Росгвардия задействовала беспилотники для выявления нарушителей самоизоляции в Москве 🔊 Воспроизвести © Михаил Терещенко/ТАСС



Как сообщили в ведомстве, информация о нарушениях передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, сообщает



Росгвардия задействовала вертолет и беспилотники для выявления нарушителей самоизоляции в лесопарковых зонах в период майских праздников в Москве и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.



"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения. Информация о нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, для принятия мер реагирования и проведения разъяснительной работы с гражданами", - сказал собеседник агентства. Как сообщили в ведомстве, информация о нарушениях передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, сообщает ТАСС Росгвардия задействовала вертолет и беспилотники для выявления нарушителей самоизоляции в лесопарковых зонах в период майских праздников в Москве и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии."В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения. Информация о нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, для принятия мер реагирования и проведения разъяснительной работы с гражданами", - сказал собеседник агентства. По его словам, в случае выявления нарушителей режима самоизоляции в их отношении правоохранительными органами составляются протоколы об административном правонарушении.



"Особое внимание уделено московскому региону, где к выполнению задач по охране правопорядка, в том числе проведению профилактических мероприятий, привлечены дополнительные патрули от подразделений вневедомственной охраны и ОМОН столичного главка и соединения Центрального округа Росгвардии", - заключили в ведомстве. ТАСС Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Россия, Москва — статья прочитана 126 раз Комментарии