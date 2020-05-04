Дорога нашей памяти 🔊 Воспроизвести







Совсем скоро придёт священный для многих день - День Великой Победы, в достижение которой внесли свою лепту и воины 16-й Литовской стрелковой дивизии.



Литовская дивизия РККА – яркий феномен военной истории ХХ века. Это интернациональное военное соединение, в котором сражались литовцы и поляки, евреи и русские, участвовало в боях с гитлеровцами еще в Орловской, Псковской и других областях России, а также освобождало Литву и Латвию. Напомним, что известные деятели литовской культуры, писатели и литераторы являются или бойцами Литовской дивизии, или активно поддерживали их: это Людас Гира и Эдуардас Межелайтис, Юозас Балтушис, Пятрас Цвирка и Саломея Нерис. Великие литераторы часто посещали ее бойцов, читали свои стихи и прозу. Совсем скоро придёт священный для многих день - День Великой Победы, в достижение которой внесли свою лепту и воины 16-й Литовской стрелковой дивизии.Литовская дивизия РККА – яркий феномен военной истории ХХ века. Это интернациональное военное соединение, в котором сражались литовцы и поляки, евреи и русские, участвовало в боях с гитлеровцами еще в Орловской, Псковской и других областях России, а также освобождало Литву и Латвию. Напомним, что известные деятели литовской культуры, писатели и литераторы являются или бойцами Литовской дивизии, или активно поддерживали их: это Людас Гира и Эдуардас Межелайтис, Юозас Балтушис, Пятрас Цвирка и Саломея Нерис. Великие литераторы часто посещали ее бойцов, читали свои стихи и прозу.



Назовем еще два имени, хотя солдат Победы - тысячи и тысячы. Йонас Жибуркус еще в Гражданскую войну воевал на стороне большевиков, участвуя в создании и работе штаба Жемайтийского полка. 18 декабря 1941 года он был назначен руководителем артиллерийской части 16-ой Литовской дивизии, в рядах которой прошел всю войну, участвовал в освобождении Орловщины, Псковщины и родной Литвы. Герой Советского Союза Евсей Яцовский прошел долгий путь борьбы, еще во времена Антанаса Сметоны вместе с братом он вступил в запрещенную тогда коммунистическую партию.



В марте 1942 года в бою с превосходящими по численности и вооружению силами Вермахта в районе города Биржай погибла вся группа советских партизан под руководством Мескупаса-Адомаса, включая одного из братьев Яцовских, и брат мстил за брата до окончательной победы над фашизмом.



Литовские партизаны вместе с белорусами приближали день капитуляции третьего Рейха всеми силами, уничтожая технику и живую силу противника, пуская под откос поезда. В октябре–ноябре 1943 года в пуще Руднинкай были созданы партизанские отряды "Смерть фашизму", "Борьба", "За победу" и "Мститель". Основу этих отрядов, как и всей 16-й Литовской дивизии, составляли евреи, бежавшие из гетто Каунаса и Вильнюса, а также беженцы из Девятого форта.



Албертас Бараускас руководил отрядом "Маргирис", начальником штаба этого отряда был бывший военнопленный русский капитан Сергей Моляков. Бронюс Урбанавичюс с апреля 1943 года боролся против нацистов в отряде "Вильнюс", а с начала 1944 года руководил отрядом имени Костаса Калинаускаса – это тоже интернациональный отряд. С конца 1943 года начал действовать отряд "Витаутас" под командованием Витаутаса Шлапялиса – это бывшие полицейские на службе оккупантов, которым хватило смелости перейти на сторону антифашистского сопротивления. Собственными жизнями и кровью врага они искупили свои грехи перед родиной.



Многие имена воинов сегодня есть в литовской "Книге Памяти" – уникальной книге, изданной к 75-летию великой Победы Фондом ветеранов дипломатических служб, московским издательством "Человек" и общественной организацией из Вильнюса "Институт военного наследия". Здесь нет политики – только память. Литовцы отважно сражались против нацистов в Литве и за пределами родины, и многие герои спят вечным сном в братских могилах воинских мемориалов по всей территории республики от Друскининкая до Таураге.



Вечная им память!



