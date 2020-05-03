Общая смертность в Беларуси снижается, а умерших от COVID-19 в 5 раз меньше, чем от алкоголя 🔊 Воспроизвести Александр Лукашенко во время совещания. Фото: БЕЛТА



Общая смертность в Беларуси снижается. Соответствующие данные привел сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.



Президент рассказал, что ему накануне передали статистические данные с подробным анализом. "За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет", - заявил глава государства. Президент рассказал, что ему накануне передали статистические данные с подробным анализом. "За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет", - заявил глава государства. Как было отмечено на совещании, по состоянию на 2 мая зафиксировано 97 смертей пациентов с COVID-19. При этом за истекший период года от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тыс. человек, от онкологии - примерно 6,4 тыс.



"Но что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек - почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19", - привел статистику Александр Лукашенко.



"Но самое главное, что число погибших снижается квартал к кварталу прошлого года, апрель к апрелю прошлого года и так далее", - подчеркнул белорусский лидер. Категории: в Беларуси Ключевые слова: Беларусь, статистика, алкоголь, Лукашенко, коронавирус — статья прочитана 191 раз Комментарии