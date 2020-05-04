Литовские депутаты резолюцией призывают включить Тайвань во встречи ВОЗ 🔊 Воспроизвести



Более 50 членов литовского парламента призывают включить Тайвань во встречи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), невзирая на протесты Китая.



Такой проект резолюции подписали 53 депутата, сообщил BNS один из ее инициаторов, консерватор Мантас Адоменас.



Он утверждает, что реакция Тайваня на пандемию коронавируса является мировым примером позитивной практики, а его участие в ВОЗ хотя бы на правах наблюдателя помогло бы делиться опытом и получать важную информацию.



Членство Тайваня в ВОЗ блокирует Китай – коммунистические власти этой страны, как подчёркивает BNS, не отказываются от угроз силой вернуть контроль над островом, а поддержку Тайваня критикуют как вмешательство во внутренние дела.



Парламентарии, выдвинувшие резолюцию, призывают президента Литвы Гитанаса Науседу "на высшем уровне поддержать вовлечение Тайваня во встречи ВОЗ, её деятельность и механизмы, а также поддержать его полноправное участие во Всемирной ассамблее здравоохранения".



Они также призвали президента инициировать меры, направленные на то, чтобы Тайвань мог участвовать в деятельности других организаций ООН, инициировать открытие экономического представительства Литвы в Тайване и поднять вопрос о признании Тайваня в Евросоюзе (ЕС).



Резолюции Сейма носят рекомендательный характер. Но как они могут отразиться на экономических отношениях инициаторы таких резолюций предпочитают не говорить. Более 50 членов литовского парламента призывают включить Тайвань во встречи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), невзирая на протесты Китая.Такой проект резолюции подписали 53 депутата, сообщил BNS один из ее инициаторов, консерватор Мантас Адоменас.Он утверждает, что реакция Тайваня на пандемию коронавируса является мировым примером позитивной практики, а его участие в ВОЗ хотя бы на правах наблюдателя помогло бы делиться опытом и получать важную информацию.Членство Тайваня в ВОЗ блокирует Китай – коммунистические власти этой страны, как подчёркивает BNS, не отказываются от угроз силой вернуть контроль над островом, а поддержку Тайваня критикуют как вмешательство во внутренние дела.Парламентарии, выдвинувшие резолюцию, призывают президента Литвы Гитанаса Науседу "на высшем уровне поддержать вовлечение Тайваня во встречи ВОЗ, её деятельность и механизмы, а также поддержать его полноправное участие во Всемирной ассамблее здравоохранения".Они также призвали президента инициировать меры, направленные на то, чтобы Тайвань мог участвовать в деятельности других организаций ООН, инициировать открытие экономического представительства Литвы в Тайване и поднять вопрос о признании Тайваня в Евросоюзе (ЕС).Резолюции Сейма носят рекомендательный характер. Но как они могут отразиться на экономических отношениях инициаторы таких резолюций предпочитают не говорить. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в мире, в странах Балтии Ключевые слова: Китай, вирус, Тайвань, ВОЗ, пандемия — статья прочитана 223 раза Комментарии