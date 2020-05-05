За сутки в Литве выявлены 4 новых случая коронавируса, общее количество – 1423 /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве были выявлены четыре новых случая коронавируса, общее их количество в стране достигло 1423, сообщило Министерство здравоохранения.



Выздоровели 678 зараженных коронавирусом, продолжают болеть – 697. Скончались 46 зараженных.



В понедельник в Литве были проанализированы 5077 мазков, общее количество анализов на коронавирус составляет 149106.



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В Литве подтвержден 47-ой случай смерти от коронавируса – в Клайпедской университетской больнице скончалась пожилая пациентка из дома престарелых в городке Картена, что Кретингском районе, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"Выяснилось, что ее анализ на коронавирус оказался позитивным 27 апреля, а 5 мая женщина скончалась в Клайпедской университетской больнице", – сказала BNS во вторник директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.



По ее словам, пациентка принадлежала к группе риска.



"К группе риска она была причислена по возрасту – ей было более 80 лет и по причине смежных заболеваний", – сказала Р. Лингене.



В понедельник НЦОЗ сообщил, что в Больнице ухода и поддерживающего лечения Картены в целом коронавирус выявлен у 24 пациентов и 5 работников.



По данным на вторник, коронавирусом в Литве заразились 1423 человека, до сих пор было известно о 46 смертельных исходов от этого вируса. За минувшие сутки в Литве были выявлены четыре новых случая коронавируса, общее их количество в стране достигло 1423, сообщило Министерство здравоохранения.Выздоровели 678 зараженных коронавирусом, продолжают болеть – 697. Скончались 46 зараженных.В понедельник в Литве были проанализированы 5077 мазков, общее количество анализов на коронавирус составляет 149106.* * *В Литве подтвержден 47-ой случай смерти от коронавируса – в Клайпедской университетской больнице скончалась пожилая пациентка из дома престарелых в городке Картена, что Кретингском районе, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ)."Выяснилось, что ее анализ на коронавирус оказался позитивным 27 апреля, а 5 мая женщина скончалась в Клайпедской университетской больнице", – сказала BNS во вторник директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.По ее словам, пациентка принадлежала к группе риска."К группе риска она была причислена по возрасту – ей было более 80 лет и по причине смежных заболеваний", – сказала Р. Лингене.В понедельник НЦОЗ сообщил, что в Больнице ухода и поддерживающего лечения Картены в целом коронавирус выявлен у 24 пациентов и 5 работников.По данным на вторник, коронавирусом в Литве заразились 1423 человека, до сих пор было известно о 46 смертельных исходов от этого вируса. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии