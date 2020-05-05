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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Улицу в Риге предложили переименовать в честь Немцова
На портале инициатив начался сбор подписей за переименование рижской улицы Антонияс, где находится российское посольство, в улицу имени российского политика Бориса Немцова.
Сбор подписей ведется на портале инициатив Manabalss.lv. Если авторам инициативы удастся собрать 10 тыс. подписей, то документ будет передан на рассмотрение сейма Латвии.
К 15.40 понедельника под инициативой подписались 94 человека.
В феврале городской совет Праги принял решение переименовать площадь Pod kastany (Под каштанами), на которой находится посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников его убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет.
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