США ищут новые хранилища для стратегического резерва нефти 🔊 Воспроизвести



Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Соединённые Штаты в настоящий момент занимаются поиском дополнительных хранилищ для стратегического резерва нефти, сообщает



Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox Business.



«Мы плотно работаем с главой Минэнерго по вопросу заполнения стратегических резервов. Я знаю, что он ищет больше ёмкостей... мы ищем способы поддержать нашу нефтяную индустрию», — цитирует его РИА Новости.



Ранее Управление энергетической информации Минэнерго США заявило, что нефтяные хранилища страны заполнены на 61% по состоянию на 24 апреля. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Соединённые Штаты в настоящий момент занимаются поиском дополнительных хранилищ для стратегического резерва нефти, сообщает RT Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox Business.«Мы плотно работаем с главой Минэнерго по вопросу заполнения стратегических резервов. Я знаю, что он ищет больше ёмкостей... мы ищем способы поддержать нашу нефтяную индустрию», — цитирует его РИА Новости.Ранее Управление энергетической информации Минэнерго США заявило, что нефтяные хранилища страны заполнены на 61% по состоянию на 24 апреля. russian.rt.com Категории: экономика, в мире Ключевые слова: США, нефть, цена, добыча, себестоимость, банкротства, ОПЕК — статья прочитана 158 раз Комментарии