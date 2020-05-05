Мадуро заявил о попытке покушения на его жизнь 🔊 Воспроизвести Фото © EPA



Он утверждает, что подготовку наёмников финансировали правительства США и Колумбии, сообщает



Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что колумбийские боевики попытались совершить морское вторжение, планируя его убить. Заявление главы государства прозвучало в ходе саммита Движения неприсоединения, выступление транслировалось в "Твиттере".



Он уточнил, что покушение "наёмники и террористы" попытались совершить 3 мая. В подтверждение своих слов политик добавил, что некий американский чиновник продемонстрировал ряд контрактов о подготовке наёмных убийц, подписанных лидерами оппозиции. Он утверждает, что подготовку наёмников финансировали правительства США и Колумбии, сообщает ЛАЙФ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что колумбийские боевики попытались совершить морское вторжение, планируя его убить. Заявление главы государства прозвучало в ходе саммита Движения неприсоединения, выступление транслировалось в "Твиттере".Он уточнил, что покушение "наёмники и террористы" попытались совершить 3 мая. В подтверждение своих слов политик добавил, что некий американский чиновник продемонстрировал ряд контрактов о подготовке наёмных убийц, подписанных лидерами оппозиции.



Он считает, что произошедшее не что иное, как "террористическая атака во время пандемии".



#Venezuela | La madrugada de este domingo 3 de mayo un grupo armado procedente de #Colombia intentó una #IncursiónArmada a territorio venezolano, con el fin de asesinar a líderes del Gobierno revolucionario y generar caoshttps://t.co/GA0xnAh1F6 pic.twitter.com/ME0Tcobsgo — teleSUR TV (@teleSURtv) May 3, 2020



Накануне глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении попытки вторжения на территорию государства со стороны штата Ла-Гуайра. По его словам, боевики пытались проникнуть на территорию страны на быстроходных катерах. Позже председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших были убиты, двоих удалось задержать.Оказалось, что один из пленников является агентом Управления по борьбе с наркотиками США. — Состоялась попытка морского вторжения наёмников и террористов, проходивших тренировку на территории Колумбии при финансировании и поддержке правительств США и Колумбии… Имеем все доказательства, показания, видео, что эта группа готовилась на территории Колумбии, — сказал Мадуро.Он считает, что произошедшее не что иное, как "террористическая атака во время пандемии".Накануне глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении попытки вторжения на территорию государства со стороны штата Ла-Гуайра. По его словам, боевики пытались проникнуть на территорию страны на быстроходных катерах. Позже председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших были убиты, двоих удалось задержать.Оказалось, что один из пленников является агентом Управления по борьбе с наркотиками США. life.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Венесуэла, Мадуро, госпереворот, акции, протест, покушение — статья прочитана 187 раз Комментарии