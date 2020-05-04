Коммерческие банки Литвы уже предоставили каникулы для кредитов на сумму 1 млрд евро 🔊 Воспроизвести



Коммерческие банки Литвы из-за коронавирусного кризиса уже предоставили каникулы для кредитов на сумму примерно 1 млрд евро, говорит президент Литовской ассоциации банков (ЛАБ). По словам Мантаса Залаторюса, это обусловлено и подписанным кредитно-финансовыми учреждениями мораторием о временной отсрочке кредитных выплат для бизнеса.



"Пока очень трудно отделить статистику моратория от не связанной с мораторием статистики, но я могу сказать, что стоимость отсроченных кредитных выплат уже составляет около 1 млрд евро (...) Предприятиям известно об этом моратории, чувствуется, что они его приветствуют, не одно из них им воспользовалось", - сказал М. Залаторюс BNS.



"Мы доводим до сведения всех групп бизнес-интересов, чтобы как можно больше видов бизнеса узнало о возможности для всех, у кого есть кредиты на сумму до 5 млн евро, отложить выплаты по ним, чтобы выиграть время и перегруппировать свой бизнес", - сказал М. Залаторюс. Коммерческие банки Литвы из-за коронавирусного кризиса уже предоставили каникулы для кредитов на сумму примерно 1 млрд евро, говорит президент Литовской ассоциации банков (ЛАБ). По словам Мантаса Залаторюса, это обусловлено и подписанным кредитно-финансовыми учреждениями мораторием о временной отсрочке кредитных выплат для бизнеса."Пока очень трудно отделить статистику моратория от не связанной с мораторием статистики, но я могу сказать, что стоимость отсроченных кредитных выплат уже составляет около 1 млрд евро (...) Предприятиям известно об этом моратории, чувствуется, что они его приветствуют, не одно из них им воспользовалось", - сказал М. Залаторюс BNS."Мы доводим до сведения всех групп бизнес-интересов, чтобы как можно больше видов бизнеса узнало о возможности для всех, у кого есть кредиты на сумму до 5 млн евро, отложить выплаты по ним, чтобы выиграть время и перегруппировать свой бизнес", - сказал М. Залаторюс. По его словам, до 1 июля каждый бизнес может решить, воспользоваться ли ему этими кредитными каникулами.



"Если бизнес решает воспользоваться этой возможностью, то у него есть полгода для перегруппировки с начала июля. На мой взгляд, это большой период времени, бизнес с разумным менеджментом способен за полгода переориентироваться, чтобы действовать в новых условиях", - сказал М. Залаторюс.



С учетом связанных с коронавирусом вызовов для предпринимательства участники финансового рынка общим мораторием взяли на себя обязательство отложить уплату кредитов предприятиям на срок до 6 месяцев без изменения условий договоров и годовых.



Мораторий вступил в силу 24 апреля и действует до 1 июля. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: контроль, банки, каникулы, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии