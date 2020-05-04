Литовская федерация футбола надеется на помощь Кабмина в связи с кризисом 🔊 Воспроизвести Пресс-конференция ЛФФ, архивное фото



Литовская федерация футбола (ЛФФ) надеется на помощь правительства в связи с последствиями коронавируса, при этом все еще обсуждается возможность возобновления футбольных чемпионатов в стране.



"Я очень надеюсь, что правительство поможет в целом всему спорту, но одновременно и футболу, поскольку футбольным клубам, соревнованиям очень нужны эти дотации, эти деньги", – заявил BNS на этой неделе гендиректор ЛФФ Эдгарас Станкявичюс.



Он утверждает, что финансовая помощь для футбола сейчас также актуальна, как перенос уплаты налогов и их сокращение.



В начале апреля ЛФФ обратилась к правительству с просьбой помочь смягчить экономические последствия для футбольных клубов страны и высших лиг. Литовская федерация футбола (ЛФФ) надеется на помощь правительства в связи с последствиями коронавируса, при этом все еще обсуждается возможность возобновления футбольных чемпионатов в стране."Я очень надеюсь, что правительство поможет в целом всему спорту, но одновременно и футболу, поскольку футбольным клубам, соревнованиям очень нужны эти дотации, эти деньги", – заявил BNS на этой неделе гендиректор ЛФФ Эдгарас Станкявичюс.Он утверждает, что финансовая помощь для футбола сейчас также актуальна, как перенос уплаты налогов и их сокращение.В начале апреля ЛФФ обратилась к правительству с просьбой помочь смягчить экономические последствия для футбольных клубов страны и высших лиг. Вице-министр образования, науки и спорта Корнелия Теснесите утверждает, что обращение ЛФФ получено и сейчас его оценивает Министерство финансов.



В обращение есть просьба создать Фонд спасения футбола Литвы, который бы направлял средства спортсменам, осуществляющим деятельность, но не получающим доходов из-за карантина.



У Кабмина также просят госгарантии под банковские кредиты публичным учреждениям, которые осуществляют футбольную деятельность.



В Литве в связи с угрозой распространения коронавируса с 16 марта был объявлен карантин, во время которого остановлены и спортивные соревнования.



Футбольные соревнования в Литве планируется возобновить через три недели после завершения карантина. Пока карантин действует до 11 мая. BNS Категории: спорт, экономика Ключевые слова: футбол, убытки, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии