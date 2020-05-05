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Карантинная мода: в Вильнюсе стартует Неделя масочной моды

Во вторник в Вильнюсе деятели искусства представят "Неделю масочной моды", в ходе которой на уличных рекламных стендах будут демонстрироваться стильные и экспрессивные защитные маски.

Инициатива сначала родилась в социальных сетях, когда правительство указало жителям носить маски с 10 апреля в публичных местах. К проекту присоединились фотографы, дизайнеры и бизнесмены.

"Маски стали необходимым аксессуаром, который люди решили усовершенствовать и адаптировать к своему стилю, превратив неприятный и чужеродный аксессуар в средство самовыражения или шутки", – отмечает Агентство по развитию туризма и бизнеса Вильнюса.
BNS
Категории: культура, здоровье, дом и быт
Ключевые слова: мода, контроль, маски, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 5 мая, 11:45

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