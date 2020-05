Один твит Илона Маска обошелся Tesla в $14 млрд 🔊 Воспроизвести



Глава американской автомобилестроительной компании Tesla Илон Маск написал в своем "Твиттере", что стоимость ее акций слишком высока. Вслед за этим курс акций снизился, и стоимость Tesla упала сразу на 14 млрд долларов, сообщает



В том числе цена пакета акций, которым владеет лично Маск, сократилась на 3 млрд долларов. "Акции Tesla стоят сликшком дорого, ИМО", написал Маск. Глава американской автомобилестроительной компании Tesla Илон Маск написал в своем "Твиттере", что стоимость ее акций слишком высока. Вслед за этим курс акций снизился, и стоимость Tesla упала сразу на 14 млрд долларов, сообщает ВВС В том числе цена пакета акций, которым владеет лично Маск, сократилась на 3 млрд долларов. "Акции Tesla стоят сликшком дорого, ИМО", написал Маск. Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020



В другом твите он неожиданно пообещал продать все, что у него есть, в том числе дом, который раньше принадлежал американскому актеру и продюсеру Джину Уайлдеру.



I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020



"Продажа может произойти при одном условии, - уточнил при этом Маск. - Мне принадлежит старый дом Джина Уайлдера. Его нельзя сносить, и у него нельзя отобрать ни одну частичку его души".



Еще один недавний твит Маска - о том, что на него злится подруга. А в другом было просто написано: "Ярость, ярость против смерти света сознания".



Шутка?



В пятницу журналисты Wall Street Journal спросили Маска, не пошутил ли он, когда писал о завышенной стоимости акций, и был ли одобрен его твит. Бизнесмен ответил на это: "Нет".



В этом году курс акций Tesla резко вырос, общая стоимость компании приблизилась к 100 млрд долларов. При достижении этого порога Маск должен получить премию в несколько сотен миллионов долларов.



"Мы рассматриваем эти замечания Маска как иронические. Это просто типичный Илон. Его вмешательство в этот вопрос, конечно, неприятно для инвесторов. Такое поведение в "Твиттере" остается большой проблемой, и на Уолл-Стрит этим явно недовольны", - сказал агентству Рейтер эксперт компании Wedbush Securities Дэниел Айвс.



В 2018 году твит Маска о том, что он заручился поддержкой инвесторов, чтобы увести компанию с биржи и сделать ее частной корпорацией, вызвал значительные колебания цены акций "Теслы".



Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признала твит Маска незаконным, оштрафовала его и обязала Tesla предотвратить появление подобных комментариев в будущем. В апреле этого года американский суд решил, что инвесторы могут подать в суд на Маска за его заявления, в том числе по обвинениям в мошенничестве.



На этой неделе Маск, у которого в "Твиттере" 33,4 млн подписчиков, высказывался против введенных в США карантинных мер из-за пандемии коронавируса.



А в прошлом году он попал в еще один скандал, когда назвал "pedo guy" (педофилом) британского спелеолога-дайвера Вернона Ансуорта, который в 2018 году помогал спасать тайских школьников.



В другом твите он неожиданно пообещал продать все, что у него есть, в том числе дом, который раньше принадлежал американскому актеру и продюсеру Джину Уайлдеру."Продажа может произойти при одном условии, - уточнил при этом Маск. - Мне принадлежит старый дом Джина Уайлдера. Его нельзя сносить, и у него нельзя отобрать ни одну частичку его души".Еще один недавний твит Маска - о том, что на него злится подруга. А в другом было просто написано: "Ярость, ярость против смерти света сознания".В пятницу журналисты Wall Street Journal спросили Маска, не пошутил ли он, когда писал о завышенной стоимости акций, и был ли одобрен его твит. Бизнесмен ответил на это: "Нет".В этом году курс акций Tesla резко вырос, общая стоимость компании приблизилась к 100 млрд долларов. При достижении этого порога Маск должен получить премию в несколько сотен миллионов долларов."Мы рассматриваем эти замечания Маска как иронические. Это просто типичный Илон. Его вмешательство в этот вопрос, конечно, неприятно для инвесторов. Такое поведение в "Твиттере" остается большой проблемой, и на Уолл-Стрит этим явно недовольны", - сказал агентству Рейтер эксперт компании Wedbush Securities Дэниел Айвс.В 2018 году твит Маска о том, что он заручился поддержкой инвесторов, чтобы увести компанию с биржи и сделать ее частной корпорацией, вызвал значительные колебания цены акций "Теслы".Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признала твит Маска незаконным, оштрафовала его и обязала Tesla предотвратить появление подобных комментариев в будущем. В апреле этого года американский суд решил, что инвесторы могут подать в суд на Маска за его заявления, в том числе по обвинениям в мошенничестве.На этой неделе Маск, у которого в "Твиттере" 33,4 млн подписчиков, высказывался против введенных в США карантинных мер из-за пандемии коронавируса.А в прошлом году он попал в еще один скандал, когда назвал "pedo guy" (педофилом) британского спелеолога-дайвера Вернона Ансуорта, который в 2018 году помогал спасать тайских школьников. bbc.com Категории: экономика, в мире Ключевые слова: банкротство, компания, Маск — статья прочитана 249 раз Комментарии