Сотни тысяч человек на территории нынешней Литвы в 1941-1944 годы было убиты при немецкой оккупации. Каждую семью затронула война… Память о солдатах остается в наших личных фотографиях из семейных архивов – фотографиях наших дедов, бабушек, отцов, матерей, которые прошли войну до мая 1945-го рядовыми или офицерами, партизанами или тружениками тыла. Память – в наградных удостоверениях к медалям и орденам, в воспоминаниях и в письмах с фронта.



Память предлагает сохранить для потомков галерея мультимедийного музея "Дорога памяти", в которой база данных миллионов победителей – литовцев, русских, евреев, участников Второй Мировой войны из Великобритании и Франции, США и Канады, всех, кто входил в антигитлеровскую коалицию.



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Поклон земной освободителям, спасшим мир от фашизма! В 1943 году в боях с оккупантами в Орловской области России погибли более трех тысяч солдат и офицеров 16-ой Литовской дивизии – наша воинская слава и вечная память.Назовем еще два имени, хотя солдат Победы - тысячи и тысячы. Йонас Жибуркус еще в Гражданскую войну воевал на стороне большевиков, участвуя в создании и работе штаба Жемайтийского полка. 18 декабря 1941 года он был назначен руководителем артиллерийской части 16-ой Литовской дивизии, в рядах которой прошел всю войну, участвовал в освобождении Орловщины, Псковщины и родной Литвы. Герой Советского Союза Евсей Яцовский прошел долгий путь борьбы, еще во времена Антанаса Сметоны вместе с братом он вступил в запрещенную тогда коммунистическую партию.В марте 1942 года в бою с превосходящими по численности и вооружению силами Вермахта в районе города Биржай погибла вся группа советских партизан под руководством Мескупаса-Адомаса, включая одного из братьев Яцовских, и брат мстил за брата до окончательной победы над фашизмом.Литовские партизаны вместе с белорусами приближали день капитуляции третьего Рейха всеми силами, уничтожая технику и живую силу противника, пуская под откос поезда. В октябре–ноябре 1943 года в пуще Руднинкай были созданы партизанские отряды "Смерть фашизму", "Борьба", "За победу" и "Мститель". Основу этих отрядов, как и всей 16-й Литовской дивизии, составляли евреи, бежавшие из гетто Каунаса и Вильнюса, а также беженцы из Девятого форта.Албертас Бараускас руководил отрядом "Маргирис", начальником штаба этого отряда был бывший военнопленный русский капитан Сергей Моляков. Бронюс Урбанавичюс с апреля 1943 года боролся против нацистов в отряде "Вильнюс", а с начала 1944 года руководил отрядом имени Костаса Калинаускаса – это тоже интернациональный отряд. С конца 1943 года начал действовать отряд "Витаутас" под командованием Витаутаса Шлапялиса – это бывшие полицейские на службе оккупантов, которым хватило смелости перейти на сторону антифашистского сопротивления. Собственными жизнями и кровью врага они искупили свои грехи перед родиной.Многие имена воинов сегодня есть в литовской "Книге Памяти" – уникальной книге, изданной к 75-летию великой Победы Фондом ветеранов дипломатических служб, московским издательством "Человек" и общественной организацией из Вильнюса "Институт военного наследия". Здесь нет политики – только память. Литовцы отважно сражались против нацистов в Литве и за пределами родины, и многие герои спят вечным сном в братских могилах воинских мемориалов по всей территории республики от Друскининкая до Таураге.Вечная им память!Сотни тысяч человек на территории нынешней Литвы в 1941-1944 годы было убиты при немецкой оккупации. Каждую семью затронула война… Память о солдатах остается в наших личных фотографиях из семейных архивов – фотографиях наших дедов, бабушек, отцов, матерей, которые прошли войну до мая 1945-го рядовыми или офицерами, партизанами или тружениками тыла. Память – в наградных удостоверениях к медалям и орденам, в воспоминаниях и в письмах с фронта.Память предлагает сохранить для потомков галерея мультимедийного музея "Дорога памяти", в которой база данных миллионов победителей – литовцев, русских, евреев, участников Второй Мировой войны из Великобритании и Франции, США и Канады, всех, кто входил в антигитлеровскую коалицию.Чтобы данные (фотография, ФИО, дата/год и место рождение, место службы и др.) о вашем участнике Великой Отечественной войны попали в экспозицию, самое простое - самостоятельно загрузить данные на сайте www.doroga.mil.ru Поклон земной освободителям, спасшим мир от фашизма! Василий ГОРОДИН , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Дорога памяти — статья прочитана 83 раза Комментарии