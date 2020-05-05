Карантинная мода: в Вильнюсе стартует Неделя масочной моды 🔊 Воспроизвести



Инициатива сначала родилась в социальных сетях, когда правительство указало жителям носить маски с 10 апреля в публичных местах. К проекту присоединились фотографы, дизайнеры и бизнесмены.



"Маски стали необходимым аксессуаром, который люди решили усовершенствовать и адаптировать к своему стилю, превратив неприятный и чужеродный аксессуар в средство самовыражения или шутки", – отмечает Агентство по развитию туризма и бизнеса Вильнюса. Во вторник в Вильнюсе деятели искусства представят "Неделю масочной моды", в ходе которой на уличных рекламных стендах будут демонстрироваться стильные и экспрессивные защитные маски.Инициатива сначала родилась в социальных сетях, когда правительство указало жителям носить маски с 10 апреля в публичных местах. К проекту присоединились фотографы, дизайнеры и бизнесмены."Маски стали необходимым аксессуаром, который люди решили усовершенствовать и адаптировать к своему стилю, превратив неприятный и чужеродный аксессуар в средство самовыражения или шутки", – отмечает Агентство по развитию туризма и бизнеса Вильнюса. BNS Категории: культура, здоровье, дом и быт Ключевые слова: мода, контроль, маски, карантин, распространение, коронавирус География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 170 раз Комментарии