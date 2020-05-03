«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...» 🔊 Воспроизвести Алексей Гаврилович Гречук







Накануне 75-летия водружения в Берлине, над Рейхстагом, Красного знамени Победы, в Вильнюсе, на Евфросиниевском кладбище, к мемориалу «Жертвам фашизма, расстрелянным в 1941–1944 гг.», пришли поклониться и возложить цветы литераторы из различных творческих объединений литовской столицы, соответственно экипированные по случаю объявленного карантина эпидемии COVID - 19. Собравшиеся почтили минутой молчания это скорбное место и затем, разделившись по «отделениям», получили книги «Бессмертный взвод».



Издателем исторического сборника о Великой Отечественной войне выступило литературное объединение «Логос», в которое входят поэты и писатели, пишущие на русском языке в Литве. Книга приурочена к 75-летию Победы над фашистской Германией и посвящена старейшему члену объединения, фронтовику Алексею Гавриловичу Гречуку и светлой памяти всех погибших в боях за Родину, умерших в фашистских концентрационных лагерях, не переживших голод и болезни в годы войны и умерших от душевных страданий и ранений после её окончания. Издателем исторического сборника о Великой Отечественной войне выступило литературное объединение «Логос», в которое входят поэты и писатели, пишущие на русском языке в Литве. Книга приурочена к 75-летию Победы над фашистской Германией и посвящена старейшему члену объединения, фронтовику Алексею Гавриловичу Гречуку и светлой памяти всех погибших в боях за Родину, умерших в фашистских концентрационных лагерях, не переживших голод и болезни в годы войны и умерших от душевных страданий и ранений после её окончания.



Бывший руководитель литературного объединения «Созвучие» Ирина Мастерман рассказала трогательную историю о любви своих родителей - Евдокии и Ивана Цветковых, создавших семью в 1939 году. О том, что её отец, военный летчик, был тяжело ранен в воздушном бою, но благодаря заботе жены смог восстановиться и впоследствии стал первым комендантом вильнюсского аэродрома.



Член Международной ассоциации писателей и публицистов, прозаик Александр Волосков поделился воспоминаниями о своём отце, Михаиле Волоскове, закончившем войну в Польше лейтенантом стрелковой дивизии.



Юлюс Лёнгинас Декснис







Своя история об отце у историка, руководителя литературного объединения «Рарог» Валерия Иванова. Старший лейтенант батальона связи Василий Иванов воевал на Закавказском фронте и был командиром подразделения скрытой связи.



О гвардии рядовом Борисе Кольцове, участвовавшем в штурме Берлина «вторым стрелком расчёта станкового пулемёта «Максим», рассказал его сын - автор этих строк. Отец вспоминал, как после войны его перевели на пограничную заставу в районе города Меркине: «Там возле церкви, в большом доме, собирались местные жители посмотреть послевоенные трофейные кинофильмы, но в один из вечеров дом вместе со зрителями взорвали «неизвестные», сопротивлявшиеся новой власти, и под завалами погибло свыше сотни невинных людей. Пограничники извлекали уцелевших и погибших, складывая мёртвые тела для опознания на площади. К вечеру она вся была заполнена трупами…»



У поэтессы Валентины Шереметьевой родители – Нина и Иван Богдановы – познакомились на фронте, они были зенитчиками. Её отец, окончив вначале войны лётное училище, воевал первый год в составе лётной эскадрильи лётчиком, но после того, как его самолёт сбили, был переведён командиром зенитной батареи, чтобы «мстить, и самому сбивать вражеские самолёты». По воспоминаниям родителей, в зенитной батарее были одни девчонки, старшей из которых было восемнадцать лет. Родители Валентины встретили день Победы в Вильнюсе, защищая небо литовской столицы.



О дедушке Михаиле Каштанове, прошедшем всю войну и закончившем её в Германии командиром роты, было что рассказать Александру Каштанову; не менее интересны и факты биографии одного из дедов семьи Ольги Телешовой. Алексей Савинов начал военную службу в 1939 году артиллеристом, в ноябре 1941 года их «сибирский полк» направили на оборону Москвы, затем были Курская битва, бои в Венгрии, Румынии и Германии. Наряду с орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу» внучка гордится дедовскими медалями «За взятие Будапешта» и «За взятие Берлина».



Воспоминаниями о близких, переживших войну, поделились Елена Бахметьева, Регина Канаева, Людмила Хорошилова, Лилия Носко, Людмила Интеева, Нина Левина, Юрий Жданов и другие литераторы, пришедшие возложить первые весенние цветы к могилам тех, кто сложил свои головы, отстаивая мир.



