Премьер Литвы обсудит с польским коллегой перспективы открытия границ 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в понедельник планирует обсудить с польским коллегой Матеушем Моравецким координирование действий по постепенному открытию государственных границ.



"Важнейшей темой беседы будет то, как мы могли бы лучше координировать действия, чтобы смягчить требование к передвижению через границы", – отметил С. Сквернялис в комментарии, присланном BNS.



В середине марта Литва и Польша восстановили погранконтроль на границе и закрыли их для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса.



В последнее время обе страны предприняли меры по смягчению карантинных условий.



По словам представителей литовского правительства, во врем телеконференции премьеры также обсудят ход реализации проектов европейской железнодорожной колеи Rail Baltica и синхронизации линий электропередачи, вопросы исторической памяти, будущий бюджет Евросоюза. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в понедельник планирует обсудить с польским коллегой Матеушем Моравецким координирование действий по постепенному открытию государственных границ."Важнейшей темой беседы будет то, как мы могли бы лучше координировать действия, чтобы смягчить требование к передвижению через границы", – отметил С. Сквернялис в комментарии, присланном BNS.В середине марта Литва и Польша восстановили погранконтроль на границе и закрыли их для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса.В последнее время обе страны предприняли меры по смягчению карантинных условий.По словам представителей литовского правительства, во врем телеконференции премьеры также обсудят ход реализации проектов европейской железнодорожной колеи Rail Baltica и синхронизации линий электропередачи, вопросы исторической памяти, будущий бюджет Евросоюза. * * *



Поскольку правительство смягчило карантинные условия, с понедельника граждане Литвы без ограничений могут выезжать из страны.



С середины марта до сих пор из страны разрешалось выезжать лишь работающим или проживающим за границей литовским гражданам. С начала карантина до понедельника из Литвы не было разрешено выехать более чем 450 гражданам.



Россия и Польша в данный момент не впускают иностранцев, а Беларусь и Латвия разрешают въезд.



Из Литвы в Латвию с понедельника можно въехать через контрольно-пропускные пункты Бутинге-Руцава, Салочяй-Гренцтале и Смелине-Медуми.



В Беларусь жители могут попасть через действующие сейчас пограничные КПП Медининкай–Каменный Лог, Шальчининкай-Беняконы и Райгардас–Привалка.



Пограничники обращают внимание на то, что в связи с действующими правилами отправляющиеся в Беларусь смогут вернуться в нее только через Польшу или Латвию.



Лица, вернувшиеся в Литву из-за границы, должны будут в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.



Прибытие иностранцев Литву по-прежнему запрещено. Исключения применяются лишь в отношении перевозчиков, дипломатов, военных. Литовские пограничники с начала карантина отказали во въезде в Литву 1360 людям.



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Латвийская авиакомпания Air Baltic сообщила, что 13 мая возобновляет рейсы из Вильнюса в Ригу.



"Планируется возобновить рейсы из Вильнюса в Ригу 13 мая и предложить пассажирам один перелет в день", – сообщила компания BNS.



Латвийская компания на первом этапе планирует возобновить пять рейсов самолетами Airbus A220-300 и начать с 13 маршрутов. Пассажиры будут обеспечены мерами защиты – маской и дезинфицирующей салфеткой.



На минувшей неделе правительство разрешило возобновить с 10 мая пассажирские рейсы, прежде всего во Франкфурт, в Германии, куда планирует летать авиакомпания Lufthansa.



Оператор трех аэропортов Литвы – компания Lietuvos oro uostai сообщила BNS, что с середины мая рейсы также планируют возобновить Wizz Air, "Белавия", LOT, Brussels Airlines, Ukraine International и SAS. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 399 раз Комментарии