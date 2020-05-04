Погранслужба Литвы дала рекомендации желающим выехать за рубеж 🔊 Воспроизвести © Photo : Государственный пограничный комитет Республики Беларусь



В ведомстве напомнили, что не так много пунктов пропуска, которые действуют для въезда в балтийскую республику, передает



В среду правительство решило с 4 мая отменить ограничение на выезд граждан Литвы из республики. Авиасообщение будет частично возобновлено 10 мая.



Погранслужба сообщает, что Россия и Польша не разрешают въезд иностранцам, поэтому пересечение границы через действующие там пункты наземного контроля невозможно. Однако возможны индивидуальные исключения по поводу поездок, которые должны быть уточнены в дипмиссиях. В ведомстве напомнили, что не так много пунктов пропуска, которые действуют для въезда в балтийскую республику, передает Sputnik Литва . Служба охраны государственной границы (VSAT) Литвы напомнила, что граждане могут выехать из страны, но должны учитывать условия возвращения, поскольку границы других стран все еще закрыты.В среду правительство решило с 4 мая отменить ограничение на выезд граждан Литвы из республики. Авиасообщение будет частично возобновлено 10 мая.Погранслужба сообщает, что Россия и Польша не разрешают въезд иностранцам, поэтому пересечение границы через действующие там пункты наземного контроля невозможно. Однако возможны индивидуальные исключения по поводу поездок, которые должны быть уточнены в дипмиссиях. Белоруссия и Латвия, по данным VSAT, в настоящее время разрешают въезд иностранным гражданам.



"Таким образом, с понедельника можно будет выехать из Литвы в Латвию через контрольно-пропускные пункты "Бутинге – Руцава", "Салочяй – Гренцтале" и "Смелине – Медуми". Граждане могут въехать в Белоруссию через действующие пункты "Мядининкай – Каменный Лог", "Шальчининкай – Бенякони"и "Райгардас – Привалка", – говорится в сообщении погранслужбы.



Желающим выехать из страны следует заранее подумать о способах возвращения в Литву, поскольку возможности ограничены. До сих пор сохраняется условие, что пересечение границы на личном автомобиле разрешено только через пункты" Калвария – Будзиско", действующие на границе с Польшей, и пункты "Салочяй – Гренцтале", действующие на границе с Латвией.



При возвращении из-за границы в Литву по-прежнему действуют правила о 14-дневной самоизоляции и предоставлении данных специалистам Национального центра общественного здравоохранения.



VSAT напоминает, что въезд иностранцев в балтийскую республику по-прежнему запрещен. Этот запрет не распространяется на международных грузоперевозчиков, дипломатов, лиц, служащих в воинских частях НАТО, их персонал и их семьи. Исключение также распространяется на иностранцев, которые являются членами семьи граждан Литвы или граждан других государств – членов ЕС, проживающих в стране.



В Литве до 11 мая действует режим карантина, однако уже с рядом послаблений. По последним данным, в стране зафиксировано более 1400 случаев коронавируса. Выздоровели свыше 630 человек, умерли 46.



В среду глава МИД Литвы Линас Линкявичюс принял участие в телеконференции министров иностранных дел стран Балтии, в ходе которой обсуждались возможности скоординированного ослабления карантинного режима, а также постепенного смягчения условий для поездок граждан. В ближайшее время должны представить конкретные предложения. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 260 раз Комментарии