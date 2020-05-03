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Общая смертность в Беларуси снижается, а умерших от COVID-19 в 5 раз меньше, чем от алкоголя

Александр Лукашенко во время совещания. Фото: БЕЛТА


Общая смертность в Беларуси снижается. Соответствующие данные привел сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент рассказал, что ему накануне передали статистические данные с подробным анализом. "За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет", - заявил глава государства.
Как было отмечено на совещании, по состоянию на 2 мая зафиксировано 97 смертей пациентов с COVID-19. При этом за истекший период года от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тыс. человек, от онкологии - примерно 6,4 тыс.

"Но что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек - почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19", - привел статистику Александр Лукашенко.

"Но самое главное, что число погибших снижается квартал к кварталу прошлого года, апрель к апрелю прошлого года и так далее", - подчеркнул белорусский лидер.
Категории: в Беларуси
Ключевые слова: Беларусь, статистика, алкоголь, Лукашенко, коронавирус
статья прочитана 191 раз
добавлена сегодня, 3 мая, 12:40

Комментарии

As
3 мая, 13:44
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youtube.com/watch?v=40HsgGQG2Ec
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ННН
3 мая, 14:30
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Вот бы посмотреть актуальную статистику общей смертности и заболеваемости в Литве и Вильнюсе, да ведь не найти.
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