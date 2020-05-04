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В Литве подтверждены 9 новых случаев коронавируса, общее количество – 1419



Поскольку в Литве были подтверждены 9 новых случаев коронавируса, их общее количество составило 1419, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

Выздоровели от коронавируса 638 человек, болеют – 733.

В стране зафиксировано 46 смертей среди зараженных коронавирусом.

В воскресенье в литовских лабораториях были проведены анализы 2351 мазков на коронавирус, в целом проверено 144 тыс. мазков.

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Турция разрешила Литве экспортировать партию из 20 заказанных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили BNS в пятницу в литовском министерстве иностранных дел.

"Лично министр иностранных дел Турции сообщил министру иностранных дел Литвы, что турецкое правительство дало разрешение на вывоз из Турции аппаратов ИВЛ. Мы благодарны за такое решение", – сообщила BNS в пятницу представитель главы МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене.
По ее словам, пока не ясно, когда груз будет отправлен в Литву.

На позапрошлой неделе МИД сообщал, что литовское правительство ждет решения властей Турции по вопросу разрешения экспорта в Литву партии 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в понедельник этот вопрос обсуждали главы МИД двух стран.

Тогда Р. Якилайтене отмечала, что вопрос дипломаты решают уже несколько недель.

В середине апреля портал новостей lrytas.lt сообщил о застрявшей в Турции партии медоборудования, заказанной Литвой на сумму в 350 тыс. евро. По данным порта, решение в Турции планируется принять в понедельник.

Литовская компания Limeta, заказавшая аппараты ИВЛ у турецких производителей, планирует распределить их между медучреждениями Кретинги, Йонавы, Электренай, других городов.

Представители Limeta утверждают, что проблемы возникли, когда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выпустил указ о блокировании аппаратов ИВЛ для нужд своего государства.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 157 раз
добавлена сегодня, 4 мая, 10:31

Комментарии

Екатерина
4 мая, 11:19
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Скоро только правительства будут верить в коронавирус. Народ давно знает что это ложь
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