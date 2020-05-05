Премьер Литвы считает реальным открытие границ Балтийских стран и Польши 🔊 Воспроизвести



Первыми могут открыться государственные границы между Балтийскими странами и Польшей, заявил литовский премьер Саулюс Сквернялис.



"Я вижу реальную возможность открытия Балтийского региона, плюс, также есть вероятность, что Польская Республика также могла бы присоединиться", – сказал во вторник в сейме журналистам глава правительства.



По его словам, рассмотреть такую возможность позволяет сходная ситуация с коронавирусом во всех четырех странах.



"Поскольку наша ситуация в трех Балтийских странах и в Польше сходная, сходные средства применяются по управлению кризисом, и действительно это реально. Сегодня мне сложно предлагать правительству принимать решение, если говорить о свободном передвижение в те страны, в которых не применялись подобные меры и где кривая заражений, смертности в разы выше, чем в Литве", – сказал С. Сквернялис. Первыми могут открыться государственные границы между Балтийскими странами и Польшей, заявил литовский премьер Саулюс Сквернялис."Я вижу реальную возможность открытия Балтийского региона, плюс, также есть вероятность, что Польская Республика также могла бы присоединиться", – сказал во вторник в сейме журналистам глава правительства.По его словам, рассмотреть такую возможность позволяет сходная ситуация с коронавирусом во всех четырех странах."Поскольку наша ситуация в трех Балтийских странах и в Польше сходная, сходные средства применяются по управлению кризисом, и действительно это реально. Сегодня мне сложно предлагать правительству принимать решение, если говорить о свободном передвижение в те страны, в которых не применялись подобные меры и где кривая заражений, смертности в разы выше, чем в Литве", – сказал С. Сквернялис. По его словам, такую возможность в понедельник он обсуждал с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.



Литовский премьер утверждает, что реакция Польши на это предложение было положительной.



С. Сквернялис надеется, что в среду об открытии границ удастся договориться и с главами правительств Латвии и Эстонии.



"В среду будет виртуальная встреча с коллегами из Латвии и Эстонии, тогда, очевидно, точно будет принято решение относительно наших трех государств", – сказал он.



"Польша также склонна рассмотреть этот вопрос, к тому же определенный облегченный режим уже появился с субботы, и вероятно, что правительство завтра (в среду - BNS) на это отзовется, прежде всего, на облегчении передвижения работающих лиц между Литвой и Польшей, Литвой и Латвией и не применении обязательного карантина в течение 14 дней", – сказал С. Сквернялис.



Премьер утверждает, что облегченное передвижение и для бизнеса, и для физических лиц будет означать пересечение границ без ограничений и не применение обязательного карантина в течение 14 дней.



"Да, как сегодня мы передвигаемся внутри страны, мы сможем на таких же принципах передвигаться между Балтийскими странами, и точно также не будет ограничений для бизнеса, при экспорте товаров или при работе в зарубежных странах", – пояснил С. Сквернялис.



Он утверждает, что можно будет ездить в эти страны и с целями туризма и отдыха.



Литва и другие государства региона в середине марта восстановили пограничный контроль и запретили въезд иностранцам, чтобы замедлить распространение коронавируса. BNS Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 241 раз Комментарии