В своеобразную «Литературную энциклопедию» о гитлеровской оккупации Литвы, о боях на её территории вошли фрагменты воспоминаний, повестей; рассказы и стихи авторов, проживающих в Литве, а также зарубежных авторов, творчески связанных с Литвой или описывающих события, имеющие отношение к нашей стране, а также материалы из присланного на объявленный в периодической печати, в том числе в газете «Обзор», литературный конкурс «Бессмертный взвод».











В книгу вошло много военных фотоматериалов о Вильнюсе 1941–1945 годов, в дополнение к ним – немало фронтовых фотографий из семейных архивов современных литераторов, что придаёт изданию историческую значимость.



Среди произведений 102-х авторов присутствуют воспоминания маршала Александра Василевского «Борьба за Прибалтику», эпизоды из книги «Так мы шли к Победе» генерала Ивана Баграмяна, мемуары разведчика, полковника Владимира Карпова, повествующего о похоронах генерала армии Ивана Даниловича Черняховского, освобождавшего столицу Литвы, так и не успевшего получить погоны маршала.



Современному читателю будут интересны и раздумья Йонаса Авижюса «Потерянный кров», «Звон уздечки на закате» Григория Кановича, которые на русском языке не переиздавались со времени обретения Литвой независимости. Дорог каждому, кто живёт в Литве, фрагмент эпической поэмы Юстинаса Марцинкявичюса «Кровь и пепел», перекликающийся со стихотворением Юрия Кобрина, награждённого «за поэтическую беспринципность» Крестом Гедимина, – «Празднующим 9-е мая... в Литве».



«Финальным аккордом» издания, по праву можно считать статью, многолетнего журналиста газеты «Обзор» Татьяны Ясинской — «Карл Плагге — праведник мира в нацистской униформе».



Авторы вступительных статей книги – председатель Литовского республиканского совета ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, Юлюс Декснис и председатель Русского собрания Литвы Людмила Рябенко-Зонн, поблагодарившая всю команду единомышленников, работавших над книгой, «за идею» и за порыв: в условиях карантина и в кратчайшие сроки осуществить столь объёмное издание о годах войны в Литве.



Следует подчеркнуть, что все работы по отбору материала, редактированию текстов и корректуре, переводам, консультациям, вёрстке и изготовлению макета выполнены членами объединения «Логос» безвозмездно. В этой связи с особой благодарностью отмечаю исключительную роль главного редактора издания Елены Шеремет. Печать книги осуществлена за счёт денежных пожертвований читателей и средств современных авторов.



В заключение встречи все собравшиеся подняли перед собой книги «Бессмертный взвод», на обложке которой фото: бойцы 16-ой Литовской стрелковой дивизии шагают парадным строем по Вильнюсу.



Юлюс Декснис отметил немаловажный факт, что «премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на шествии «Бессмертного полка» в Москве нёс фотографию нашего воина из 16-й Литовской стрелковой дивизии, Героя Советского Союза Вольфа Виленского».



В этот юбилейный год, в этот Памятный День вильнюсские литераторы, как и вся издательская команда «Логоса», свято убеждены, что «Бессмертный взвод» вольётся и вновь зашагает в рядах «Бессмертного полка», временно не участвующего в шествии, только из-за эпидемии COVID-19.



