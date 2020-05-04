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Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, сообщает RT.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», — сказал глава государства во время совещания.

Лукашенко призвал помнить, что участники войны «умирали, может быть, и от вирусов, других болезней», однако «они это не ощущали порой и об этом не думали».

«И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались», — отметил он.
Белорусский лидер добавил, что «никого тащить на это мероприятие не надо», хотя «тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло». Он также напомнил о том, что в данной ситуации важно помнить о пожилых людях, за которых «все эти инфекции прежде всего цепляются».

«Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредёмся по норам. И вообще, Беларусь — это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

16 апреля президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с COVID-19 в России.

28 апреля он объявил, что в небе над Москвой 9 мая состоится авиационный парад, в котором примут участие самолёты и вертолёты.
russian.rt.com
Категории: политика, история
Ключевые слова: 9 мая, Лукашенко, парад, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Белоруссия
статья прочитана 208 раз
добавлена сегодня, 4 мая, 08:00

Комментарии

Алексий Русский
4 мая, 09:58
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Спасибо, главе Белорусского народа Лукашенко Александру Григорьевичу, за поддержку в сохранении памяти о подвиге наших предков. Низкий поклон братьям славянам и другим народам, которые плечом к плечу отвоевали у мирового фашизма нашу землю и освободили от уничтожения другие народы. Правительству России и президенту еще одно позорное клеймо на их деятельность на территории страны, публичное оскорбление памяти всего многонационального народа, не остается без последствий. А плодотворно работающие спецслужбы иностранных государств, могут накрыть для себя праздничный стол, они вновь одержали очередную победу в своей нелегкой идеологической, информационной и экономической войне с Русскими.
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