Наплыва желающих выехать из Литвы пока нет - глава погранслужбы Литвы 🔊 Воспроизвести



После того, как в ночь на понедельник были сняты ограничения на выезд из Литвы, наплыва желающих выехать пока не наблюдается, говорит глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.



"Сейчас еще рано делать выводы, однако за эти полдня пока мы не заметили изменений, к 12 часам, например, из Литвы выехало 150 человек", - сказал BNS глава СОГГЛ.



По его словам, больше всего людей выехало в Латвию и паромом в Киль из Клайпеды, однако уехавшие - это те, кто мог сделать это и раньше.



"Преимущественно, видимо, выезжают граждане, которые и раньше могли выехать из Литвы потому, что или у них работа постоянная, или место жительства за рубежом", - сказал Р. Любаевас.



На минувшей неделе кабмин смягчил условия карантина, и с понедельника граждане Литвы могут без ограничений выехать из страны, однако некоторые страны еще не разрешают въезд иностранцам, в числе таких стран - Польша и Россия. После того, как в ночь на понедельник были сняты ограничения на выезд из Литвы, наплыва желающих выехать пока не наблюдается, говорит глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас."Сейчас еще рано делать выводы, однако за эти полдня пока мы не заметили изменений, к 12 часам, например, из Литвы выехало 150 человек", - сказал BNS глава СОГГЛ.По его словам, больше всего людей выехало в Латвию и паромом в Киль из Клайпеды, однако уехавшие - это те, кто мог сделать это и раньше."Преимущественно, видимо, выезжают граждане, которые и раньше могли выехать из Литвы потому, что или у них работа постоянная, или место жительства за рубежом", - сказал Р. Любаевас.На минувшей неделе кабмин смягчил условия карантина, и с понедельника граждане Литвы могут без ограничений выехать из страны, однако некоторые страны еще не разрешают въезд иностранцам, в числе таких стран - Польша и Россия. С середины марта и до этого времени из страны могли выехать только работающие или проживающие за рубежом граждане Литвы. За период с начала карантина и по сей день литовские пограничники не разрешили выехать из страны более чем 450 людям.



Иностранцам въезд в Литву по-прежнему запрещен. Исключение составляют перевозчики, дипломаты, военные. За период с начала карантина погранслужба не впустила в страну 1360 человек.



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В ближайшее время может быть упрощено движение через границу с Польшей, сказал литовский премьер Саулюс Сквернялис в понедельник после беседы с польским премьером Матеушем Моравецким.



"Мы пришли к соглашению создать условия для упрощения движения жителей приграничных районов через границу", - приведены в сообщении кабмина слова премьера.



По его словам, первым шагом могло бы стать возобновление движения через границу работающих в приграничных районах Польши и студенческого обмена.



Как сказал С. Сквернялис, скоординированные действия стран Балтии и Польши способствовали бы и более активным действиям всего Евросоюза (ЕС) в плане контролирования коронавируса.



"В этом контексте промышленные предприятия Литвы и Польши приглашаются сотрудничать в деле поставок медицинского оборудования и средств на рынок региона и ЕС", - говорится в сообщении.



Литва и Польша в середине марта восстановили пограничный контроль и закрыли границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса.



Премьеры двух стран также обсудили другие вопросы - связанные с коронавирусом вызовы и восстановление экономик, переговоры о многолетнем бюджете ЕС, реализацию инфраструктурных проектов регионального значения, совместные инициативы в сфере исторической памяти.



В частности, главы правительств обсудили проведение в жизнь проекта синхронизации энергосетей и ограничения импорта электроэнергии из третьих стран.



"Премьер Польши заверил в поддержке не только по этому вопросу, но и по вопросу безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС). Премьер-министр С. Сквернялис подчеркнул важность Польши в формировании единой позиции региона. Вопрос синхронизации в среду будет обсуждаться на встрече премьеров Балтийских стран", - отмечает правительство.



С. Сквернялис и М. Моравецкий также с удовлетворением отозвались о ходе реализации совместных проектов Rail Baltica, Via Baltica, GIPL.



"Инвестиции в общую инфраструктуру и в дальнейшем будут приоритетом сотрудничества стран", - сказал С. Сквернялис.



Во время беседы премьер Польши, как отмечает правительство, также поблагодарил Литву за ее твердую поддержку Польши в деле борьбы с попытками переписать историю. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 196 раз Комментарии