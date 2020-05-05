Третий майдан можно устроить. На Украине возмущаются запретом выезжать на работу за рубеж 🔊 Воспроизвести



"Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны… Вы должны ехать на Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас. Сувениров из-за границы не нужно. Привезите, пожалуйста, свои знания, опыт и ментальные ценности. Все это поможет нам начать новую эпоху", - в мае прошлого года, когда Владимир Зеленский прознес эти слова в своей инаугурационной речи, даже самые преданные сторонники нового президента не верили, что этот призыв станет реальностью, сообщает "Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны… Вы должны ехать на Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас. Сувениров из-за границы не нужно. Привезите, пожалуйста, свои знания, опыт и ментальные ценности. Все это поможет нам начать новую эпоху", - в мае прошлого года, когда Владимир Зеленский прознес эти слова в своей инаугурационной речи, даже самые преданные сторонники нового президента не верили, что этот призыв станет реальностью, сообщает ВВС



В результате выезды на работу за границу - на пару месяцев, которые позволяет пребывать на территории ЕС безвизовый режим Украины с Евросоюзом, - так и на более длительные периоды, стали реальностью для миллионов украинцев. Точной статистики государство не имеет.



В октябре 2019 года тогдашний министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что количество украинцев, с начала года выехавших из Украины и не вернувшихся на протяжении 21 дня, составило 1,5 млн человек.



Численность украинских трудовых мигрантов, одновременно пребывающих на территории Польши, самой популярной среди них страны ЕС, оценивают в 800 тысяч - 1,2 млн человек.



Пандемия коронавируса и введение во всех странах западной Европы и на Украине карантинных ограничений сильно повлияли на жизненные планы трудовых мигрантов.



В конце марта президент Зеленский выступил с обращением, в котором призвал украинцев возвращаться домой из-за рубежа. И предупредил: с 27 марта государственная граница будет закрыта, все пассажирские перевозки будут остановлены.



Два миллиона вернувшихся



Заявление Зеленского противоречило Конституции, гласящей, что гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в свою страну.



Да и закрытия границы как такого по факту не произошло: пересечь ее на собственном автомобиле можно и сейчас, государство только закрыло большую часть пунктов пропуска.



Однако в тот момент трудовым мигрантам явно не хватало информации, которую они получали из разрозненных сообщений Киева и властей стран пребывания.



"Здесь просто паника была", - рассказывает Би-би-си житомирянин Сергей, несколько последних лет работающий на стройке под Варшавой.



REUTERS Image caption На Украину из Польши в срочном порядке вернулись сотни тысяч трудовых мигрантов



"Одни говорили, что Украина вот сейчас закроет границы чуть ли не навсегда, а кто останется в Польше, тот через пару месяцев превратится в нелегала и заплатит крупный штраф. Другие - что разработанный Варшавой план помощи польскому бизнесу не будет распространяться на предприятия, которые используют труд иностранцев, так что нас всех и так уволят. Одним словом, надо валить", - продолжает он.



Тогда, в последние выходные марта, на польско-украинской границе образовалось масштабное столпотворение.



Всего за время карантина на Украину вернулись около двух миллионов трудовых мигрантов.



Мечта Зеленского о массовом возвращении на родину уехавших за рубеж соотечественников исполнилась.



"Больше не выпускают"



Однако время шло, а зависимость целых секторов экономики западных стран от дешевой рабочей силы, одним из значимых поставщиков которой являлась Украина, никуда не девалась. Новых рабочих мест на Украине тоже особо не прибавлялось: только по официальным данным, количество безработных за время карантина выросло на 27%.



В этой ситуации в начале прошлой недели разразился первый международный скандал с украинскими трудовыми мигрантами: финские СМИ написали, что их страна может полностью отказаться от сезонных рабочих из Украины, так как Киев просто не выпускает граждан из страны.



Посол Эстонии на Украине Каймо Кууск в комментарии эстонскому изданию ERR рассказал, что в этом году Финляндия собиралась ввезти около 14 тысяч сезонных работников.



"Были длинные переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - сказал Кууск.



Конечно, прямо запретить украинцам выезжать из страны правительство не могло, и Государственная пограничная служба Украины сообщила Би-би-си, что никаких подобных распоряжений не было.



Более того, в эти дни многие украинцы на собственном или съемном автотранспорте возвращаются в Польшу: там они могут приступить к работе в том же сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве или в строительстве после пребывания в обязательной 14-дневной изоляции после пересечения границы. В Польше даже возник новый сектор услуг для прибывающих работников - предоставление им специального "карантинного жилья" на период самоизоляции.



Но если речь идет не о сопредельных с Украиной странах, то единственный способ доставить рабочую силу туда - это чартерный авиарейс. А если правительственная Госавиаслужба не даст добро на этот перелет, то никто никуда не улетит.



Сотни тысяч рабочих мест



Именно тогда многие вспомнили, что за неделю до этого инцидента премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина" прямо заявил: правительство будет прилагать усилия для того, чтобы удержать вернувшихся работников в стране.



"За период карантина на Украину вернулись примерно два миллиона наших граждан, которые пребывали на заработках и уехали из-за потери работы. Мы этих людей идентифицируем в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, имеющей высокую продуктивность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку. Это люди, которые были бы наверняка очень полезными для развития экономики внутри государства. Значит, очевидно, их нужно сохранить", - сказал он.



По словам Шмыгаля, уже в ближайшее время государство собирается создать сотни тысяч рабочих мест, на которых могли бы остаться на родине потенциальные трудовые мигранты.



В этом же интервью украинский премьер заявил, что средняя зарплата на вновь созданных рабочих местах составит 6-8 тысяч гривен (16-22 тысяч рублей).



"Когда эти цифры услышали парни, которые в конце марта не двинули на Украину, они поняли, что приняли правильное решение", - говорит Сергей из-под Варшавы. Озвученная премьером зарплата, которой украинское правительство собиралось удержать потенциальных мигрантов дома, была в разы меньше их "европейской" зарплаты, за эти деньги на Украине обеспечить семью нереально.



А спустя несколько дней тему развил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заявивший, что в условиях, когда Киев сконцентрирован на возвращении своих граждан, застрявших в разных странах мира, домой, отправлять за рубеж украинских работников "нелогично".



"Мы в Украине руководствуемся прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно если это путешествие осуществляется самолетом", - сказал Кулеба.



В конце концов, Киев был вынужден объясняться перед западными государствами. В прошлую среду Шмыгаль встретился с послом ЕС и временным поверенным США в Киеве. Главной темой беседы была именно трудовая миграция из Украины.



"Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы… Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и надлежащих условий труда украинцев", - заявил Шмыгаль по итогам этого разговора.



"Крепостное право"



Такая позиция правительства вызвала возмущение у сотен украинцев, сравнивших заявление Шмыгаля с "выездными визами" советского времени или вообще с введением крепостного права.



"Для сотен тысяч и миллионов украинцев невозможность выезда - страшнее (чем все предыдущие ошибки власти), потому что бередит советские шрамы безысходности, бесправности, обреченности", - написал в "Фейсбуке" медиаэксперт Евгений Глибовицкий.



И хотя многие комментаторы считают, что позиция правительства вызвана некомпетентностью новой власти и является лишь очередным непоследовательным шагом Киева в постоянно меняющейся стратегии его борьбы с эпидемией коронавируса, есть и те, кто видит в событиях вокруг мигрантов целенаправленную, обдуманную политику.



"(Политика власти) является сознательной политикой…, имеющей одну цель - обеспечить экономику недорогой квалифицированной рабочей силой и совсем дешевой неквалифицированной. На протяжении нескольких последних лет сотни раз слышал от представителей бизнеса, что одна из главных проблем в стране - трудовая миграция, вымывающая квалифицированные кадры, а главное - стимулирующая рост зарплат. Кое-кто даже говорил, что нужно закрывать границы, чтобы "работяги оставались дома...", - пишет журналист Олег Базар.



"В условиях открытого мира сделать это было крайне сложно. Эпидемия дала такой шанс. И команда Зеленского пытается им воспользоваться. Подозреваю, у них даже есть оправдание - это, мол, нужно для роста украинской экономики", - резюмирует Базар.



Переводы из-за границы



Резкое уменьшение количества украинских трудовых мигрантов в европейских странах имеет еще одно, возможно, не самое очевидное последствие для экономики Украины.



Дело в том, что денежные переводы от работающих за рубежом граждан Украины являются одним из основных источников поступления валюты в страну.



По данным Всемирного банка, в прошлом году украинские работники перевели на родину рекордные 15,8 млрд долларов, что составляло 10,5% ВВП Украины.



Есть ли у украинского правительства ответ на вопрос о компенсации этого источника валюты? Судя по заявлениям премьера Шмыгаля, критичной он эту проблему не считает.



"Часть этих людей так и осталась работать за границей… Во-вторых, часть вернувшихся людей будут вкладывать в бизнес, тратить заработанные и привезенные с собой деньги на Украине. В-третих, по нашим подсчетам, до 5 млрд долларов не выедет из Украины в Турцию, Египет и так далее во время летнего туристического сезона", - рассказал Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".



"Двойные стандарты в стране"



А тем временем символом трудностей, с которыми сталкиваются трудовые мигранты, желающие уехать из Украины на заработки, стали приключения оплаченного британскими работодателями самолета, который должен был доставить несколько сотен украинских трудовых мигрантов в Лондон.



В прошлую среду пассажиры этого рейса, у каждого из которых был на руках подписанный контракт с британским работодателем, уже получили билеты и были готовы к полету, однако в назначенное время самолет не сдвинулся с места. Оказалось, что за два часа до запланированного времени отбытия Госавиаслужба запретила взлет, причем, как утверждают в авиакомпании МАУ, чьим лайнером выполнялся рейс, без указания оснований.



Ситуация неопределенности в киевском аэропорту вызвала бурю эмоций у одного из пассажиров этого рейса, 37-летнего жителя Сум Игоря Петренко. Для него вылет в Британию был решением вынужденным, хоть и не более рискованным, чем оставаться дома, говорит он.



FACEBOOK DENYS SHMYGAL Image caption Позиция премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно трудовых мигрантов немного поменялась после встречи с европейскими и американскими дипломатами



Средняя зарплата в его родной Сумской области составляет 9200 гривен (25 тысяч рублей). В Британии, рассказал Игорь Би-би-си, работая на ферме по выращиванию овощей, он будет зарабатывать в 6-7 раз больше.



"Мы видим скандалы - то у одного депутата-"решалы" ресторан работает, то гипермаркеты строительные - (одни) работают, а другие нет. Почему? Двойные стандарты в стране… Люди уже на грани. Они думают, что у всех там в кубышке где-то спрятано много денег?" - возмущался он.



Декларациям власти - мол, вернувшиеся на Украину трудовые мигранты должны остаться, потому что их обеспечат сотнями тысяч новосозданных рабочих мест, - Игорь не верит.



"Какую они будут работу давать? И готовы ли люди работать (за такие деньги)? Я не знаю, как они собираются оставлять людей. Принудительно? Я думаю, у нас в стране было два майдана, третий тоже можно устроить", - говорит он.



Самолет Игоря в результате взлетел - спустя девять часов после запланированного времени вылета. Именно в это время дипломаты из ЕС и США провели встречу с премьер-министром Украины Шмыгалем.



А уже 1 мая украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил - и это было последнее на момент публикации материала изменение позиции официального Киева по этому вопросу, - что правительство не будет мешать украинцам, желающим выехать на сезонные работы в Европу.



