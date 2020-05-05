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Литва выделила 50 тыс. евро гуманитарной помощи палестинским беженцам
Литва выделила 50 тыс. евро гуманитарной помощи палестинским беженцам для борьбы с коронавирусом, сообщил МИД.
Как отмечает министерство, этим шагом Литва солидаризируется с международным сообществом и способствует проведению в жизнь принятого Ближневосточным агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ плана гуманитарных потребностей и минимизации последствий пандемии COVID-19.
Общая потребность в помощи составляет 453,27 млн долларов США.
Гуманитарный кризис палестинских беженцев носит продолжительный характер и является одним из самых старых в мире, а созданное специально для его преодоления агентство ООН сейчас помогает 5,6 млн палестинских беженцев на Ближнем Востоке.
География: Литва
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