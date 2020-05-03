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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. Ему хватит топлива примерно на 90 часов, передает RT.
Об этом журналистам сообщил представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
По его словам, система управления дроном отключилась вечером 2 мая.
«В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 метров. Агентство гражданской авиации распространило предупреждение о перемещающемся в воздушном пространстве неконтролируемом дроне, последним возможным местонахождением которого были окрестности Бауски и Адажи», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Беспилотник весит 26 кг, он летает со скоростью примерно 70 км/ч.
Жителей страны попросили сообщать информацию о перемещении аппарата.
В марте израильская армия подтвердила факт крушения беспилотного летательного аппарата на юге Ливана.
russian.rt.com
Категории: чп и криминал
География: Латвия
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Отвечаю на ваш вопрос
"Неужели ведомства, которые обязаны контролировать воздушное пространство Латвии, этого не знают?"
Конешно, не знают.
P.S.Единственный способ узнать - шарахнуть по нему хаубицей.
Если попадут, он упадет и они сразу узнают, что он конечно же...