На СП - 2 будет распространяться действие газовой директивы ЕС

Серьезный удар для «Норд Стрим 2» АГ: на балтийский газопровод будет распространяться газовая директива ЕС. Такое решение приняло Федеральное сетевое агентство Германии в пятницу. Однако «Норд Стрим 2» планирует опротестовать это решение.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отклонит заявку «Норд Стрим 2» АГ (Nord Stream 2 AG) на освобождение балтийского газопровода «Северный поток — 2» от требований обновленной газовой директивы ЕС. Это проистекает из проекта решения, которое BNA разослало в пятницу всем участникам процесса для ознакомления. Текст решения имеется в распоряжении газеты «Хандельсблатт».
Основанием для отказа стал тот факт, что компания «Норд Стрим 2» АГ не завершила строительство газопровода и тем самым не выполнила требования закона «Об энергетическом хозяйстве», дающие право на освобождение от выполнения требований газовой директивы.
Для проекта это серьезный удар. «Норд Стрим 2» АГ, принадлежащая на 100 % российскому концерну Газпром, в начале 2020 года подала заявку на освобождение газопровода «Северный поток — 2» от требований газовой директивы ЕС.
В принципе возможность подобного освобождения предусмотрена обновленной в прошлом году Директивой внутреннего газового рынка ЕС. Заявку необходимо подать в регулирующее ведомство государства ЕС, в территориальных водах которого заканчивается газопровод. Данный газопровод берет начало в России и заканчивается на балтийском побережье Германии.
Освобождение может быть предоставлено только тем трубопроводам, строительство которых завершилось к маю 2019 года. Строительство «Северного потока — 2» к маю прошлого года завершено не было. Однако «Норд Стрим» АГ аргументирует тем, что термин «завершение» нельзя рассматривать узко.
С точки зрения «Норд Стрим 2 АГ» ошибочно рассматривать завершение только в строительно-техническом смысле. По мнению компании важнее учитывать тот факт, что к моменту вступления в силу новой директивы уже были сделаны миллиардные инвестиции в соответствии с прежним правовым режимом.
BNA ссылается на новый закон «Об энергетическом хозяйстве»
Но эти аргументы BNA отвергает. Там считают, что следует исходить все же из строительно-технического понимания термина «завершение». А вот «экономико-функциональное понимание» тут неуместно — говорится в проекте решения регулирующего ведомства.
Вплоть до реформы директивы о внутреннем газовом рынке эта директива распространялась только на те газопроводы, которые начинались и заканчивались внутри ЕС. Реформа была инициирована Европейской комиссией и рядом восточно-европейских государств ЕС, критически настроенных по отношению к газопроводу «Северный поток — 2». Реформа привела в Германии к изменению закона «Об энергетическом хозяйстве», на который BNA ссылается при обосновании своего решения.
Если принципы европейского сетевого регулирования будут применены к «Северному потоку — 2», то в немецких территориальных водах Балтийского моря эксплуатанты газопровода будут обязаны предоставить доступ к нему и третьим странам, кроме того плата за пользование трубопроводом будет контролироваться регулирующим ведомством Германии. Еще более строгие требования касаются декартелизации: производитель газа и эксплуатант отрезка газопровода в немецких территориальных водах не может быть одним и тем же лицом.
Участники процесса ожидают, что «Норд Стрим 2» АГ опротестует решение в Высшем земельном суде Дюссельдорфа. Возможно, что уже суд Дюссельдорфа передаст вопрос на рассмотрение Европейского суда. Официальный представитель BNA подтвердил в ответ на запрос «Хандельблатта», что проект решения разослан всем участницам процесса для ознакомления.
Агентство планирует после окончания слушаний быстро принять решение. Из кругов участников процесса стало известно, что слушания закончатся к 8 мая 2020.
Автор: Клаус Штратман (KLAUS STRATMANN) для Handelsblatt, Германия, перевод ИноСМИ
В принципе возможность подобного освобождения предусмотрена обновленной в прошлом году Директивой внутреннего газового рынка ЕС. Заявку необходимо подать в регулирующее ведомство государства ЕС, в территориальных водах которого заканчивается газопровод. Данный газопровод берет начало в России и заканчивается на балтийском побережье Германии.
Освобождение может быть предоставлено только тем трубопроводам, строительство которых завершилось к маю 2019 года. Строительство «Северного потока — 2» к маю прошлого года завершено не было. Однако «Норд Стрим» АГ аргументирует тем, что термин «завершение» нельзя рассматривать узко.
С точки зрения «Норд Стрим 2 АГ» ошибочно рассматривать завершение только в строительно-техническом смысле. По мнению компании важнее учитывать тот факт, что к моменту вступления в силу новой директивы уже были сделаны миллиардные инвестиции в соответствии с прежним правовым режимом.
BNA ссылается на новый закон «Об энергетическом хозяйстве»
Но эти аргументы BNA отвергает. Там считают, что следует исходить все же из строительно-технического понимания термина «завершение». А вот «экономико-функциональное понимание» тут неуместно — говорится в проекте решения регулирующего ведомства.
Вплоть до реформы директивы о внутреннем газовом рынке эта директива распространялась только на те газопроводы, которые начинались и заканчивались внутри ЕС. Реформа была инициирована Европейской комиссией и рядом восточно-европейских государств ЕС, критически настроенных по отношению к газопроводу «Северный поток — 2». Реформа привела в Германии к изменению закона «Об энергетическом хозяйстве», на который BNA ссылается при обосновании своего решения.
Если принципы европейского сетевого регулирования будут применены к «Северному потоку — 2», то в немецких территориальных водах Балтийского моря эксплуатанты газопровода будут обязаны предоставить доступ к нему и третьим странам, кроме того плата за пользование трубопроводом будет контролироваться регулирующим ведомством Германии. Еще более строгие требования касаются декартелизации: производитель газа и эксплуатант отрезка газопровода в немецких территориальных водах не может быть одним и тем же лицом.
Участники процесса ожидают, что «Норд Стрим 2» АГ опротестует решение в Высшем земельном суде Дюссельдорфа. Возможно, что уже суд Дюссельдорфа передаст вопрос на рассмотрение Европейского суда. Официальный представитель BNA подтвердил в ответ на запрос «Хандельблатта», что проект решения разослан всем участницам процесса для ознакомления.
Агентство планирует после окончания слушаний быстро принять решение. Из кругов участников процесса стало известно, что слушания закончатся к 8 мая 2020.
Автор: Клаус Штратман (KLAUS STRATMANN) для Handelsblatt, Германия, перевод ИноСМИ