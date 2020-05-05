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США ищут новые хранилища для стратегического резерва нефти
Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Соединённые Штаты в настоящий момент занимаются поиском дополнительных хранилищ для стратегического резерва нефти, сообщает RT.
Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox Business.
«Мы плотно работаем с главой Минэнерго по вопросу заполнения стратегических резервов. Я знаю, что он ищет больше ёмкостей... мы ищем способы поддержать нашу нефтяную индустрию», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Управление энергетической информации Минэнерго США заявило, что нефтяные хранилища страны заполнены на 61% по состоянию на 24 апреля.
russian.rt.com
Ключевые слова: США, нефть, цена, добыча, себестоимость, банкротства, ОПЕК
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