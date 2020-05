Гитарист The Rolling Stones начал продавать портреты участников группы 🔊 Воспроизвести Фото: инстаграм музыканта







Портреты музыкантов рок-группы The Rolling Stones, написанные в течение многих предшествующих лет, начал продавать один из участников группы гитарист Ронни Вуд. Об этом написали журналисты газеты Daily Mail.



Как уточняют журналисты, Вуд решил продавать свои картины, чтобы поддержать благотворительную акцию «The other art fair», которую организовала лондонская онлайн-галерея Saatchi Art. Акция направлена на поддержку граждан, пострадавших от пандемии коронавируса.



Среди картин представлены портреты Мика Джаггера, Кита Ричардса, Чарли Уоттса, а также разные другие групповые портреты и рисунки. Специально для благотворительной акции Вуд изготовил плакат, на котором акриловыми красками и чернилами написал слова благодарности сотрудникам Национальной службы здравоохранения.







Этот плакат уже продали на аукционе. Остальные картины гитариста, выставленные на продажу, можно увидеть на сайте онлайн-аукциона или на странице музыканта в соцсети Instagram.



