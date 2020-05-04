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Росгвардия задействовала беспилотники для выявления нарушителей самоизоляции в Москве

© Михаил Терещенко/ТАСС


Как сообщили в ведомстве, информация о нарушениях передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, сообщает ТАСС.

Росгвардия задействовала вертолет и беспилотники для выявления нарушителей самоизоляции в лесопарковых зонах в период майских праздников в Москве и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения. Информация о нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, для принятия мер реагирования и проведения разъяснительной работы с гражданами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в случае выявления нарушителей режима самоизоляции в их отношении правоохранительными органами составляются протоколы об административном правонарушении.

"Особое внимание уделено московскому региону, где к выполнению задач по охране правопорядка, в том числе проведению профилактических мероприятий, привлечены дополнительные патрули от подразделений вневедомственной охраны и ОМОН столичного главка и соединения Центрального округа Росгвардии", - заключили в ведомстве.
ТАСС
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Россия, Москва
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добавлена сегодня, 4 мая, 10:00

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