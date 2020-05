Да пребудет с тобой сила! - весь мир отмечает День Звездных войн 🔊 Воспроизвести







4 мая - неофициальный праздник легендарной киносаги



4 мая - день, когда фанаты легендарной киносаги Джорджа Лукаса отмечают хоть и неформальный, но очень интересный праздник - День Звездных войн (Star Wars Day) или, как его еще называют, День Люка Скайуокера.



Откуда появился праздник?







Всему виной курьезная игра слов в английском языке: многие слова пишутся по-разному, имеют разное значение, но при том звучат практически идентично.



Знаменитая фраза напутствия джедаев "Да пребудет с тобой Сила" пишется по-английски: "May the force be with you". Один из фанатов саги, явно не лишенный чувства юмора, сумел обыграть эту фразу как "Да пребудет с тобой четвертое мая" - слова "May" можно перевести как название месяца, а слово "force" (сила) звучит как "fourth" (четвертый). 4 мая - день, когда фанаты легендарной киносаги Джорджа Лукаса отмечают хоть и неформальный, но очень интересный праздник - День Звездных войн (Star Wars Day) или, как его еще называют, День Люка Скайуокера.Всему виной курьезная игра слов в английском языке: многие слова пишутся по-разному, имеют разное значение, но при том звучат практически идентично.Знаменитая фраза напутствия джедаев "Да пребудет с тобой Сила" пишется по-английски: "May the force be with you". Один из фанатов саги, явно не лишенный чувства юмора, сумел обыграть эту фразу как "Да пребудет с тобой четвертое мая" - слова "May" можно перевести как название месяца, а слово "force" (сила) звучит как "fourth" (четвертый).



Правда, надо оговориться, что 4 мая 1979 года, когда первым "Звездным войнам" исполнилось почти два года, в английских СМИ появилось сообщение: "Да пребудет с тобой 4 мая, Мэгги. Поздравляем". Так сторонники Маргарет Тэтчер поздравили ее с получением должности премьер-министра Великобритании.



Первый фильм киносаги вышел в прокат 25 мая 1977 года. К слову, в Советском Союзе его официально показали в двух кинотеатрах в 1988 году. Это произошло в рамках проекта "Дни кино США в СССР". В 2007 году, в честь 20-летия с момента выхода первой картины, создатели объявили 25 мая Днем Звездных войн. Но среди поклонников дата 4 мая остается более популярной.







Первое масштабное празднование Дня Звездных войн устроили в 2011 году в Торонто (Канада). Участники устроили костюмированное шествие, видео- и шопрограмму. С тех пор 4 мая отмечают ежегодно и, надо сказать, благодаря соцсетям популярность праздника только растет.



Каждый год 4 мая поклонники "Звездных войн" пересматривают любимую эпопею, устраивают флешмобы, костюмированные шоу, играют в компьютерные игры, читают комиксы и журналы, посвященные героям саги. Сегодня "Звездные войны" - это не только фильм из нескольких эпизодов, но еще и комикс, мультфильм, игрушка, компьютерная игра, вещи с тематическими изображениями и многое другое.







Хочется поздравить всех истинных фанатотов киносаги с : Да пребудет с вами Сила! Особенно 4 мая!



