстан, всегда находили способы, однако на сей раз это не получится", – сказала она.Проект "Миссия – Сибирь" проводится с 2006 года. За этот период молодежные экспедиции посетили места ссылок и заключения литовцев в Сибири – в России, Казахстане и Таджикистане и привели в порядок более полутораста кладбищ. В целом было 18 экспедиций."В этом году мы отмечаем 15-летие своей деятельности. Впервые за эти годы экспедиция не состоится", – сказала А. Эйдукайтите.В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было отправлено около 280 тысяч человек. BNS Категории: общество, история Ключевые слова: граница, контроль, отмена, карантин, распространение, коронавирус, миссия в сибирь География: Литва — статья прочитана 100 раз Комментарии