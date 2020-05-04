Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В понедельник английский стартап в сфере финансовых технологий (fintech) Revolut Bank, получивший лицензию специализированного банка, начинает деятельность в Литве. С сегодняшнего дня более 300 тыс. клиентов Revolut в стране смогут пользоваться счетами банка, застрахованными в государственной компании страхования вкладов и инвестиций Indeliu ir investiciju draudimas.



В ближайших планах Revolut Bank – предоставление потребительских кредитов, кредитных карточек, а летом – расширение услуг банка на другие страны Европы. Вскоре литовским клиентам будет представлена версия приложения Revolut Junior, которая позволит открывать счета детям от 7 до 17 лет.



Лицензию специализированного банка Revolut выдал в декабре 2018 года Европейский Центробанк по предложению Банка Литвы. В июне 2019 года главой Revolut Bank был назначен Виргилиюс Миркес, накопивший 25-летний опыт в финансовом секторе. В понедельник английский стартап в сфере финансовых технологий (fintech) Revolut Bank, получивший лицензию специализированного банка, начинает деятельность в Литве. С сегодняшнего дня более 300 тыс. клиентов Revolut в стране смогут пользоваться счетами банка, застрахованными в государственной компании страхования вкладов и инвестиций Indeliu ir investiciju draudimas.В ближайших планах Revolut Bank – предоставление потребительских кредитов, кредитных карточек, а летом – расширение услуг банка на другие страны Европы. Вскоре литовским клиентам будет представлена версия приложения Revolut Junior, которая позволит открывать счета детям от 7 до 17 лет.Лицензию специализированного банка Revolut выдал в декабре 2018 года Европейский Центробанк по предложению Банка Литвы. В июне 2019 года главой Revolut Bank был назначен Виргилиюс Миркес, накопивший 25-летний опыт в финансовом секторе. Во всем мире у Revolut более 9 млн клиентов, услугами компании пользуются более 300 тыс. клиентов.



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Фонд Energy and Infrastructure SME Fund, находящийся в управлении инвесткомпании Lords LB Asset Management, завершает реализацию проекта парков солнечных электростанций в Польше. В целом планируется оборудовать 66 парков за более чем 45 млн евро.



Сейчас оборудованы уже 65 парков, а все работы завершатся до середины года. Пять лет этими парками будет заниматься компания германского капитала Greentech, с которой подписан договор.



Мощность каждого парка будет до 1 мегаватта, а совокупная мощность всех парков – 65,5 мегаватта. Мощности всех солнечных электростанций в Польше в конце 2019 года составляли 1,3 гигаватта.



В ноябре 2018 года Energy and Infrastructure SME Fund победил на аукционе и обеспечил минимальные закупки электроэнергии на 15 лет. Для реализации проекта компания привлекла более 30 млн евро из французского инвестфонда Eiffel Energy Transition Fund.



Lords LB Asset Management принадлежат 15 фондов, а совокупная стоимость управляемого им имущества в декабре 2019 года составляла 530,5 млн евро.



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Начало этого года с особо ветряной погодой в Литве позволило паркам ветряных электростанций продолжать повышение объемов производства. За три первых месяца этого года они произвели более трети результата всего 2019 года.



По данным литовской биржи энергоресурсов Baltpool, за квартал литовские ветряные парки произвели около 500,9 гигаватт-часов электроэнергии – на 11% больше, чем за тот же период прошлого года и на 71% больше, чем в первом квартале 2018 года, сообщила Литовская ассоциация ветряных электростанций.



"Первые месяцы этого года отличались исключительно ветряной погодой, а это обусловило успешное начало года для ветряных парков. В январе они произвели около 187,3 гигаватт-часов электроэнергии и поставили новый месячный рекорд производства. В феврале этот показатель был вновь улучшен, когда было произведено 190,3 гигаватт-часов электроэнергии", – отмечает в пресс-релизе глава ассоциации Айстис Радавичюс.



Прежний месячный рекорд, поставленный в марте 20419 года, составлял 174 гигаватт-часов электроэнергии.



В Литве сейчас действуют 23 парков ветряных установок, их общая мощность составляет 480 мегаватт, а вместе с отдельными ветряными установками в целом инсталлированная мощность достигает 533 мегаватт-часов. В прошлом году они произвели более 1,4 тераватт-часов электроэнергии.



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Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей снизилась примерно на 14%, что было отчасти обусловлено снижением потребности в электричество, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid.



"После двухнедельного роста оптовая цена и снова снизилась - на этот раз это можно связать с окончанием отопительного сезона и снижением потребности в электричество - мы видим, что потребление электроэнергии в Литве за неделю снизилось на 3%", - сказал для пресс-релиза глава Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс.



По его словам, общий низкий уровень цен на электроэнергию на рынке должен держаться до тех пор, пока будут держаться низкие цены на сырье - газ и нефть.



В период 27 апреля - 4 мая в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия в среднем стоила 24,2 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии электроэнергия за неделю подешевела примерно так же и стоила столько же, сколько в Литве.



В Литве местные производители на прошлой неделе выработали на 6% меньше электроэнергии и обеспечили 33% ее потребления в стране (выработано 67 гигаватт-часов, потреблено 203 гигаватт-часа).



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Потерявшее в этом году из-за обусловленного коронавирусом кризиса в авиации очень большие доходы госпредприятие Oro navigacija заплатит в госбюджет 1,2 млн евро дивидендов.



В прошлом году предприятие заработало 3,1 млн евро прибыли - на 28,5% меньше, чем в 2018 году (4,3 млн евро), сообщило Oro navigacija.



"Несмотря на снижение прибыльности, в 2019 году Oro navigacija достигло всех запланированных основных финансовых показателей", - сказал для пресс-релиза временно исполняющий обязанности гендиректора предприятия Марюс Белюнас.



Выручка предприятия в прошлом году составила 29,2 млн евро - на 1% меньше, чем в 2018 году (29,5 млн евро). инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии