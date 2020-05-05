Президент Литвы обсудит с Генсекретарем НАТО последствия COVID-19 в сфере безопасности 🔊 Воспроизвести архивное фото



Во вторник литовский президент Гитанас Науседа обсудит с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом последствия COVID-19 в сфере безопасности.



Г. Науседа и Й. Столтенберг будут общаться посредством конференц-звонка.



По словам представителя президента по связям с общественностью Антанаса Бубнялиса, планируется обсудить динамику распространения коронавируса и его влияние на ситуацию с безопасностью в стране, а также на международную и национальную повестку безопасности, отношения с соседними странами.



Ранее Й. Столтенберг заявлял, что воздействие коронавируса ощутят жители и экономика всех стран. По его словам, в связи с пандемией COVID-19 усилились вызовы безопасности, также и по причине российского фактора. Во вторник литовский президент Гитанас Науседа обсудит с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом последствия COVID-19 в сфере безопасности.Г. Науседа и Й. Столтенберг будут общаться посредством конференц-звонка.По словам представителя президента по связям с общественностью Антанаса Бубнялиса, планируется обсудить динамику распространения коронавируса и его влияние на ситуацию с безопасностью в стране, а также на международную и национальную повестку безопасности, отношения с соседними странами.Ранее Й. Столтенберг заявлял, что воздействие коронавируса ощутят жители и экономика всех стран. По его словам, в связи с пандемией COVID-19 усилились вызовы безопасности, также и по причине российского фактора. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, генсек, Столтенберг География: Литва — статья прочитана 225 раз Комментарии