Глава Oro navigacija: полеты понемногу восстанавливаются 🔊 Воспроизвести



После того, как из-за коронавирусного кризиса во всем мире, а также и в Литве стало заметно меньше полетов, временный глава литовского госпредприятия по управлению полетами „Oro navigacija говорит, что уже отмечает небольшой рост.



"Сейчас отмечается едва заметный рост. По данным прошлой недели, мы поднялись до показателей второй недели карантина. В первую неделю карантина все начало опускаться, сейчас мы вернулись к (показателям) второй (недели), полеты понемногу восстанавливаются", - сказал BNS Мерюс Белюнас.



По его словам, во вторую неделю карантина по сравнению с таким же периодом прошлого года число полетов в воздушном пространстве Литвы в среднем сократилось на 86,7% (в среднем предприятие обслужило 1131 самолет), однако это на 96 больше, чем в шестую неделю карантина, и на 207 больше, чем в пятую неделю.



В седьмую неделю карантина большую часть всех полетов (926) составляли транзитные - на 100 больше, чем неделю назад. На это повлияло увеличение числа полетов между Западной Европой и Азией, а также Россией, Россией и Калининградской областью.



В апреле по сравнению с апрелем прошлого года число полетов, которые обслужила компания, сократилось на 80,5%. После того, как из-за коронавирусного кризиса во всем мире, а также и в Литве стало заметно меньше полетов, временный глава литовского госпредприятия по управлению полетами „Oro navigacija говорит, что уже отмечает небольшой рост."Сейчас отмечается едва заметный рост. По данным прошлой недели, мы поднялись до показателей второй недели карантина. В первую неделю карантина все начало опускаться, сейчас мы вернулись к (показателям) второй (недели), полеты понемногу восстанавливаются", - сказал BNS Мерюс Белюнас.По его словам, во вторую неделю карантина по сравнению с таким же периодом прошлого года число полетов в воздушном пространстве Литвы в среднем сократилось на 86,7% (в среднем предприятие обслужило 1131 самолет), однако это на 96 больше, чем в шестую неделю карантина, и на 207 больше, чем в пятую неделю.В седьмую неделю карантина большую часть всех полетов (926) составляли транзитные - на 100 больше, чем неделю назад. На это повлияло увеличение числа полетов между Западной Европой и Азией, а также Россией, Россией и Калининградской областью.В апреле по сравнению с апрелем прошлого года число полетов, которые обслужила компания, сократилось на 80,5%. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, авиарейсы, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии