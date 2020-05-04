В Литве подтверждены 9 новых случаев коронавируса, общее количество – 1419 🔊 Воспроизвести



Поскольку в Литве были подтверждены 9 новых случаев коронавируса, их общее количество составило 1419, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.



Выздоровели от коронавируса 638 человек, болеют – 733.



В стране зафиксировано 46 смертей среди зараженных коронавирусом.



В воскресенье в литовских лабораториях были проведены анализы 2351 мазков на коронавирус, в целом проверено 144 тыс. мазков.



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Турция разрешила Литве экспортировать партию из 20 заказанных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили BNS в пятницу в литовском министерстве иностранных дел.



"Лично министр иностранных дел Турции сообщил министру иностранных дел Литвы, что турецкое правительство дало разрешение на вывоз из Турции аппаратов ИВЛ. Мы благодарны за такое решение", – сообщила BNS в пятницу представитель главы МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене. Поскольку в Литве были подтверждены 9 новых случаев коронавируса, их общее количество составило 1419, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.Выздоровели от коронавируса 638 человек, болеют – 733.В стране зафиксировано 46 смертей среди зараженных коронавирусом.В воскресенье в литовских лабораториях были проведены анализы 2351 мазков на коронавирус, в целом проверено 144 тыс. мазков.* * *Турция разрешила Литве экспортировать партию из 20 заказанных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили BNS в пятницу в литовском министерстве иностранных дел."Лично министр иностранных дел Турции сообщил министру иностранных дел Литвы, что турецкое правительство дало разрешение на вывоз из Турции аппаратов ИВЛ. Мы благодарны за такое решение", – сообщила BNS в пятницу представитель главы МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене. По ее словам, пока не ясно, когда груз будет отправлен в Литву.



На позапрошлой неделе МИД сообщал, что литовское правительство ждет решения властей Турции по вопросу разрешения экспорта в Литву партии 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в понедельник этот вопрос обсуждали главы МИД двух стран.



Тогда Р. Якилайтене отмечала, что вопрос дипломаты решают уже несколько недель.



В середине апреля портал новостей lrytas.lt сообщил о застрявшей в Турции партии медоборудования, заказанной Литвой на сумму в 350 тыс. евро. По данным порта, решение в Турции планируется принять в понедельник.



Литовская компания Limeta, заказавшая аппараты ИВЛ у турецких производителей, планирует распределить их между медучреждениями Кретинги, Йонавы, Электренай, других городов.



Представители Limeta утверждают, что проблемы возникли, когда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выпустил указ о блокировании аппаратов ИВЛ для нужд своего государства. инф."Обзор" BNS.LT Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 157 раз Комментарии