Владимир Кольцов-Навроцкий,



председатель литературного объединения «Логос» Просматривая материалы издания, многие присутствующие захотели поделиться воспоминаниями о своих близких, защищавших Родину.Бывший руководитель литературного объединения «Созвучие» Ирина Мастерман рассказала трогательную историю о любви своих родителей - Евдокии и Ивана Цветковых, создавших семью в 1939 году. О том, что её отец, военный летчик, был тяжело ранен в воздушном бою, но благодаря заботе жены смог восстановиться и впоследствии стал первым комендантом вильнюсского аэродрома.Член Международной ассоциации писателей и публицистов, прозаик Александр Волосков поделился воспоминаниями о своём отце, Михаиле Волоскове, закончившем войну в Польше лейтенантом стрелковой дивизии.Своя история об отце у историка, руководителя литературного объединения «Рарог» Валерия Иванова. Старший лейтенант батальона связи Василий Иванов воевал на Закавказском фронте и был командиром подразделения скрытой связи.О гвардии рядовом Борисе Кольцове, участвовавшем в штурме Берлина «вторым стрелком расчёта станкового пулемёта «Максим», рассказал его сын - автор этих строк. Отец вспоминал, как после войны его перевели на пограничную заставу в районе города Меркине: «Там возле церкви, в большом доме, собирались местные жители посмотреть послевоенные трофейные кинофильмы, но в один из вечеров дом вместе со зрителями взорвали «неизвестные», сопротивлявшиеся новой власти, и под завалами погибло свыше сотни невинных людей. Пограничники извлекали уцелевших и погибших, складывая мёртвые тела для опознания на площади. К вечеру она вся была заполнена трупами…»У поэтессы Валентины Шереметьевой родители – Нина и Иван Богдановы – познакомились на фронте, они были зенитчиками. Её отец, окончив вначале войны лётное училище, воевал первый год в составе лётной эскадрильи лётчиком, но после того, как его самолёт сбили, был переведён командиром зенитной батареи, чтобы «мстить, и самому сбивать вражеские самолёты». По воспоминаниям родителей, в зенитной батарее были одни девчонки, старшей из которых было восемнадцать лет. Родители Валентины встретили день Победы в Вильнюсе, защищая небо литовской столицы.О дедушке Михаиле Каштанове, прошедшем всю войну и закончившем её в Германии командиром роты, было что рассказать Александру Каштанову; не менее интересны и факты биографии одного из дедов семьи Ольги Телешовой. Алексей Савинов начал военную службу в 1939 году артиллеристом, в ноябре 1941 года их «сибирский полк» направили на оборону Москвы, затем были Курская битва, бои в Венгрии, Румынии и Германии. Наряду с орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу» внучка гордится дедовскими медалями «За взятие Будапешта» и «За взятие Берлина».Воспоминаниями о близких, переживших войну, поделились Елена Бахметьева, Регина Канаева, Людмила Хорошилова, Лилия Носко, Людмила Интеева, Нина Левина, Юрий Жданов и другие литераторы, пришедшие возложить первые весенние цветы к могилам тех, кто сложил свои головы, отстаивая мир.В своеобразную «Литературную энциклопедию» о гитлеровской оккупации Литвы, о боях на её территории вошли фрагменты воспоминаний, повестей; рассказы и стихи авторов, проживающих в Литве, а также зарубежных авторов, творчески связанных с Литвой или описывающих события, имеющие отношение к нашей стране, а также материалы из присланного на объявленный в периодической печати, в том числе в газете «Обзор», литературный конкурс «Бессмертный взвод».В книгу вошло много военных фотоматериалов о Вильнюсе 1941–1945 годов, в дополнение к ним – немало фронтовых фотографий из семейных архивов современных литераторов, что придаёт изданию историческую значимость.Среди произведений 102-х авторов присутствуют воспоминания маршала Александра Василевского «Борьба за Прибалтику», эпизоды из книги «Так мы шли к Победе» генерала Ивана Баграмяна, мемуары разведчика, полковника Владимира Карпова, повествующего о похоронах генерала армии Ивана Даниловича Черняховского, освобождавшего столицу Литвы, так и не успевшего получить погоны маршала.Современному читателю будут интересны и раздумья Йонаса Авижюса «Потерянный кров», «Звон уздечки на закате» Григория Кановича, которые на русском языке не переиздавались со времени обретения Литвой независимости. Дорог каждому, кто живёт в Литве, фрагмент эпической поэмы Юстинаса Марцинкявичюса «Кровь и пепел», перекликающийся со стихотворением Юрия Кобрина, награждённого «за поэтическую беспринципность» Крестом Гедимина, – «Празднующим 9-е мая... в Литве».«Финальным аккордом» издания, по праву можно считать статью, многолетнего журналиста газеты «Обзор» Татьяны Ясинской — «Карл Плагге — праведник мира в нацистской униформе».Авторы вступительных статей книги – председатель Литовского республиканского совета ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, Юлюс Декснис и председатель Русского собрания Литвы Людмила Рябенко-Зонн, поблагодарившая всю команду единомышленников, работавших над книгой, «за идею» и за порыв: в условиях карантина и в кратчайшие сроки осуществить столь объёмное издание о годах войны в Литве.Следует подчеркнуть, что все работы по отбору материала, редактированию текстов и корректуре, переводам, консультациям, вёрстке и изготовлению макета выполнены членами объединения «Логос» безвозмездно. В этой связи с особой благодарностью отмечаю исключительную роль главного редактора издания Елены Шеремет. Печать книги осуществлена за счёт денежных пожертвований читателей и средств современных авторов.В заключение встречи все собравшиеся подняли перед собой книги «Бессмертный взвод», на обложке которой фото: бойцы 16-ой Литовской стрелковой дивизии шагают парадным строем по Вильнюсу.Юлюс Декснис отметил немаловажный факт, что «премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на шествии «Бессмертного полка» в Москве нёс фотографию нашего воина из 16-й Литовской стрелковой дивизии, Героя Советского Союза Вольфа Виленского».В этот юбилейный год, в этот Памятный День вильнюсские литераторы, как и вся издательская команда «Логоса», свято убеждены, что «Бессмертный взвод» вольётся и вновь зашагает в рядах «Бессмертного полка», временно не участвующего в шествии, только из-за эпидемии COVID-19. специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: Юлюс Декснис, «Бессмертный взвод» — статья прочитана 119 раз Комментарии