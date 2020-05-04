Почти половина земли в латвийских краях скуплена шведами 🔊 Воспроизвести



В некоторых краях Латвии почти половина территорий скуплена компаниям, которые принадлежат иностранцам, сообщает программа Латвийского телевидения De facto со ссылкой на исследование. Площадь лесных и сельскохозяйственных земель, принадлежащих иностранцам, в 11 раз превышает площадь Риги. Среди тех, кто вкладывается в латвийскую землю, такие компании, как IKEA и H&M, сообщает



Согласно данным исследования, проведенным совместно с Государственной земельной службой и компанией Lursoft, крупным иностранным компаниям принадлежит как минимум 340 344 гектаров лесных и сельскохозяйственных земель. Более половины земли фактически принадлежат шведским предпринимателям. Частным лицам из-за рубежа принадлежит 0,5% сельских земель, и здесь среди новых владельцев лидируют россияне. В некоторых краях Латвии почти половина территорий скуплена компаниям, которые принадлежат иностранцам, сообщает программа Латвийского телевидения De facto со ссылкой на исследование. Площадь лесных и сельскохозяйственных земель, принадлежащих иностранцам, в 11 раз превышает площадь Риги. Среди тех, кто вкладывается в латвийскую землю, такие компании, как IKEA и H&M, сообщает PRESS.LV со ссылкой на mixnewsСогласно данным исследования, проведенным совместно с Государственной земельной службой и компанией Lursoft, крупным иностранным компаниям принадлежит как минимум 340 344 гектаров лесных и сельскохозяйственных земель. Более половины земли фактически принадлежат шведским предпринимателям. Частным лицам из-за рубежа принадлежит 0,5% сельских земель, и здесь среди новых владельцев лидируют россияне. Согласно данным исследования, в Зилупском крае иностранцам принадлежит не менее 47,5% всех лесов и сельскохозяйственных земель. В Лудзенском крае этот показатель составляет 38%, в Дагдском - 19%. В Земгале больше всего земли иностранцы скупили в Ауцесском крае (не менее 15,57%), в Видземе - в Мадонском и Алуксненском краях (по 11,5%), в Курземе - в Скрундском крае (8,24%). Собственники земли в Латгалии - как правило, компании с шведским капиталом, в Земгале активно работают датчане и немцы, Видземе осваивают норвежцы.



Крупнейшим иностранным владельцем земли в Латвии является шведская компания Bergvik Skog. Она владеет более чем 100 000 га, две трети площадей находятся в Латгалии. Компания скупает вырубленный лес и снова засаживает его деревьями. У Bergvik Skog 25 акционеров, крупнейшим из которых является производитель бумаги и целлюлозы Stora Enso.



Среди инвесторов есть несколько богатых шведских семей, в том числе и владельцы бренда H&M. Около 25% акций принадлежат пенсионным фондам и страховым компаниям. На втором месте - компания Foran Real Estate, которую контролирует сберегательная и страховая фирма Storebrand, работающая в Швеции и Норвегии.



Как сообщает LTV, на протяжении долгих лет латвийскими лесами опосредованно владел и Гарвардский университет. Однако в 2015 году компания Phemus Corportation, управляющая активами университета, приняла решение уйти с латвийского рынка. Сравнительно недавно скупать лесные угодья начал и шведский производитель мебели IKEA - через голландское предприятие он приобрел 24 000 га. press.lv Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: земля, покупка, IKEA География: Латвия — статья прочитана 104 раза Комментарии