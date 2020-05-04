Истребители НАТО снова вылетали на сопровождение российских военных самолетов

На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО четыре раза поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой.
Двадцать седьмого апреля был опознан транспортный самолет "Ан-26", летевший из Калининградской области в континентальную часть России. Самолет следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами, но его транспондер был выключен, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
На следующий день, 28 апреля, были опознаны два бомбардировщика "Ту-160" и сопровождавшие их боевые самолеты "Су-35", они следовали с континентальной части России в Калининградскую область.
Все эти самолеты следовали без летных планов, не поддерживали связь с региональными диспетчерами, у бомбардировщиков был включен транспондер, у "Су-35" - нет.
В этот же день был опознан самолет разведки "А-50" и сопровождавшие его два истребители "Су-27", летевшие из Калининградской области в остальную часть России.
Двадцать девятого апреля был опознан транспортный самолет "ан-12", летевший в Калининградскую область. Он развернулся без приземления и продолжил полет обратно в континентальную часть России.
Сообщая о подобных сопровождениях еженедельно, BNS не указывает, нарушают ли российские самолёты, летящие из одной части России в другую над нейтральными водами, хоть какие-то международные соглашения.
В связи с этим можно разнообразить подобные сообщения информацией, скажем, о цвете самолётов или находящихся рядом облаков.
Это ведь тоже многим интересно.
Как, например, и последнее, повторенное в тысячный раз, предложение в информации BNS: "Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии".
Двадцать девятого апреля был опознан транспортный самолет "ан-12", летевший в Калининградскую область. Он развернулся без приземления и продолжил полет обратно в континентальную часть России.
Сообщая о подобных сопровождениях еженедельно, BNS не указывает, нарушают ли российские самолёты, летящие из одной части России в другую над нейтральными водами, хоть какие-то международные соглашения.
В связи с этим можно разнообразить подобные сообщения информацией, скажем, о цвете самолётов или находящихся рядом облаков.
Это ведь тоже многим интересно.
Как, например, и последнее, повторенное в тысячный раз, предложение в информации BNS: "Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии".