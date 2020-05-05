Ирина Павлова предложит поговорить о кино

7 мая, в четверг, c 14.30 до 16.00 час. на вопросы латвийских и литовских журналистов, а также друзей медиаклуба "Формат А-3" ответит художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля и один из самых известных кинокритиков России Ирина Павлова.
Специально для этой встречи кинокритик подготовит два очень актуальных сегодня кинематографических обзора. Первый коснется художественных фильмов, сюжеты которых с невероятной точностью предугадали события, произошедшие через некоторое время после их премьеры. В частности – пандемию опасного вируса ("Эпидемия" Ларса фон Триера и "Заражение" Стивена Содерберга).
Второй обзор будет посвящен Второй мировой войне в зеркале кинематографа.
Ирина Павлова – интеллектуал и блистательный рассказчик, обладающий великолепным чувством юмора. Кандидат искусствоведения, автор свыше 600 статей по истории и теории кино, современном кинематографе, телевидении и театре. Имеет преподавательский опыт в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, в Санкт-Петербургском университете, Российском государственном институте кино и телевидения. Член редколлегии "Новейшего кинословаря" и Международной ассоциации кинопрессы.
Тема дискуссии: "Фильмы, предсказавшие будущее и сохранившие прошлое".
Телемост пройдет в эфире рижской радиостанции Baltkom.
Свои вопросы присылайте по электронной почте: kulturaslinija@gmail.com
Cмотреть видеотрансляцию из студии в режиме онлайн можно будет по ссылке: https://mixnews.lv/videotranslyacziya/?nohdr
Запись телемоста будет выложена на Youtube-канале и на сайте медиаклуба "Формат А-3".
"Обзор" хотел бы напомнить, что Ирина Павлова приезжала в Вильнюс в качестве гостя медиаклуба "Формат А-3".
Тема дискуссии: "Фильмы, предсказавшие будущее и сохранившие прошлое".
Телемост пройдет в эфире рижской радиостанции Baltkom.
Свои вопросы присылайте по электронной почте: kulturaslinija@gmail.com
Cмотреть видеотрансляцию из студии в режиме онлайн можно будет по ссылке: https://mixnews.lv/videotranslyacziya/?nohdr
Запись телемоста будет выложена на Youtube-канале и на сайте медиаклуба "Формат А-3".
"Обзор" хотел бы напомнить, что Ирина Павлова приезжала в Вильнюс в качестве гостя медиаклуба "Формат А-3".