Загрузка... Названы страны, которые будут готовы первыми принять туристов 🔊 Воспроизвести



Политолог Дмитрий Абзалов заявил, что первыми странами, которые откроют свои границы для туристов после эпидемии коронавируса, будут европейские государства, зависящие от пляжного туризма: Турция, Греция, Италия. Об этом сообщает



Эксперт уверен, что именно эти страны захотят вернуть отдыхающих быстрее всего, однако всё будет зависеть от того, когда откроют границы те государства, из которых соберутся ехать путешественники. По словам Абзалова, открытие массовых туристических направлений произойдёт не раньше лета, при этом процесс пойдёт постепенно и всё будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.



Однако уже можно сказать, что летний европейский сезон потерян, потому что бронирования в основном происходят в весенний период.



Кроме того, политолог заявил, что туристические страны Азии будут нести огромный ущерб из-за близости с Китаем и страха коронавирусной инфекции. Абзалов также рассказал о том, что поток туристов в США вернётся не раньше осени, а ситуация с возобновлением поездок в страны Южной Америки и Африки и вовсе неутешительна из-за слабо развитой медицины на этих континентах. Политолог Дмитрий Абзалов заявил, что первыми странами, которые откроют свои границы для туристов после эпидемии коронавируса, будут европейские государства, зависящие от пляжного туризма: Турция, Греция, Италия. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на агентство "Прайм".Эксперт уверен, что именно эти страны захотят вернуть отдыхающих быстрее всего, однако всё будет зависеть от того, когда откроют границы те государства, из которых соберутся ехать путешественники. По словам Абзалова, открытие массовых туристических направлений произойдёт не раньше лета, при этом процесс пойдёт постепенно и всё будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.Однако уже можно сказать, что летний европейский сезон потерян, потому что бронирования в основном происходят в весенний период.Кроме того, политолог заявил, что туристические страны Азии будут нести огромный ущерб из-за близости с Китаем и страха коронавирусной инфекции. Абзалов также рассказал о том, что поток туристов в США вернётся не раньше осени, а ситуация с возобновлением поездок в страны Южной Америки и Африки и вовсе неутешительна из-за слабо развитой медицины на этих континентах. Загрузка... life.ru Категории: экономика, общество, дом и быт Ключевые слова: туризм, граница, убытки, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 142 раза Комментарии