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Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

Беспилотный летательный аппарат Reuters


Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. Ему хватит топлива примерно на 90 часов, передает RT.

Об этом журналистам сообщил представитель Администрации гражданской авиации Латвии.

По его словам, система управления дроном отключилась вечером 2 мая.

«В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 метров. Агентство гражданской авиации распространило предупреждение о перемещающемся в воздушном пространстве неконтролируемом дроне, последним возможным местонахождением которого были окрестности Бауски и Адажи», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Беспилотник весит 26 кг, он летает со скоростью примерно 70 км/ч.

Жителей страны попросили сообщать информацию о перемещении аппарата.

В марте израильская армия подтвердила факт крушения беспилотного летательного аппарата на юге Ливана.
russian.rt.com
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: нато, Европа, базы
География: Латвия
статья прочитана 218 раз
добавлена сегодня, 3 мая, 12:43

Комментарии

Alexandr
3 мая, 13:09
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Встаёт вопрос: а кому принадлежит этот дрон? Неужели ведомства, которые обязаны контролировать воздушное пространство Латвии, этого не знают? Или знают, но не хотят акцентировать на этом внимание? Уже не военные ли лоханулись? А если он влетит в воздушное пространство Литвы и врежется в чей-нибудь дом? Вопрошать можно и дальше, но толку-то!..
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прохожий
3 мая, 13:40
#
Александер!
Отвечаю на ваш вопрос
"Неужели ведомства, которые обязаны контролировать воздушное пространство Латвии, этого не знают?"
Конешно, не знают.

P.S.Единственный способ узнать - шарахнуть по нему хаубицей.
Если попадут, он упадет и они сразу узнают, что он конечно же...
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