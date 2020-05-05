Главная >> Новости >> политика, общество >> Саакашвили заявил, что Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни

Саакашвили заявил, что Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни



Назначение на должность бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в структуре украинской власти произойдет в ближайшие дни. Об этом Саакашвили сообщил в понедельник в эфире телеканала "Украина 24", передает ТАСС.

"Об этом [назначении] сам президент объявит в ближайшие дни. Я консультировался и с ним, и с офисом президента, а также с разными парламентскими лидерами. Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - сказал Саакашвили. При этом он не назвал должность, которую ему предложили в офисе президента.
В конце апреля стало известно, что Саакашвили могут назначить заместителем главы правительства по вопросам реформ. Однако в Верховной раде не нашлось достаточного количества голосов в его поддержку, вопрос был снят с повестки дня. Тогда глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Саакашвили будет назначен на другую должность.

По информации украинских СМИ, Саакашвили предложили войти в Национальный совет реформ. Ранее он уже входил в состав Нацсовета реформ при президенте Петре Порошенко. На одном из заседаний в декабре 2015 года между Саакашвили и главой МВД Арсеном Аваковым возникла словесная перепалка, в ходе которой министр внутренних дел плеснул на тогдашнего губернатора Одесской области водой из стакана.

Национальный совет реформ является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в стране единой государственной политики реформ и их реализации.
ТАСС
Категории: политика, общество
Ключевые слова: правительство, Саакашвили, должность, Зеленский
География: Украина
статья прочитана 146 раз
добавлена вчера, 4 мая, 22:18

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка