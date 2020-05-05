В апреле Фонд соцстрахования Литвы недополучил 55 млн евро 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что в марте в Литве был объявлен карантин, выросли выплаты Фонда социального страхования (Sodra), между тем доходы были ниже запланированных, поэтому намечается использовать накопленный резерв, сообщила глава фонда Юлита Варанаускене.



"Работодатели отправляют людей в простои или пользуются возможностью отложить выплаты социального страхования, поэтому мы не собираем запланированные доходы. Результаты апреля показывают, что мы не собирали около 55 млн евро, которые планировали получить", – сказала Ю. Варанаускене в интервью радиостанции LRT.



Она отмечает, что в данный момент фонд уже выплатил почти 40 млн евро выплат родителям и бабушкам с дедушками, которые во время карантина присматривают за детьми, их количество остается стабильным – около 60 тыс., между тем, рост выплат по безработице пока не является значительным. В связи с тем, что в марте в Литве был объявлен карантин, выросли выплаты Фонда социального страхования (Sodra), между тем доходы были ниже запланированных, поэтому намечается использовать накопленный резерв, сообщила глава фонда Юлита Варанаускене."Работодатели отправляют людей в простои или пользуются возможностью отложить выплаты социального страхования, поэтому мы не собираем запланированные доходы. Результаты апреля показывают, что мы не собирали около 55 млн евро, которые планировали получить", – сказала Ю. Варанаускене в интервью радиостанции LRT.Она отмечает, что в данный момент фонд уже выплатил почти 40 млн евро выплат родителям и бабушкам с дедушками, которые во время карантина присматривают за детьми, их количество остается стабильным – около 60 тыс., между тем, рост выплат по безработице пока не является значительным. "Мы все еще планируем в будущем увеличение выплат по безработице, по сравнению с нынешним моментом, потому что люди, которые в апреле ушили с работы, в случае, если они обратятся за выплатами по безработице, начнут получать их в конце мая", – пояснила глава Соцстраха.



По ее словам, хотя карантинные ограничения смягчаются, пока нельзя сказать, что все больше людей возвращаются на работу, поэтому Sodra обратилась к правительству по вопросу использования резервных средств.



"Мы инициировали процедуру, чтобы правительство разрешило использовать резерв на случай, если собираемые месячные доходы будут ниже, чем расходы, которые потребуются в этот месяц. С учетом среднего сценария, что карантин не затянется очень долга, этого резерва должно быть достаточно", – сказала Ю. Варанаускене.



Она также сообщила, что в данный момент в резерве фона в 2018 году накоплено около 200 млн евро, между тем в прошлом году взносы были приблизительно на 400 млн евро больше, чем выплаты.



Согласно утвержденному в прошлом году сеймом бюджету, доходы Фонда соцстрахования в этом году должны были составить 4,894 млрд евро, а расходы – почти 4,55 млрд. евро. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: содра, доходы, соцстрах География: Литва — статья прочитана 91 раз Комментарии