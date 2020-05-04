Заявление посольства России в Литве 🔊 Воспроизвести



Объективный наблюдатель не может не заметить, что в последнее время усилилось внимание заинтересованных сторон к ситуации на Востоке Украины. Это происходит на фоне недавнего призыва Генерального секретаря ООН А.Гутерреша прекратить насилие и вооруженное противостояние хотя бы из гуманитарных соображений. В данной связи обсуждается возможность и, прежде всего, целесообразность проведения саммита в «нормандском формате». Этому была посвящая состоявшаяся на днях видеоконференция министров иностранных дел России, Германии, Украины и Франции. С большими трудностями, но все же идет поиск возможностей сближения позиций сторон.



Казалось бы, не стоит в стороне и Литва. 1-го мая с.г. внес свой посильный «вклад» в решение этой сложной проблемы и министр иностранных дел Литвы А.Линкявичюс. В интервью местной радиостанции «LRT» он вновь проявил свою «осведомленность», сделав следующее заявление: «Вирус не мешает прямой российской агрессии против Украины, статистика показывает, что количество обстрелов увеличилось, если сравнивать с тем же периодом прошлого года», «туда, (видимо, он имеет в виду ДНР и ЛНР) не могут попасть наблюдатели ОБСЕ, несмотря на то, что их мандат это позволяет». Объективный наблюдатель не может не заметить, что в последнее время усилилось внимание заинтересованных сторон к ситуации на Востоке Украины. Это происходит на фоне недавнего призыва Генерального секретаря ООН А.Гутерреша прекратить насилие и вооруженное противостояние хотя бы из гуманитарных соображений. В данной связи обсуждается возможность и, прежде всего, целесообразность проведения саммита в «нормандском формате». Этому была посвящая состоявшаяся на днях видеоконференция министров иностранных дел России, Германии, Украины и Франции. С большими трудностями, но все же идет поиск возможностей сближения позиций сторон.Казалось бы, не стоит в стороне и Литва. 1-го мая с.г. внес свой посильный «вклад» в решение этой сложной проблемы и министр иностранных дел Литвы А.Линкявичюс. В интервью местной радиостанции «LRT» он вновь проявил свою «осведомленность», сделав следующее заявление: «Вирус не мешает прямой российской агрессии против Украины, статистика показывает, что количество обстрелов увеличилось, если сравнивать с тем же периодом прошлого года», «туда, (видимо, он имеет в виду ДНР и ЛНР) не могут попасть наблюдатели ОБСЕ, несмотря на то, что их мандат это позволяет». Судя по всему, карантин по поводу коронавирусной пандемии еще больше осложнил поступление главе внешнеполитической службы Литовской Республики объективной и всесторонней информации по актуальным международным проблемам. Попробуем восполнить этот пробел и привести свежие факты, хотя бы по затронутой господином Л.Линкявичюсом теме.



Накануне, 30 апреля с.г., министр иностранных дел России С.В.Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи в «нормандском формате» привел статистику Специальной мониторинговой группы ОБСЕ, в соответствии с которой, начиная с декабря 2019 г., т.е. с момента парижского саммита, по 28 апреля с.г., совершались обстрелы населенных пунктов на территории, контролируемой самопровозглашенными республиками: Вооруженные силы Украины бомбили их двадцать раз. А на территории, контролируемой ВС Украины, с декабря прошлого года по апрель нынешнего не было ни одного обстрела населенного пункта.



И вот совсем свежий факт: 2-го мая с.г. Вооруженные силы Украины нанесли миномётный удар по поселку Золотое-5 в Луганской народной республике, в результате чего получила ранение семилетняя девочка. Всего в этом доме находилось пятеро детей, в т.ч. два трехмесячных ребенка.



Давались с российской стороны вполне внятные объяснения и по поводу того, что «туда» не могут попасть сотрудники спецмониторинговой миссии ОБСЕ: в связи с пандемией коронавируса Донецк и Луганск ввели для них определенный весьма несложный порядок пересечения линии соприкосновения. В соответствии с ним, наблюдателям необходимо пройти тест, осуществить короткий карантин после пересечения линии соприкосновения. Заметим: эти меры гораздо легче, чем те, которые ввели у себя европейские государства для пересечения своих границ.



В настоящей ситуации поражает поведение литовской дипломатии, которая занимает совершенно однобокую, а потому, тупиковую линию в вопросе кризиса на Донбассе. Впрочем, делается это, как представляется, не случайно: складывается впечатление, что официальный Вильнюс вполне устраивает такой тупик, позволяющий ему сохранить, как он полагает, серьезный рычаг бессмысленных и бездоказательных нападок на Москву, а это, собственно, и является стержнем внешнеполитического курса Литовской Республики. Об этом говорит и употребление министром абсурдного и совершенно неуместного термина о «прямой российской агрессии».



Исходя из этого, ожидать какого-либо, пусть даже символического вклада Вильнюса в урегулирование конфликта на Востоке Украины, к сожалению, не приходится. lithuania.mid.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Литва, Россия, МИД, Переговоры, ДНР, Линкявичюс, ЛНР, Минск-2 — статья прочитана 241 раз Комментарии