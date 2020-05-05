Споры о постпандемийной экономике Литвы 🔊 Воспроизвести



По предварительным данным, в апреле этого года доходы государственного бюджета Литвы были почти на 31,1% (на 221 млн евро) меньше, чем прогнозировалось и на 28,5% (на 195 млн евро) меньше, чем в апреле 2019 года, утверждает министр финансов Вилюс Шапока.



В марте доходы бюджета были на 13,8% (95,6 млн евро) меньше, чем прогнозировалось и на 13,6% меньше, чем год назад.



"Результаты месяца марта в основном обусловлены проблемами ликвидности компаний, по этой причине они прибегли к переносу уплаты налогов, более значительное сокращение апрельских доходов вызвано и ухудшением мартовских результатов деятельности предприятий", – заявил В. Шапока на пресс-конференции во вторник.



По его словам, за четыре первых месяца этого года госбюджет, по предварительным данным, получил на 10,5% (почти на 300 млн евро) доходов меньше плана, и на 4,5% (на 119 млн евро) меньше, чем в январе-апреле. По предварительным данным, в апреле этого года доходы государственного бюджета Литвы были почти на 31,1% (на 221 млн евро) меньше, чем прогнозировалось и на 28,5% (на 195 млн евро) меньше, чем в апреле 2019 года, утверждает министр финансов Вилюс Шапока.В марте доходы бюджета были на 13,8% (95,6 млн евро) меньше, чем прогнозировалось и на 13,6% меньше, чем год назад."Результаты месяца марта в основном обусловлены проблемами ликвидности компаний, по этой причине они прибегли к переносу уплаты налогов, более значительное сокращение апрельских доходов вызвано и ухудшением мартовских результатов деятельности предприятий", – заявил В. Шапока на пресс-конференции во вторник.По его словам, за четыре первых месяца этого года госбюджет, по предварительным данным, получил на 10,5% (почти на 300 млн евро) доходов меньше плана, и на 4,5% (на 119 млн евро) меньше, чем в январе-апреле. В. Шапока утверждает, что с целью облегчения положения бизнеса сейчас отложена уплата налогов почти на 330 млн евро для почти 200 тыс. бизнес-субъектов – как компаний, так и жителей, занимающихся индивидуальной деятельностью.



"Поскольку отмечается большой недосбор доходов, мы также должны поддержать и поощрять экономику, государство сейчас берет займы. (...) С начала этого года на внутреннем рынке позаимствовано 834 млн евро, а с международными финансовыми организациями было заключено договоров на 1,5 млрд. евро, выпущены две эмиссии еврооблигаций на 2 млрд евро", – утверждает В. Шапока.



"В целом позаимствовано 4,3 млрд евро, чтобы обеспечить как покрытие недосбора налогов, так и инвестиций в будущее, а также выплаты субсидии бизнесу и населению, покрыть нехватку бюджетных средств", – заявил министр.



Согласно утвержденному сеймом плану доходы госбюджета (без средств ЕС) в 2020 году должны составить 9,548 млрд евро, а со средствами ЕС – 11,53 млрд евро.



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С целью выхода из кризиса, вызванного коронавирусом, литовский президент Гитанас Науседа предлагает временно снизить подоходный налог населения, заявил президентский советник Симона Крепшта.



По его словам, эту возможную меру поощрения экономики Г. Науседа обсудил с экономистами на прошлой неделе.



"Обсуждалась одна из возможностей, идей – временно снизить подоходный налог населения до конца года, чтобы таким образом способствовать, горизонтальным образом затронуть всех работающих, повысить их доходы и таким образом поощрить спор, оживить нашу экономику", – сказал советник по экономическим вопросам и социальной политике во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.



Он отметил, что в этом году экономисты прогнозируют сокращение экономики в 8-10%, а некоторые ожидают аналогичный рост в следующем году, поэтому необходимо "амортизировать экономический спад именно в этом году".



В связи с тем, что с 16 марта в Литве был введен карантин, была запрещена основная часть торговли и услуг, однако постепенно карантинные условия смягчаются путем отмены ограничений.



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Министр финансов Литвы Вилюс Шапока заявил, что с осторожностью относится к предложению президента снизить подоходный налог населения в связи с коронавирусным кризисом. По словам министра, Кабмин предлагает более быстрые меры помощи людям, без вступления в дискуссии с сеймом по налоговым изменениям.



"На любые налоговые изменения я смотрю очень осторожно. Что не рекомендуют сейчас международные организации, так это системные изменения в налоговой структуре, поскольку есть более быстрые и эффективные меры, например, гарантии, субсидии и другое. Для того, чтобы не ввязываться в бесконечные дискуссии в сейме по тому или иному налогу, я был бы действительно очень осторожным с любыми налоговыми изменениями", – заявил В. Шапока на пресс-конференции в правительстве во вторник.



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В среду правительство Литвы планирует рассмотреть двухлетнюю стратегию управления кризисом, вызванным коронавирусом COVID-19, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.



"Я надеюсь, что завтра правительство примет новую стратегию управления коронавирусным кризисом. В ней мы отразим, вероятно, двухлетний период", – сказал глава правительства во вторник журналистам.



По его словам в стратегии планируется предусмотреть критерии разделения населения на группы риска, требования к этим группам.



"Людям группы самого большого риска придется быть особенно осторожными, и мы должны их защитить. Можно найти различные формы – от ношения защитных средств до минимизации контакта", – сказал премьер.



Более детально содержание стратегии он не раскрыл, заявив, что сделает это в среду, если Кабмин ее одобрит. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество Ключевые слова: кризис, экономика, аналитика, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии