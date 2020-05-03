Над Латвией летает потерявший управление беспилотник 🔊 Воспроизвести Беспилотный летательный аппарат Reuters



Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. Ему хватит топлива примерно на 90 часов, передает



Об этом журналистам сообщил представитель Администрации гражданской авиации Латвии.



По его словам, система управления дроном отключилась вечером 2 мая.



«В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 метров. Агентство гражданской авиации распространило предупреждение о перемещающемся в воздушном пространстве неконтролируемом дроне, последним возможным местонахождением которого были окрестности Бауски и Адажи», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.



Беспилотник весит 26 кг, он летает со скоростью примерно 70 км/ч.



Жителей страны попросили сообщать информацию о перемещении аппарата.



В марте израильская армия подтвердила факт крушения беспилотного летательного аппарата на юге Ливана. Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. Ему хватит топлива примерно на 90 часов, передает RT Об этом журналистам сообщил представитель Администрации гражданской авиации Латвии.По его словам, система управления дроном отключилась вечером 2 мая.«В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 метров. Агентство гражданской авиации распространило предупреждение о перемещающемся в воздушном пространстве неконтролируемом дроне, последним возможным местонахождением которого были окрестности Бауски и Адажи», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.Беспилотник весит 26 кг, он летает со скоростью примерно 70 км/ч.Жителей страны попросили сообщать информацию о перемещении аппарата.В марте израильская армия подтвердила факт крушения беспилотного летательного аппарата на юге Ливана. russian.rt.com Категории: чп и криминал Ключевые слова: нато, Европа, базы География: Латвия — статья прочитана 218 раз Комментарии