"Мы не запрещаем, не можем и не будем. Мы не Советский Союз, мы никого не держим за "железным занавесом". Мы пытаемся упорядочить трудоустройство за границей на основе тех ограничений, которые были введены для всех граждан Украины", - заявил Пристайко. Украина была и остается одним из беднейших государств Европы. Средняя зарплата более чем в два раза ниже, чем в соседней Польше - что уж говорить о более богатых западных странах.В результате выезды на работу за границу - на пару месяцев, которые позволяет пребывать на территории ЕС безвизовый режим Украины с Евросоюзом, - так и на более длительные периоды, стали реальностью для миллионов украинцев. Точной статистики государство не имеет.В октябре 2019 года тогдашний министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что количество украинцев, с начала года выехавших из Украины и не вернувшихся на протяжении 21 дня, составило 1,5 млн человек.Численность украинских трудовых мигрантов, одновременно пребывающих на территории Польши, самой популярной среди них страны ЕС, оценивают в 800 тысяч - 1,2 млн человек.Пандемия коронавируса и введение во всех странах западной Европы и на Украине карантинных ограничений сильно повлияли на жизненные планы трудовых мигрантов.В конце марта президент Зеленский выступил с обращением, в котором призвал украинцев возвращаться домой из-за рубежа. И предупредил: с 27 марта государственная граница будет закрыта, все пассажирские перевозки будут остановлены.Заявление Зеленского противоречило Конституции, гласящей, что гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в свою страну.Да и закрытия границы как такого по факту не произошло: пересечь ее на собственном автомобиле можно и сейчас, государство только закрыло большую часть пунктов пропуска.Однако в тот момент трудовым мигрантам явно не хватало информации, которую они получали из разрозненных сообщений Киева и властей стран пребывания."Здесь просто паника была", - рассказывает Би-би-си житомирянин Сергей, несколько последних лет работающий на стройке под Варшавой."Одни говорили, что Украина вот сейчас закроет границы чуть ли не навсегда, а кто останется в Польше, тот через пару месяцев превратится в нелегала и заплатит крупный штраф. Другие - что разработанный Варшавой план помощи польскому бизнесу не будет распространяться на предприятия, которые используют труд иностранцев, так что нас всех и так уволят. Одним словом, надо валить", - продолжает он.Тогда, в последние выходные марта, на польско-украинской границе образовалось масштабное столпотворение.Всего за время карантина на Украину вернулись около двух миллионов трудовых мигрантов.Мечта Зеленского о массовом возвращении на родину уехавших за рубеж соотечественников исполнилась.Однако время шло, а зависимость целых секторов экономики западных стран от дешевой рабочей силы, одним из значимых поставщиков которой являлась Украина, никуда не девалась. Новых рабочих мест на Украине тоже особо не прибавлялось: только по официальным данным, количество безработных за время карантина выросло на 27%.В этой ситуации в начале прошлой недели разразился первый международный скандал с украинскими трудовыми мигрантами: финские СМИ написали, что их страна может полностью отказаться от сезонных рабочих из Украины, так как Киев просто не выпускает граждан из страны.Посол Эстонии на Украине Каймо Кууск в комментарии эстонскому изданию ERR рассказал, что в этом году Финляндия собиралась ввезти около 14 тысяч сезонных работников."Были длинные переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - сказал Кууск.Конечно, прямо запретить украинцам выезжать из страны правительство не могло, и Государственная пограничная служба Украины сообщила Би-би-си, что никаких подобных распоряжений не было.Более того, в эти дни многие украинцы на собственном или съемном автотранспорте возвращаются в Польшу: там они могут приступить к работе в том же сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве или в строительстве после пребывания в обязательной 14-дневной изоляции после пересечения границы. В Польше даже возник новый сектор услуг для прибывающих работников - предоставление им специального "карантинного жилья" на период самоизоляции.Но если речь идет не о сопредельных с Украиной странах, то единственный способ доставить рабочую силу туда - это чартерный авиарейс. А если правительственная Госавиаслужба не даст добро на этот перелет, то никто никуда не улетит.Именно тогда многие вспомнили, что за неделю до этого инцидента премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина" прямо заявил: правительство будет прилагать усилия для того, чтобы удержать вернувшихся работников в стране."За период карантина на Украину вернулись примерно два миллиона наших граждан, которые пребывали на заработках и уехали из-за потери работы. Мы этих людей идентифицируем в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, имеющей высокую продуктивность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку. Это люди, которые были бы наверняка очень полезными для развития экономики внутри государства. Значит, очевидно, их нужно сохранить", - сказал он.По словам Шмыгаля, уже в ближайшее время государство собирается создать сотни тысяч рабочих мест, на которых могли бы остаться на родине потенциальные трудовые мигранты.В этом же интервью украинский премьер заявил, что средняя зарплата на вновь созданных рабочих местах составит 6-8 тысяч гривен (16-22 тысяч рублей)."Когда эти цифры услышали парни, которые в конце марта не двинули на Украину, они поняли, что приняли правильное решение", - говорит Сергей из-под Варшавы. Озвученная премьером зарплата, которой украинское правительство собиралось удержать потенциальных мигрантов дома, была в разы меньше их "европейской" зарплаты, за эти деньги на Украине обеспечить семью нереально.