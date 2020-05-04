Загрузка... Скандальный Бесогон Михалкова про чипирование 🔊 Воспроизвести Никита Михалков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов



Это уже не первый подобный случай. В 2018 году один из выпусков программы также был снят с трансляции, сообщает



Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссёра.



— В пятницу вышел новый выпуск нашей программы "Бесогон ТВ" "У кого в кармане государство?", и после этого руководство ВГТРК сообщило мне, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет, то есть передача снята с эфира, — приводит слова Михалкова пресс-служба. Это уже не первый подобный случай. В 2018 году один из выпусков программы также был снят с трансляции, сообщает ЛАЙФ Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссёра.— В пятницу вышел новый выпуск нашей программы "Бесогон ТВ" "У кого в кармане государство?", и после этого руководство ВГТРК сообщило мне, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет, то есть передача снята с эфира, — приводит слова Михалкова пресс-служба.



— Я не знаю, будем ли мы продолжать это и где, если будем, — заключил он.



Это уже не первый случай снятия с эфира передачи "Бесогон ТВ". В 2018 году после того, как показ передачи был приостановлен, режиссёр обратился к зрителям, предложив им самим проследить причинно-следственные связи произошедшего, намекая на название своего проекта.



Ранее Лайф рассказывал, что в начале апреля — в разгар эпидемии коронавируса — большое распространение получил интернет-ролик, в котором говорилось о "заговоре мирового теневого правительства", которое "скрывает правду" о чипировании населения. Против автора возбудили уголовное дело о фейках. Однако в этот фейк поверила впечатлительная жительница Татарстана. Она увела своих детей в лес и две недели кормила листьями — только бы избежать "чипирования".



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Бесогон и чад конспирологического кутежа



Расхожее представление, что талантливый человек талантлив во всем, разумеется, не соответствует действительности — универсальных гениев просто не существует. Впрочем, иногда природа щедро одаряет человека незаурядными способностями сразу в нескольких областях. Таковым, например, является Никита Сергеевич Михалков, на чьем счету впечатляющие достижения в самых разных сферах — актерской, режиссерской, деловой, общественно-политической. И только что он снова сумел раздвинуть границы привычных представлений о себе.



Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной. Выдающийся деятель отечественной культуры смог ярко и доходчиво продемонстрировать, в чем проблема с теориями заговоров.



Главное отличие конспиролога от добросовестного исследователя заключается в том, что, если обстоятельства не укладываются в доказываемую теорию, исследователь меняет концепцию, а конспиролог — факты.



Надо признать, что Никита Сергеевич не слишком оригинален, отвечая на вопрос "У кого в кармане государство?" (именно под таким заголовком вышел свежий выпуск "Бесогона"). Понятно, что Россия находится "в кармане" либерально-глобалистской элиты, которая ставит своей задачей тотальный контроль над населением планеты с помощью новейших цифровых и биотехнологий, а ее ярчайшим представителем в России является глава Сбербанка Г. Греф (досталось, впрочем, спикеру Совета Федерации В. Матвиенко и ряду других деятелей).



Передача оказалась интереснее иным: она до предела насыщена всеми классическими штампами и приемами конспирологов. В этом смысле ее можно рассматривать как полезнейшее учебное пособие по изучению данного феномена.



Например, свободное обращение с фактами.



Автор, говоря о происхождении коронавируса, акцентирует внимание зрителей на версиях, настаивающих на его рукотворности. Однако в реальности они являются маргинальными, абсолютное большинство авторитетов, включая китайских и американских, уверены в естественной природе заболевания.



А описание настоящих и будущих ужасов дистанционного образования в России Михалков подкрепил жалобами на работу казахстанского образовательного портала Kundalik.



Еще Никита Сергеевич раскрыл глаза аудитории, сообщив, что 40 процентов акций Сбербанка принадлежат США и почти 30 процентов — Великобритании (хотя корректнее было бы говорить, конечно, не о государствах, а о частных инвесторах из соответствующих стран). Впрочем, он защитил себя от иска за клевету, мимоходом упомянув, что говорит о "свободных акциях", — но, естественно, не сказал, что речь о миноритариях, не имеющих возможности влиять на процесс управления компанией. Однако вряд ли большинство зрителей, потрясенных "фактом", что главный банк страны якобы принадлежит иностранцам, отметили эту деталь.



Да и в остальном почти пятидесятиминутная программа представляет собой конспирологическую феерию, где безостановочно сменяют друг друга планы Билла Гейтса по чипированию людей, Каббала, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и отсутствие в Крыму отделений Сбербанка. Кстати, в полном соответствии с правилами теорий заговоров коварство создателя компании Microsoft подкрепляется фактом, что у полученного им патента "число зверя" (на самом деле нет — не 666, а 060606, но кто на такие мелочи обращает внимание) и выдан он в 150-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина.



По каким причинам деятель культуры решил накатить на несимпатичных ему персонажей, можно только догадываться. У большого художника могут быть большие и разнообразные стимулы.



