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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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За сутки в Литве выявлены 4 новых случая коронавируса, общее количество – 1423 /дополнено/
За минувшие сутки в Литве были выявлены четыре новых случая коронавируса, общее их количество в стране достигло 1423, сообщило Министерство здравоохранения.
Выздоровели 678 зараженных коронавирусом, продолжают болеть – 697. Скончались 46 зараженных.
В понедельник в Литве были проанализированы 5077 мазков, общее количество анализов на коронавирус составляет 149106.
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В Литве подтвержден 47-ой случай смерти от коронавируса – в Клайпедской университетской больнице скончалась пожилая пациентка из дома престарелых в городке Картена, что Кретингском районе, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
"Выяснилось, что ее анализ на коронавирус оказался позитивным 27 апреля, а 5 мая женщина скончалась в Клайпедской университетской больнице", – сказала BNS во вторник директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.
По ее словам, пациентка принадлежала к группе риска.
"К группе риска она была причислена по возрасту – ей было более 80 лет и по причине смежных заболеваний", – сказала Р. Лингене.
В понедельник НЦОЗ сообщил, что в Больнице ухода и поддерживающего лечения Картены в целом коронавирус выявлен у 24 пациентов и 5 работников.
По данным на вторник, коронавирусом в Литве заразились 1423 человека, до сих пор было известно о 46 смертельных исходов от этого вируса.
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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