А спустя несколько дней тему развил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заявивший, что в условиях, когда Киев сконцентрирован на возвращении своих граждан, застрявших в разных странах мира, домой, отправлять за рубеж украинских работников "нелогично"."Мы в Украине руководствуемся прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно если это путешествие осуществляется самолетом", - сказал Кулеба.В конце концов, Киев был вынужден объясняться перед западными государствами. В прошлую среду Шмыгаль встретился с послом ЕС и временным поверенным США в Киеве. Главной темой беседы была именно трудовая миграция из Украины."Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы… Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и надлежащих условий труда украинцев", - заявил Шмыгаль по итогам этого разговора.Такая позиция правительства вызвала возмущение у сотен украинцев, сравнивших заявление Шмыгаля с "выездными визами" советского времени или вообще с введением крепостного права."Для сотен тысяч и миллионов украинцев невозможность выезда - страшнее (чем все предыдущие ошибки власти), потому что бередит советские шрамы безысходности, бесправности, обреченности", - написал в "Фейсбуке" медиаэксперт Евгений Глибовицкий.И хотя многие комментаторы считают, что позиция правительства вызвана некомпетентностью новой власти и является лишь очередным непоследовательным шагом Киева в постоянно меняющейся стратегии его борьбы с эпидемией коронавируса, есть и те, кто видит в событиях вокруг мигрантов целенаправленную, обдуманную политику."(Политика власти) является сознательной политикой…, имеющей одну цель - обеспечить экономику недорогой квалифицированной рабочей силой и совсем дешевой неквалифицированной. На протяжении нескольких последних лет сотни раз слышал от представителей бизнеса, что одна из главных проблем в стране - трудовая миграция, вымывающая квалифицированные кадры, а главное - стимулирующая рост зарплат. Кое-кто даже говорил, что нужно закрывать границы, чтобы "работяги оставались дома...", - пишет журналист Олег Базар."В условиях открытого мира сделать это было крайне сложно. Эпидемия дала такой шанс. И команда Зеленского пытается им воспользоваться. Подозреваю, у них даже есть оправдание - это, мол, нужно для роста украинской экономики", - резюмирует Базар.Резкое уменьшение количества украинских трудовых мигрантов в европейских странах имеет еще одно, возможно, не самое очевидное последствие для экономики Украины.Дело в том, что денежные переводы от работающих за рубежом граждан Украины являются одним из основных источников поступления валюты в страну.По данным Всемирного банка, в прошлом году украинские работники перевели на родину рекордные 15,8 млрд долларов, что составляло 10,5% ВВП Украины.Есть ли у украинского правительства ответ на вопрос о компенсации этого источника валюты? Судя по заявлениям премьера Шмыгаля, критичной он эту проблему не считает."Часть этих людей так и осталась работать за границей… Во-вторых, часть вернувшихся людей будут вкладывать в бизнес, тратить заработанные и привезенные с собой деньги на Украине. В-третих, по нашим подсчетам, до 5 млрд долларов не выедет из Украины в Турцию, Египет и так далее во время летнего туристического сезона", - рассказал Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".А тем временем символом трудностей, с которыми сталкиваются трудовые мигранты, желающие уехать из Украины на заработки, стали приключения оплаченного британскими работодателями самолета, который должен был доставить несколько сотен украинских трудовых мигрантов в Лондон.В прошлую среду пассажиры этого рейса, у каждого из которых был на руках подписанный контракт с британским работодателем, уже получили билеты и были готовы к полету, однако в назначенное время самолет не сдвинулся с места. Оказалось, что за два часа до запланированного времени отбытия Госавиаслужба запретила взлет, причем, как утверждают в авиакомпании МАУ, чьим лайнером выполнялся рейс, без указания оснований.Ситуация неопределенности в киевском аэропорту вызвала бурю эмоций у одного из пассажиров этого рейса, 37-летнего жителя Сум Игоря Петренко. Для него вылет в Британию был решением вынужденным, хоть и не более рискованным, чем оставаться дома, говорит он.Средняя зарплата в его родной Сумской области составляет 9200 гривен (25 тысяч рублей). В Британии, рассказал Игорь Би-би-си, работая на ферме по выращиванию овощей, он будет зарабатывать в 6-7 раз больше."Мы видим скандалы - то у одного депутата-"решалы" ресторан работает, то гипермаркеты строительные - (одни) работают, а другие нет. Почему? Двойные стандарты в стране… Люди уже на грани. Они думают, что у всех там в кубышке где-то спрятано много денег?" - возмущался он.Декларациям власти - мол, вернувшиеся на Украину трудовые мигранты должны остаться, потому что их обеспечат сотнями тысяч новосозданных рабочих мест, - Игорь не верит."Какую они будут работу давать? И готовы ли люди работать (за такие деньги)? Я не знаю, как они собираются оставлять людей. Принудительно? Я думаю, у нас в стране было два майдана, третий тоже можно устроить", - говорит он.Самолет Игоря в результате взлетел - спустя девять часов после запланированного времени вылета. Именно в это время дипломаты из ЕС и США провели встречу с премьер-министром Украины Шмыгалем.А уже 1 мая украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил - и это было последнее на момент публикации материала изменение позиции официального Киева по этому вопросу, - что правительство не будет мешать украинцам, желающим выехать на сезонные работы в Европу."Мы не запрещаем, не можем и не будем. Мы не Советский Союз, мы никого не держим за "железным занавесом". Мы пытаемся упорядочить трудоустройство за границей на основе тех ограничений, которые были введены для всех граждан Украины", - заявил Пристайко. bbc.com Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: Украина, евросоюз, гастарбайтеры, недовольство — статья прочитана 117 раз Комментарии