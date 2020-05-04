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Овчарка помогла литовским пограничникам найти контрабандные сигареты
Изначально сотрудники погранслужбы с помощью системы видеонаблюдения заметили трех подозрительных людей недалеко от границы с Белоруссией. Литовские пограничники с помощью кинолога с собакой нашли контрабанду сигарет, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Службы охраны государственной границы (VSAT).
В среду вечером сотрудники погранслужбы с помощью системы видеонаблюдения обнаружили трех подозрительных человек недалеко от деревни Сакалине в Шальчининкайском районе. Место расположено прямо на границе с Белоруссией.
Были отправлены ближайшие дежурные патрули и кинолог с двухлетней немецкой овчаркой Бари. Собака учуяла следы и привела пограничников к нежилой усадьбе в Сакалине.
Там были обнаружены восемь тюков, обмотанных полиэтиленовой пленкой. Затем, проверяя подходы к дому, Бари нашел еще один похожий груз с сигаретами. В общей сложности пограничники нашли четыре тысячи сигарет с белорусскими акцизными марками.
Начато досудебное расследование.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: граница, контрабанда, сигареты, операция
География: Литва
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