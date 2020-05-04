Минздрав Литвы о сроках карантина 🔊 Воспроизвести



Отменять карантин пока не планируется, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



Он говорит, что предложит правительству продлить карантин еще на две недели.



"Что касается карантина - пока планов полностью его отменить нет. Думаю, что правительство в среду и рассмотрит такие сроки", - сказал министр на пресс-конференции в среду.



"Срок традиционный - две недели", - добавил он, отвечая на вопрос, на какой срок предлагается продлить карантин.



А. Верига подчеркнул, что сроков карантина опасаться не следует, потому что все больше пространств общественной жизни и досуга открывается для людей, а ограничения постепенно будут сниматься.



По его словам, карантин необходим, чтобы держать под контролем инфекцию, "которую до сей поры контролировать удавалось неплохо". Отменять карантин пока не планируется, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.Он говорит, что предложит правительству продлить карантин еще на две недели."Что касается карантина - пока планов полностью его отменить нет. Думаю, что правительство в среду и рассмотрит такие сроки", - сказал министр на пресс-конференции в среду."Срок традиционный - две недели", - добавил он, отвечая на вопрос, на какой срок предлагается продлить карантин.А. Верига подчеркнул, что сроков карантина опасаться не следует, потому что все больше пространств общественной жизни и досуга открывается для людей, а ограничения постепенно будут сниматься.По его словам, карантин необходим, чтобы держать под контролем инфекцию, "которую до сей поры контролировать удавалось неплохо". Министр также не исключил, что если число случаев заболеваний снова станет расти, условия карантина могут быть ужесточены.



Чтобы обуздать распространение коронавируса, 16 марта в Литве был введен карантин, сейчас он продлен до 11 мая.



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Для проведения анализа на коронавирус случайным образом в Литве были отобраны 9 тыс. человек, после проверки мазков трети из них вирус не обнаружен, сообщил в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"В течение этих продолжительных выходных для проверки на инфекцию COVID-19 были приглашены почти 9 тыс. человек, проведено более 3 тыс. анализов. Часть анализов еще находятся в лабораториях, их проверка еще не завершена", – сказал министр.



"По данным на этот момент, случаев заболевания в ходе этого исследования не выявлено", – добавил он.



Людей приглашала провериться на коронавирус в десяти крупных городах Литвы.



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В Литву поступило 28 млн единиц различных средств защиты из 32 млн единиц заказанных, и это позволило обеспечить месячный резерв больницам в плане защиты от коронавируса, сообщают Вооруженные силы (ВС) Литвы.



"С конца марта и до сегодняшнего дня в Литву поступило 28 млн единиц различных средств защиты из партии почти 32 млн единиц (...). Все это количество позволило достичь поставленной цели, чтобы у лечебных учреждений был накоплен 30-дневный резерв средств защиты", - сказал на пресс-конференции в понедельник представитель ВС в Оперативном центре экстремальных ситуаций Министерства здравоохранения Ауримас Гущюс.



По его словам, договоры об обеспечении средствами защиты будут заключаться и в дальнейшем.



А. Гущюс сказал, что в понедельник будет разгружен и первый поезд со средствами защиты из Китая - до этого времени они доставлялись самолетами.



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В странах Балтии к полудню понедельника всего было подтверждено 4018 случаев нового коронавируса, 46 смертей было зафиксировано в Литве, 55 – в Эстонии, 16 – в Латвии, свидетельствуют данные официальных ведомств, собранные BNS.



Литва: подтверждено 1419 случаев, проведено 14 тыс. 29 тестов, 46 человек скончались.



Латвия: подтверждено 896 случаев, проведено 55 тыс. 464 анализа на коронавирус, 16 человек скончались.



Эстония: подтверждено 1703 случая, проведено 55 тыс. 784 теста, скончались 55 человек. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 418 раз Комментарии