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Литва выделила 50 тыс. евро гуманитарной помощи палестинским беженцам



Литва выделила 50 тыс. евро гуманитарной помощи палестинским беженцам для борьбы с коронавирусом, сообщил МИД.

Как отмечает министерство, этим шагом Литва солидаризируется с международным сообществом и способствует проведению в жизнь принятого Ближневосточным агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ плана гуманитарных потребностей и минимизации последствий пандемии COVID-19.

Общая потребность в помощи составляет 453,27 млн долларов США.

Гуманитарный кризис палестинских беженцев носит продолжительный характер и является одним из самых старых в мире, а созданное специально для его преодоления агентство ООН сейчас помогает 5,6 млн палестинских беженцев на Ближнем Востоке.
BNS
Категории: экономика, общество, в мире
Ключевые слова: беженцы, помощь, Палестина
География: Литва
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добавлена сегодня, 5 мая, 09:30

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