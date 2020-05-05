Кабмин ФРГ продолжит поддерживать участвующие в проекте Северный поток - 2 компании 🔊 Воспроизвести © Axel Schmidt/Nord Stream 2



В сообщении бундестага говорится, что правительство страны "по-прежнему положительно оценивает проект", сообщает



Правительство ФРГ по-прежнему положительно относится к проекту "Северный поток - 2", рассчитывает на его завершение и продолжит оказывать политическую поддержку участвующим в нем компаниям. Об этом говорится в ответе кабмина на запрос фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге. Документ опубликован в понедельник сайте парламента Германии.



"Правительство ФРГ по-прежнему положительно оценивает проект "Северный поток - 2", - подчеркивается в нем. С точки зрения кабмина Германии, речь идет "в первую очередь о коммерческом проекте". "Правительству ФРГ сейчас неизвестно о том, как проект будет реализован технически, но оно исходит из того, что "Северный поток - 2" будет завершен. Правительство продолжит оказывать политическую поддержку участвующим в проекте компаниям", - подчеркивается в ответе на депутатский запрос. В сообщении бундестага говорится, что правительство страны "по-прежнему положительно оценивает проект", сообщает ТАСС Правительство ФРГ по-прежнему положительно относится к проекту "Северный поток - 2", рассчитывает на его завершение и продолжит оказывать политическую поддержку участвующим в нем компаниям. Об этом говорится в ответе кабмина на запрос фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге. Документ опубликован в понедельник сайте парламента Германии."Правительство ФРГ по-прежнему положительно оценивает проект "Северный поток - 2", - подчеркивается в нем. С точки зрения кабмина Германии, речь идет "в первую очередь о коммерческом проекте". "Правительству ФРГ сейчас неизвестно о том, как проект будет реализован технически, но оно исходит из того, что "Северный поток - 2" будет завершен. Правительство продолжит оказывать политическую поддержку участвующим в проекте компаниям", - подчеркивается в ответе на депутатский запрос. Власти ФРГ не считают, что замедление строительства трубопровода угрожает энергобезопасности ФРГ. "Инфраструктура Германии достаточно диверсифицирована, чтобы обеспечить снабжение страны энергоресурсами во время приостановки строительства", - говорится в документе.



В Берлине снова заявили о том, что принципиально отвергают экстерриториальные санкции США против "Северного потока - 2", но не намерены выставлять Вашингтону счета за замедление реализации проекта, к чему, по мнению депутатов АдГ, привели ограничительные меры Соединенных Штатов. "Нет, таких планов в правительстве нет", - говорится в ответе. В правительстве ФРГ также подчеркнули, что не считают, что "германская политика в вопросе реализации "Северного потока - 2" представляет угрозу НАТО".



"Северный поток - 2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладывают от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Строящийся трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.



Правительство Германии неоднократно говорило, что считает данный проект экономическим. Однако Берлин выступает за то, чтобы роль страны-транзитера сохранила в будущем Украина. Также в Берлине критиковали экстерриториальные санкции, которыми грозит Вашингтон участникам проекта. ТАСС Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, санкции, СП-2 — статья прочитана 165 раз Комментарии