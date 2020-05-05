Главная >> Новости >> культура, в странах Балтии >> Ирина Павлова предложит поговорить о кино

Ирина Павлова предложит поговорить о кино



7 мая, в четверг, c 14.30 до 16.00 час. на вопросы латвийских и литовских журналистов, а также друзей медиаклуба "Формат А-3" ответит художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля и один из самых известных кинокритиков России Ирина Павлова.

Специально для этой встречи кинокритик подготовит два очень актуальных сегодня кинематографических обзора. Первый коснется художественных фильмов, сюжеты которых с невероятной точностью предугадали события, произошедшие через некоторое время после их премьеры. В частности – пандемию опасного вируса ("Эпидемия" Ларса фон Триера и "Заражение" Стивена Содерберга).

Второй обзор будет посвящен Второй мировой войне в зеркале кинематографа.
Ирина Павлова – интеллектуал и блистательный рассказчик, обладающий великолепным чувством юмора. Кандидат искусствоведения, автор свыше 600 статей по истории и теории кино, современном кинематографе, телевидении и театре. Имеет преподавательский опыт в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, в Санкт-Петербургском университете, Российском государственном институте кино и телевидения. Член редколлегии "Новейшего кинословаря" и Международной ассоциации кинопрессы.

Тема дискуссии: "Фильмы, предсказавшие будущее и сохранившие прошлое".

Телемост пройдет в эфире рижской радиостанции Baltkom.

Свои вопросы присылайте по электронной почте: kulturaslinija@gmail.com

Cмотреть видеотрансляцию из студии в режиме онлайн можно будет по ссылке: https://mixnews.lv/videotranslyacziya/?nohdr

Запись телемоста будет выложена на Youtube-канале и на сайте медиаклуба "Формат А-3".

"Обзор" хотел бы напомнить, что Ирина Павлова приезжала в Вильнюс в качестве гостя медиаклуба "Формат А-3".
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: кино, медиаклуб, Ирина Павлова, "Формат А-3"
География: Латвия, Рига
статья прочитана 154 раза
добавлена сегодня, 5 мая, 11:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка