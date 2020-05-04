Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии 🔊 Воспроизвести



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, сообщает



«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», — сказал глава государства во время совещания.



Лукашенко призвал помнить, что участники войны «умирали, может быть, и от вирусов, других болезней», однако «они это не ощущали порой и об этом не думали».



«И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались», — отметил он. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, сообщает RT «Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», — сказал глава государства во время совещания.Лукашенко призвал помнить, что участники войны «умирали, может быть, и от вирусов, других болезней», однако «они это не ощущали порой и об этом не думали».«И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались», — отметил он. Белорусский лидер добавил, что «никого тащить на это мероприятие не надо», хотя «тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло». Он также напомнил о том, что в данной ситуации важно помнить о пожилых людях, за которых «все эти инфекции прежде всего цепляются».



«Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредёмся по норам. И вообще, Беларусь — это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.



16 апреля президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с COVID-19 в России.



28 апреля он объявил, что в небе над Москвой 9 мая состоится авиационный парад, в котором примут участие самолёты и вертолёты. russian.rt.com Категории: политика, история Ключевые слова: 9 мая, Лукашенко, парад, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Белоруссия — статья прочитана 208 раз Комментарии