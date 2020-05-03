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Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Иллюстрация: public.flourish.studio


Ученые выявили новую причину, влияющую на уровень смертности при заражении коронавирусом.

Как сообщает Research Square, исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии обнаружили взаимосвязь между средним уровнем витамина D в организме человека и смертностью, вызванной COVID-19, сообщает "Российская газета".

"Мы определили средние уровни витамина D для 20 стран Европы, из которых мы также получили данные о заболеваемости и смертности, вызванной COVID-19. Средний уровень витамина D в каждой стране был тесно связан со случаями смерти", - говорится в исследовании.
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. Отмечается, что эта группа населения также является самой уязвимой для COVID-19.

"Мы считаем, что можно посоветовать добавки витамина D для защиты от инфекции", - отмечают ученые. Разумеется, в каждом конкретном случае для этого необходимы консультации со специалистами.

Категории: в России
Ключевые слова: смертность, коронавирус
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добавлена сегодня, 3 мая, 13:20

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