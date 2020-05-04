Овчарка помогла литовским пограничникам найти контрабандные сигареты 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Alexander Lipovets



Изначально сотрудники погранслужбы с помощью системы видеонаблюдения заметили трех подозрительных людей недалеко от границы с Белоруссией. Литовские пограничники с помощью кинолога с собакой нашли контрабанду сигарет, сообщает



В среду вечером сотрудники погранслужбы с помощью системы видеонаблюдения обнаружили трех подозрительных человек недалеко от деревни Сакалине в Шальчининкайском районе. Место расположено прямо на границе с Белоруссией.



Были отправлены ближайшие дежурные патрули и кинолог с двухлетней немецкой овчаркой Бари. Собака учуяла следы и привела пограничников к нежилой усадьбе в Сакалине.



Там были обнаружены восемь тюков, обмотанных полиэтиленовой пленкой. Затем, проверяя подходы к дому, Бари нашел еще один похожий груз с сигаретами. В общей сложности пограничники нашли четыре тысячи сигарет с белорусскими акцизными марками.



Начато досудебное расследование. Изначально сотрудники погранслужбы с помощью системы видеонаблюдения заметили трех подозрительных людей недалеко от границы с Белоруссией. Литовские пограничники с помощью кинолога с собакой нашли контрабанду сигарет, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Службы охраны государственной границы (VSAT).В среду вечером сотрудники погранслужбы с помощью системы видеонаблюдения обнаружили трех подозрительных человек недалеко от деревни Сакалине в Шальчининкайском районе. Место расположено прямо на границе с Белоруссией.Были отправлены ближайшие дежурные патрули и кинолог с двухлетней немецкой овчаркой Бари. Собака учуяла следы и привела пограничников к нежилой усадьбе в Сакалине.Там были обнаружены восемь тюков, обмотанных полиэтиленовой пленкой. Затем, проверяя подходы к дому, Бари нашел еще один похожий груз с сигаретами. В общей сложности пограничники нашли четыре тысячи сигарет с белорусскими акцизными марками.Начато досудебное расследование. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: граница, контрабанда, сигареты, операция География: Литва — статья прочитана 159 раз Комментарии