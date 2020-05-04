На СП - 2 будет распространяться действие газовой директивы ЕС 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Илья Питалев



Серьезный удар для «Норд Стрим 2» АГ: на балтийский газопровод будет распространяться газовая директива ЕС. Такое решение приняло Федеральное сетевое агентство Германии в пятницу. Однако «Норд Стрим 2» планирует опротестовать это решение.



Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отклонит заявку «Норд Стрим 2» АГ (Nord Stream 2 AG) на освобождение балтийского газопровода «Северный поток — 2» от требований обновленной газовой директивы ЕС. Это проистекает из проекта решения, которое BNA разослало в пятницу всем участникам процесса для ознакомления. Текст решения имеется в распоряжении газеты «Хандельсблатт».



Основанием для отказа стал тот факт, что компания «Норд Стрим 2» АГ не завершила строительство газопровода и тем самым не выполнила требования закона «Об энергетическом хозяйстве», дающие право на освобождение от выполнения требований газовой директивы. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отклонит заявку «Норд Стрим 2» АГ (Nord Stream 2 AG) на освобождение балтийского газопровода «Северный поток — 2» от требований обновленной газовой директивы ЕС. Это проистекает из проекта решения, которое BNA разослало в пятницу всем участникам процесса для ознакомления. Текст решения имеется в распоряжении газеты «Хандельсблатт».Основанием для отказа стал тот факт, что компания «Норд Стрим 2» АГ не завершила строительство газопровода и тем самым не выполнила требования закона «Об энергетическом хозяйстве», дающие право на освобождение от выполнения требований газовой директивы.



В принципе возможность подобного освобождения предусмотрена обновленной в прошлом году Директивой внутреннего газового рынка ЕС. Заявку необходимо подать в регулирующее ведомство государства ЕС, в территориальных водах которого заканчивается газопровод. Данный газопровод берет начало в России и заканчивается на балтийском побережье Германии.



Освобождение может быть предоставлено только тем трубопроводам, строительство которых завершилось к маю 2019 года. Строительство «Северного потока — 2» к маю прошлого года завершено не было. Однако «Норд Стрим» АГ аргументирует тем, что термин «завершение» нельзя рассматривать узко.



С точки зрения «Норд Стрим 2 АГ» ошибочно рассматривать завершение только в строительно-техническом смысле. По мнению компании важнее учитывать тот факт, что к моменту вступления в силу новой директивы уже были сделаны миллиардные инвестиции в соответствии с прежним правовым режимом.



BNA ссылается на новый закон «Об энергетическом хозяйстве»



Но эти аргументы BNA отвергает. Там считают, что следует исходить все же из строительно-технического понимания термина «завершение». А вот «экономико-функциональное понимание» тут неуместно — говорится в проекте решения регулирующего ведомства.



Вплоть до реформы директивы о внутреннем газовом рынке эта директива распространялась только на те газопроводы, которые начинались и заканчивались внутри ЕС. Реформа была инициирована Европейской комиссией и рядом восточно-европейских государств ЕС, критически настроенных по отношению к газопроводу «Северный поток — 2». Реформа привела в Германии к изменению закона «Об энергетическом хозяйстве», на который BNA ссылается при обосновании своего решения.



Если принципы европейского сетевого регулирования будут применены к «Северному потоку — 2», то в немецких территориальных водах Балтийского моря эксплуатанты газопровода будут обязаны предоставить доступ к нему и третьим странам, кроме того плата за пользование трубопроводом будет контролироваться регулирующим ведомством Германии. Еще более строгие требования касаются декартелизации: производитель газа и эксплуатант отрезка газопровода в немецких территориальных водах не может быть одним и тем же лицом.



Участники процесса ожидают, что «Норд Стрим 2» АГ опротестует решение в Высшем земельном суде Дюссельдорфа. Возможно, что уже суд Дюссельдорфа передаст вопрос на рассмотрение Европейского суда. Официальный представитель BNA подтвердил в ответ на запрос «Хандельблатта», что проект решения разослан всем участницам процесса для ознакомления.



Агентство планирует после окончания слушаний быстро принять решение. Из кругов участников процесса стало известно, что слушания закончатся к 8 мая 2020.



Автор: Клаус Штратман (KLAUS STRATMANN) для Handelsblatt, Германия, перевод Для проекта это серьезный удар. «Норд Стрим 2» АГ, принадлежащая на 100 % российскому концерну Газпром, в начале 2020 года подала заявку на освобождение газопровода «Северный поток — 2» от требований газовой директивы ЕС.В принципе возможность подобного освобождения предусмотрена обновленной в прошлом году Директивой внутреннего газового рынка ЕС. Заявку необходимо подать в регулирующее ведомство государства ЕС, в территориальных водах которого заканчивается газопровод. Данный газопровод берет начало в России и заканчивается на балтийском побережье Германии.Освобождение может быть предоставлено только тем трубопроводам, строительство которых завершилось к маю 2019 года. Строительство «Северного потока — 2» к маю прошлого года завершено не было. Однако «Норд Стрим» АГ аргументирует тем, что термин «завершение» нельзя рассматривать узко.С точки зрения «Норд Стрим 2 АГ» ошибочно рассматривать завершение только в строительно-техническом смысле. По мнению компании важнее учитывать тот факт, что к моменту вступления в силу новой директивы уже были сделаны миллиардные инвестиции в соответствии с прежним правовым режимом.Но эти аргументы BNA отвергает. Там считают, что следует исходить все же из строительно-технического понимания термина «завершение». А вот «экономико-функциональное понимание» тут неуместно — говорится в проекте решения регулирующего ведомства.Вплоть до реформы директивы о внутреннем газовом рынке эта директива распространялась только на те газопроводы, которые начинались и заканчивались внутри ЕС. Реформа была инициирована Европейской комиссией и рядом восточно-европейских государств ЕС, критически настроенных по отношению к газопроводу «Северный поток — 2». Реформа привела в Германии к изменению закона «Об энергетическом хозяйстве», на который BNA ссылается при обосновании своего решения.Если принципы европейского сетевого регулирования будут применены к «Северному потоку — 2», то в немецких территориальных водах Балтийского моря эксплуатанты газопровода будут обязаны предоставить доступ к нему и третьим странам, кроме того плата за пользование трубопроводом будет контролироваться регулирующим ведомством Германии. Еще более строгие требования касаются декартелизации: производитель газа и эксплуатант отрезка газопровода в немецких территориальных водах не может быть одним и тем же лицом.Участники процесса ожидают, что «Норд Стрим 2» АГ опротестует решение в Высшем земельном суде Дюссельдорфа. Возможно, что уже суд Дюссельдорфа передаст вопрос на рассмотрение Европейского суда. Официальный представитель BNA подтвердил в ответ на запрос «Хандельблатта», что проект решения разослан всем участницам процесса для ознакомления.Агентство планирует после окончания слушаний быстро принять решение. Из кругов участников процесса стало известно, что слушания закончатся к 8 мая 2020.Автор: Клаус Штратман (KLAUS STRATMANN) для Handelsblatt, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, санкции, Еврокомиссия, маршрут, СП-2 — статья прочитана 189 раз Комментарии