Улицу в Риге предложили переименовать в честь Немцова 🔊 Воспроизвести



На портале инициатив начался сбор подписей за переименование рижской улицы Антонияс, где находится российское посольство, в улицу имени российского политика Бориса Немцова.



Сбор подписей ведется на портале инициатив Manabalss.lv. Если авторам инициативы удастся собрать 10 тыс. подписей, то документ будет передан на рассмотрение сейма Латвии.



К 15.40 понедельника под инициативой подписались 94 человека.



В феврале городской совет Праги принял решение переименовать площадь Pod kastany (Под каштанами), на которой находится посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова.



Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников его убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. На портале инициатив начался сбор подписей за переименование рижской улицы Антонияс, где находится российское посольство, в улицу имени российского политика Бориса Немцова.Сбор подписей ведется на портале инициатив Manabalss.lv. Если авторам инициативы удастся собрать 10 тыс. подписей, то документ будет передан на рассмотрение сейма Латвии.К 15.40 понедельника под инициативой подписались 94 человека.В феврале городской совет Праги принял решение переименовать площадь Pod kastany (Под каштанами), на которой находится посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова.Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников его убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Категории: политика, общество Ключевые слова: Рига, память, Немцов География: Латвия, Рига — статья прочитана 165 раз Комментарии