Потрясает другое: поставив конкретную цель "наехать" на кого бы то ни было, выдающийся артист не нашел ничего лучше, чем сделать попурри из вообще всех параноидальных концепций разом.



У таких концепций есть своя благодарная аудитория, давно сражающаяся с рептилоидами на основании пророчеств Ванги. Но странно, что автор видит таким образом зрителей государственного федерального канала.



Автор: Ирина Алкснис для Позже Михалков опубликовал на своём ютуб-канале видео, в котором посетовал, что программа имеет высокие рейтинги, однако теперь дальнейшая трансляция "Бесогон ТВ" под вопросом.— Я не знаю, будем ли мы продолжать это и где, если будем, — заключил он.Это уже не первый случай снятия с эфира передачи "Бесогон ТВ". В 2018 году после того, как показ передачи был приостановлен, режиссёр обратился к зрителям, предложив им самим проследить причинно-следственные связи произошедшего, намекая на название своего проекта.Ранее Лайф рассказывал, что в начале апреля — в разгар эпидемии коронавируса — большое распространение получил интернет-ролик, в котором говорилось о "заговоре мирового теневого правительства", которое "скрывает правду" о чипировании населения. Против автора возбудили уголовное дело о фейках. Однако в этот фейк поверила впечатлительная жительница Татарстана. Она увела своих детей в лес и две недели кормила листьями — только бы избежать "чипирования".* * *Расхожее представление, что талантливый человек талантлив во всем, разумеется, не соответствует действительности — универсальных гениев просто не существует. Впрочем, иногда природа щедро одаряет человека незаурядными способностями сразу в нескольких областях. Таковым, например, является Никита Сергеевич Михалков, на чьем счету впечатляющие достижения в самых разных сферах — актерской, режиссерской, деловой, общественно-политической. И только что он снова сумел раздвинуть границы привычных представлений о себе.Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной. Выдающийся деятель отечественной культуры смог ярко и доходчиво продемонстрировать, в чем проблема с теориями заговоров.Главное отличие конспиролога от добросовестного исследователя заключается в том, что, если обстоятельства не укладываются в доказываемую теорию, исследователь меняет концепцию, а конспиролог — факты.Надо признать, что Никита Сергеевич не слишком оригинален, отвечая на вопрос "У кого в кармане государство?" (именно под таким заголовком вышел свежий выпуск "Бесогона"). Понятно, что Россия находится "в кармане" либерально-глобалистской элиты, которая ставит своей задачей тотальный контроль над населением планеты с помощью новейших цифровых и биотехнологий, а ее ярчайшим представителем в России является глава Сбербанка Г. Греф (досталось, впрочем, спикеру Совета Федерации В. Матвиенко и ряду других деятелей).Передача оказалась интереснее иным: она до предела насыщена всеми классическими штампами и приемами конспирологов. В этом смысле ее можно рассматривать как полезнейшее учебное пособие по изучению данного феномена.Например, свободное обращение с фактами.Автор, говоря о происхождении коронавируса, акцентирует внимание зрителей на версиях, настаивающих на его рукотворности. Однако в реальности они являются маргинальными, абсолютное большинство авторитетов, включая китайских и американских, уверены в естественной природе заболевания.А описание настоящих и будущих ужасов дистанционного образования в России Михалков подкрепил жалобами на работу казахстанского образовательного портала Kundalik.Еще Никита Сергеевич раскрыл глаза аудитории, сообщив, что 40 процентов акций Сбербанка принадлежат США и почти 30 процентов — Великобритании (хотя корректнее было бы говорить, конечно, не о государствах, а о частных инвесторах из соответствующих стран). Впрочем, он защитил себя от иска за клевету, мимоходом упомянув, что говорит о "свободных акциях", — но, естественно, не сказал, что речь о миноритариях, не имеющих возможности влиять на процесс управления компанией. Однако вряд ли большинство зрителей, потрясенных "фактом", что главный банк страны якобы принадлежит иностранцам, отметили эту деталь.Да и в остальном почти пятидесятиминутная программа представляет собой конспирологическую феерию, где безостановочно сменяют друг друга планы Билла Гейтса по чипированию людей, Каббала, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и отсутствие в Крыму отделений Сбербанка. Кстати, в полном соответствии с правилами теорий заговоров коварство создателя компании Microsoft подкрепляется фактом, что у полученного им патента "число зверя" (на самом деле нет — не 666, а 060606, но кто на такие мелочи обращает внимание) и выдан он в 150-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина.По каким причинам деятель культуры решил накатить на несимпатичных ему персонажей, можно только догадываться. У большого художника могут быть большие и разнообразные стимулы.Потрясает другое: поставив конкретную цель "наехать" на кого бы то ни было, выдающийся артист не нашел ничего лучше, чем сделать попурри из вообще всех параноидальных концепций разом.У таких концепций есть своя благодарная аудитория, давно сражающаяся с рептилоидами на основании пророчеств Ванги. Но странно, что автор видит таким образом зрителей государственного федерального канала.Автор: Ирина Алкснис для РИА Новости Загрузка... РИА Новости Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: тв, скандал, контроль, Михалков, карантин, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 152 раза Комментарии