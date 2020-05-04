Холдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США 🔊 Воспроизвести Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет © AP Photo/Nati Harnik



Их стоимость оценивалась примерно в $4 млрд. Среди них акции United Airlines, Delta Airlines, American Airlines и Southwest Airlines, передает



Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США. Об этом сообщил во время телеконференции с участием инвесторов предприниматель Уоррен Баффет, который является главой конгломерата.



"Для авиакомпаний мир изменился, - приводит его слова телеканал CNBC. - И я не знаю, как он изменился, надеюсь, что ситуация исправится довольно быстро". Стоимость указанных бумаг оценивалась примерно в $4 млрд. Среди них акции United Airlines, Delta Airlines, American Airlines и Southwest Airlines. Их стоимость оценивалась примерно в $4 млрд. Среди них акции United Airlines, Delta Airlines, American Airlines и Southwest Airlines, передает ТАСС Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США. Об этом сообщил во время телеконференции с участием инвесторов предприниматель Уоррен Баффет, который является главой конгломерата."Для авиакомпаний мир изменился, - приводит его слова телеканал CNBC. - И я не знаю, как он изменился, надеюсь, что ситуация исправится довольно быстро". Стоимость указанных бумаг оценивалась примерно в $4 млрд. Среди них акции United Airlines, Delta Airlines, American Airlines и Southwest Airlines. "Я думаю, есть отрасли, к сожалению, сфера авиаперевозок в их числе, которым был нанесен серьезный ущерб из-за предписанных ограничений, вызванных событиями, которые далеко за рамками того, что мы можем контролировать", - отметил предприниматель. "Если нам нравится компания, то мы покупаем как можно большую ее долю и храним как можно дольше, - добавил Баффет. - А если мы меняем мнение, мы не ограничиваемся полумерами".



В субботу была представлена корпоративная отчетность Berkshire Hathaway за первый квартал 2020 года. По итогам трехмесячного периода, который завершился 31 марта, чистые убытки Berkshire Hathaway составили $49,7 млрд. За такой же период в прошлом году прибыль компании оценивалась в $21,7 млрд. Как отмечал CNBC, в Berkshire Hathaway никогда ранее не сообщали о столь крупных убытках.



Баффет, согласно последним оценкам агентства Bloomberg, занимает пятое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в $72 млрд. Berkshire Hathaway владеет крупными пакетами акций в десятках компаний. В их числе ведущие американские банки, производители техники.



Распространение вируса нанесло серьезный ущерб экономике США и привело к значительному снижению курса акций многих компаний. Особенно тяжелая ситуация сложилась для авиаперевозчиков. ТАСС Категории: экономика, в мире Ключевые слова: акции, Баффет, Berkshire Hathaway — статья прочитана 197 раз Комментарии