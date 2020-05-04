Премьер Литвы обсудит с польским коллегой перспективы открытия границ

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в понедельник планирует обсудить с польским коллегой Матеушем Моравецким координирование действий по постепенному открытию государственных границ.
"Важнейшей темой беседы будет то, как мы могли бы лучше координировать действия, чтобы смягчить требование к передвижению через границы", – отметил С. Сквернялис в комментарии, присланном BNS.
В середине марта Литва и Польша восстановили погранконтроль на границе и закрыли их для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса.
В последнее время обе страны предприняли меры по смягчению карантинных условий.
По словам представителей литовского правительства, во врем телеконференции премьеры также обсудят ход реализации проектов европейской железнодорожной колеи Rail Baltica и синхронизации линий электропередачи, вопросы исторической памяти, будущий бюджет Евросоюза.
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Поскольку правительство смягчило карантинные условия, с понедельника граждане Литвы без ограничений могут выезжать из страны.
С середины марта до сих пор из страны разрешалось выезжать лишь работающим или проживающим за границей литовским гражданам. С начала карантина до понедельника из Литвы не было разрешено выехать более чем 450 гражданам.
Россия и Польша в данный момент не впускают иностранцев, а Беларусь и Латвия разрешают въезд.
Из Литвы в Латвию с понедельника можно въехать через контрольно-пропускные пункты Бутинге-Руцава, Салочяй-Гренцтале и Смелине-Медуми.
В Беларусь жители могут попасть через действующие сейчас пограничные КПП Медининкай–Каменный Лог, Шальчининкай-Беняконы и Райгардас–Привалка.
Пограничники обращают внимание на то, что в связи с действующими правилами отправляющиеся в Беларусь смогут вернуться в нее только через Польшу или Латвию.
Лица, вернувшиеся в Литву из-за границы, должны будут в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.
Прибытие иностранцев Литву по-прежнему запрещено. Исключения применяются лишь в отношении перевозчиков, дипломатов, военных. Литовские пограничники с начала карантина отказали во въезде в Литву 1360 людям.
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Латвийская авиакомпания Air Baltic сообщила, что 13 мая возобновляет рейсы из Вильнюса в Ригу.
"Планируется возобновить рейсы из Вильнюса в Ригу 13 мая и предложить пассажирам один перелет в день", – сообщила компания BNS.
Латвийская компания на первом этапе планирует возобновить пять рейсов самолетами Airbus A220-300 и начать с 13 маршрутов. Пассажиры будут обеспечены мерами защиты – маской и дезинфицирующей салфеткой.
На минувшей неделе правительство разрешило возобновить с 10 мая пассажирские рейсы, прежде всего во Франкфурт, в Германии, куда планирует летать авиакомпания Lufthansa.
Оператор трех аэропортов Литвы – компания Lietuvos oro uostai сообщила BNS, что с середины мая рейсы также планируют возобновить Wizz Air, "Белавия", LOT, Brussels Airlines, Ukraine International и SAS.
Поскольку правительство смягчило карантинные условия, с понедельника граждане Литвы без ограничений могут выезжать из страны.
С середины марта до сих пор из страны разрешалось выезжать лишь работающим или проживающим за границей литовским гражданам. С начала карантина до понедельника из Литвы не было разрешено выехать более чем 450 гражданам.
Россия и Польша в данный момент не впускают иностранцев, а Беларусь и Латвия разрешают въезд.
Из Литвы в Латвию с понедельника можно въехать через контрольно-пропускные пункты Бутинге-Руцава, Салочяй-Гренцтале и Смелине-Медуми.
В Беларусь жители могут попасть через действующие сейчас пограничные КПП Медининкай–Каменный Лог, Шальчининкай-Беняконы и Райгардас–Привалка.
Пограничники обращают внимание на то, что в связи с действующими правилами отправляющиеся в Беларусь смогут вернуться в нее только через Польшу или Латвию.
Лица, вернувшиеся в Литву из-за границы, должны будут в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.
Прибытие иностранцев Литву по-прежнему запрещено. Исключения применяются лишь в отношении перевозчиков, дипломатов, военных. Литовские пограничники с начала карантина отказали во въезде в Литву 1360 людям.
* * *
Латвийская авиакомпания Air Baltic сообщила, что 13 мая возобновляет рейсы из Вильнюса в Ригу.
"Планируется возобновить рейсы из Вильнюса в Ригу 13 мая и предложить пассажирам один перелет в день", – сообщила компания BNS.
Латвийская компания на первом этапе планирует возобновить пять рейсов самолетами Airbus A220-300 и начать с 13 маршрутов. Пассажиры будут обеспечены мерами защиты – маской и дезинфицирующей салфеткой.
На минувшей неделе правительство разрешило возобновить с 10 мая пассажирские рейсы, прежде всего во Франкфурт, в Германии, куда планирует летать авиакомпания Lufthansa.
Оператор трех аэропортов Литвы – компания Lietuvos oro uostai сообщила BNS, что с середины мая рейсы также планируют возобновить Wizz Air, "Белавия", LOT, Brussels Airlines, Ukraine International и SAS.